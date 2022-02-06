https://tr.sputniknews.com/20220206/dogukan-manco-yanimda-birinin-baba-demesiyle-ozlemim-devam-ediyor-1053527725.html

Doğukan Manço: Yanımda birinin 'Baba' demesiyle özlemim devam ediyor

Doğukan Manço: Yanımda birinin 'Baba' demesiyle özlemim devam ediyor

Sanatçı Barış Manço, ölümünün 23. yılında Beykoz Kanlıca’daki mezarı başında anıldı. Merhum sanatçı başta oğlu Doğukan Manço olmak üzere çocukların da... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T14:10+0300

2022-02-06T14:10+0300

2022-02-06T14:16+0300

barış manço

yaşam

doğukan manço

ölüm yıldönümü

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Türk Rock ve Pop müziğinin sevilen ismi merhum sanatçı Mehmet Barış Manço ölümünün 23. yılında kendi adını taşıyan özel vapur seferiyle anıldı.Beşiktaş İskelesi’nden kalkan vapur seferini Kadıköy İskelesi’ne uğradıktan sonra Kanlıca İskelesi’ne ulaşarak turunu tamamladı.Vapur turu sonrası Barış Manço’nun Kanlıca’daki mezarına geçildi. Kanlıca Mezarlığı’ndaki anma törenine başta oğlu Doğukan Manço olmak üzere, çok sayıda vatandaş ve çocuklar katılım sağladı. Manço, mezarı başında okunan dualarla anıldı.Anma töreni sonrası konuşan Doğukan Manço, şunları söyledi:‘Barış abi felsefesiyle yaşamak onur verici’Barış Manço kıyafetleri ve aksesuarları takarak anma törenine katılan Muhammet Rüstemov, “23 yıldır Barış Manço’suz bir dünyada yaşıyoruz. Z kuşağı olarak Barış Manço şarkıları dinlemek, onun felsefesiyle yaşamak ve Barış abi gibi giyinmek onur ve gurur verici bir şey. İnsanların beni görünce de ‘Barış Manço geliyor’ demesi de hala onu unutmadıklarının göstergesi” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220202/baris-manco-olumunun-23uncu-yildonumunde--duzenlenen-konserle-anildi-1053369060.html

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barış manço, doğukan manço, ölüm yıldönümü