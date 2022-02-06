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Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu 'Baba' dizisinin yayın tarihi belli oldu
Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu 'Baba' dizisinin yayın tarihi belli oldu
Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Show TV’nin Ay Yapım imzalı iddialı dizisi Baba'nın yayın tarihi belli oldu. Dizi, 15 Şubat Salı günü ilk bölümüyle... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T10:06+0300
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haluk bilginer
yaşam
dizi
televizyon
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Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘Baba’ dizisinin yayın tarihi açıklandı. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Baba, 15 Şubat Salı günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.Dizide Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'a Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu eşlik ediyor.Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kaleminin Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşacağı dizi bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi’nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alacak.
https://tr.sputniknews.com/20211204/haluk-bilginer-ve-oyun-atolyesi-cubbeli--ahmetin-sozlerine-remix-yapti-op-beni-yut-beni-1051445758.html
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haluk bilginer, dizi, televizyon

Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu 'Baba' dizisinin yayın tarihi belli oldu

10:06 06.02.2022 (güncellendi: 10:09 06.02.2022)
© Show TVHaluk Bilginer'in başrolünde olduğu 'Baba' dizisi
Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu 'Baba' dizisi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© Show TV
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Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Show TV’nin Ay Yapım imzalı iddialı dizisi Baba'nın yayın tarihi belli oldu. Dizi, 15 Şubat Salı günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.
Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘Baba’ dizisinin yayın tarihi açıklandı. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Baba, 15 Şubat Salı günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.
Dizide Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'a Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu eşlik ediyor.
Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kaleminin Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşacağı dizi bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi’nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alacak.
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