Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220206/cumhurbaskani-erdogan-ben-istirahatlere-pek-alisik-degilim-1053538709.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben istirahatlere pek alışık değilim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben istirahatlere pek alışık değilim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları tarafından organize edilen gençlik buluşmasına telefonla bağlanıp, gençlere seslendi. İstirahate... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T23:19+0300
2022-02-06T23:19+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan kapısı
koronavirüs
istirahat
kahramanmaraş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053211665_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_957fcedb098c0aca6ebea96108c18008.jpg
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Gençlik Kolları Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından Dulkadiroğlu ilçesi Heyecan Parkı'nda gençlerle buluştu. Ünal, gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumunu sorması ve görüşmek istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.Erdoğan, şöyle konuştu:"Kahramanmaraş bizim canımız, ciğerimiz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:Mahir Ünal ise Erdoğan'a dua ettiklerini belirterek "Biz sizlere dua ediyoruz, bütün ümmet size dua ediyor. Biz biliyoruz ki en kısa sürede inşallah sağlığınıza kavuşacaksınız. Çalışmalarınıza devam ettiğinizi ve evden sürdürdüğünüzü biliyoruz, dualarımız sizlerle. Ellerinizden öpüyoruz, sağlıcakla kalın" ifadelerini kullandı.
türkiye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053211665_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_a3a07b63177f7519da72bf3b380f732b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan kapısı, koronavirüs, istirahat, kahramanmaraş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben istirahatlere pek alışık değilim

23:19 06.02.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları tarafından organize edilen gençlik buluşmasına telefonla bağlanıp, gençlere seslendi. İstirahate hiç alışık olmadığını belirten Erdoğan, "Şimdi böyle bir durum oldu, yani bizi eve hapsettiler. Fakat bu hapis hayatından da kurtulacağız inşallah" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Gençlik Kolları Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından Dulkadiroğlu ilçesi Heyecan Parkı'nda gençlerle buluştu.
Ünal, gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumunu sorması ve görüşmek istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Erdoğan, şöyle konuştu:
"Sevgili genç kardeşlerim, şu anda malum bu vaka nedeniyle alışmadığımız bir sürecin içindeyiz. Bu da bir istirahat. Ben bu istirahatlere falan alışık değilim. Şimdi böyle bir durum oldu, yani bizi eve hapsettiler. Fakat bu hapis hayatından da kurtulacağız inşallah. Şu anda doktorlarımız, fazla uzun sürmez diyorlar çünkü bu Omicron uzun sürmüyor diyorlar. Şu anda evde istirahatteyim, çalışıyoruz ve sizlerle en azından telefon vasıtasıyla da olsa görüşme fırsatını buldum."
"Kahramanmaraş bizim canımız, ciğerimiz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Kahramanmaraş, Türkiye genelinde büyük bir oy patlamasını sandıklarda gerçekleştirecek potansiyele sahip. Şimdiden durmak yok, yola devam diyoruz. Türkiye genelinde tüm gençliğe, tüm gençlere örnek olacak çalışmaları Kahramanmaraş gençliğinin, gerek teşkilat nezdinde gerek üniversitelerde gerek orta öğretimde ortaya koymak suretiyle örnek teşkil etmesini özellikle sizlerden rica ediyorum. Şu anda lise son sınıflar dahi oy kullanacaklar. Bunun çalışmalarını şimdiden yürütmek suretiyle inşallah 2023'e bu hazırlığı yaparsak Kahramanmaraş o beklenen patlamayı da gerçekleştirir. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Gerek kızlarımıza gerek erkeklerimize başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Ana kadememize de selamlarımı gönderiyorum."
Mahir Ünal ise Erdoğan'a dua ettiklerini belirterek "Biz sizlere dua ediyoruz, bütün ümmet size dua ediyor. Biz biliyoruz ki en kısa sürede inşallah sağlığınıza kavuşacaksınız. Çalışmalarınıza devam ettiğinizi ve evden sürdürdüğünüzü biliyoruz, dualarımız sizlerle. Ellerinizden öpüyoruz, sağlıcakla kalın" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce