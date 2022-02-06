https://tr.sputniknews.com/20220206/erdogan-bugun-de-hastaligi-hafif-sekilde-geciriyor-calismalarimiza-evden-devam-ediyoruz-1053524495.html

Erdoğan: Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, çalışmalarımıza evden devam ediyoruz

Erdoğan: Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, çalışmalarımıza evden devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T12:49+0300

2022-02-06T12:49+0300

2022-02-06T12:52+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

emine erdoğan

cumhurbaşkanı

kovid-19

türkiye

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Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kovid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanım'la birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220205/saglik-bakani-kocadan-erdogan-ve-esi-emine-erdoganin-durumuna-iliskin-aciklama-1053505659.html

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recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, cumhurbaşkanı, kovid-19, türkiye