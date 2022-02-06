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https://tr.sputniknews.com/20220206/haluk-bilginerin-basrolunde-oldugu-baba-dizisinin-yayin-tarihi-belli-oldu-1053520878.html
Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu 'Baba' dizisinin yayın tarihi belli oldu
Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu 'Baba' dizisinin yayın tarihi belli oldu
Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Show TV’nin Ay Yapım imzalı iddialı dizisi Baba'nın yayın tarihi belli oldu. Dizi, 15 Şubat Salı günü ilk bölümüyle... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T10:06+0300
2022-02-06T10:06+0300
2022-02-06T10:09+0300
haluk bilginer
yaşam
dizi
televizyon
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Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘Baba’ dizisinin yayın tarihi açıklandı. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Baba, 15 Şubat Salı günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.Dizide Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'a Taner Rumeli, Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu eşlik ediyor.Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kaleminin Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşacağı dizi bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi’nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alacak.
https://tr.sputniknews.com/20211204/haluk-bilginer-ve-oyun-atolyesi-cubbeli--ahmetin-sozlerine-remix-yapti-op-beni-yut-beni-1051445758.html
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haluk bilginer, dizi, televizyon
Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu 'Baba' dizisinin yayın tarihi belli oldu 10:06 06.02.2022 (güncellendi: 10:09 06.02.2022) Abone ol
Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Show TV’nin Ay Yapım imzalı iddialı dizisi Baba'nın yayın tarihi belli oldu. Dizi, 15 Şubat Salı günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.
Başrollerinde usta oyuncu
Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘ Baba’ dizisinin yayın tarihi açıklandı. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Baba, 15 Şubat Salı günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.
Dizide Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'a Taner Rumeli,
Nihan Okutucu, Cem Uslu, Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Özacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu eşlik ediyor.
Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kaleminin Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşacağı dizi bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi’nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alacak.