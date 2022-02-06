https://tr.sputniknews.com/20220206/haluk-bilginerin-basrolunde-oldugu-baba-dizisinin-yayin-tarihi-belli-oldu-1053520878.html

Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu 'Baba' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu 'Baba' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Show TV’nin Ay Yapım imzalı iddialı dizisi Baba'nın yayın tarihi belli oldu. Dizi, 15 Şubat Salı günü ilk bölümüyle... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T10:06+0300

2022-02-06T10:06+0300

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haluk bilginer

yaşam

dizi

televizyon

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Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘Baba’ dizisinin yayın tarihi açıklandı. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Baba, 15 Şubat Salı günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.Dizide Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'a Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu eşlik ediyor.Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kaleminin Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşacağı dizi bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi’nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alacak.

https://tr.sputniknews.com/20211204/haluk-bilginer-ve-oyun-atolyesi-cubbeli--ahmetin-sozlerine-remix-yapti-op-beni-yut-beni-1051445758.html

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haluk bilginer, dizi, televizyon