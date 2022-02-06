https://tr.sputniknews.com/20220206/erdogan-bugun-de-hastaligi-hafif-sekilde-geciriyor-calismalarimiza-evden-devam-ediyoruz-1053524495.html
Erdoğan: Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, çalışmalarımıza evden devam ediyoruz
Erdoğan: Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, çalışmalarımıza evden devam ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T12:49+0300
2022-02-06T12:49+0300
2022-02-06T12:52+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
emine erdoğan
cumhurbaşkanı
kovid-19
türkiye
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Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kovid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanım'la birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220205/saglik-bakani-kocadan-erdogan-ve-esi-emine-erdoganin-durumuna-iliskin-aciklama-1053505659.html
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recep tayyip erdoğan, emine erdoğan, cumhurbaşkanı, kovid-19, türkiye
Erdoğan: Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, çalışmalarımıza evden devam ediyoruz
12:49 06.02.2022 (güncellendi: 12:52 06.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kovid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanım'la birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
"Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz."