https://tr.sputniknews.com/20211204/haluk-bilginer-ve-oyun-atolyesi-cubbeli--ahmetin-sozlerine-remix-yapti-op-beni-yut-beni-1051445758.html

Haluk Bilginer ve ekibi, 'Cübbeli Ahmet'in viral olan remixini seslendirdi: Öp beni, yut beni

Haluk Bilginer ve ekibi, 'Cübbeli Ahmet'in viral olan remixini seslendirdi: Öp beni, yut beni

Ahmet Mahmut Ünlü’nün (Cübbeli Ahmet Hoca) bir konuşmasında geçen “Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni… Manyak manyak işler” sözlerinden uyarlanan... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T16:35+0300

2021-12-04T16:35+0300

2021-12-04T16:37+0300

türkiye

sosyal medya

cübbeli ahmet hoca

haluk bilginer

tiyatro

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Cübbeli Ahmet Hoca diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün bir konuşmasında söylediği, “Şarkıcı çıkıyor, ‘1.400 tane eserim var’ diyor. Çalakalem yazmış bir şeyler, manyak manyak manyak şeyler. Ne kadar salak manyak aptal varsa müşteriler. Milyonlar satıyormuş. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni… Manyak manyak işler” sözlerden uyarlanan remix video sosyal medyada viral olmuştu.Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi ekibi, bu sözlerden yola çıkarak bir video klip hazırladı. Klip kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım aldı.

https://tr.sputniknews.com/20210907/cubbeli-ahmet-escinsellik-normal-gorulmeye-baslanirsa-gokten-tas-yagacak-1048699695.html

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sosyal medya, cübbeli ahmet hoca, haluk bilginer, tiyatro