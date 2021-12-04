https://tr.sputniknews.com/20211204/haluk-bilginer-ve-oyun-atolyesi-cubbeli--ahmetin-sozlerine-remix-yapti-op-beni-yut-beni-1051445758.html
Haluk Bilginer ve ekibi, 'Cübbeli Ahmet'in viral olan remixini seslendirdi: Öp beni, yut beni
Haluk Bilginer ve ekibi, 'Cübbeli Ahmet'in viral olan remixini seslendirdi: Öp beni, yut beni
Ahmet Mahmut Ünlü’nün (Cübbeli Ahmet Hoca) bir konuşmasında geçen “Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni… Manyak manyak işler” sözlerinden uyarlanan... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T16:35+0300
2021-12-04T16:35+0300
2021-12-04T16:37+0300
türkiye
sosyal medya
cübbeli ahmet hoca
haluk bilginer
tiyatro
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Cübbeli Ahmet Hoca diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün bir konuşmasında söylediği, “Şarkıcı çıkıyor, ‘1.400 tane eserim var’ diyor. Çalakalem yazmış bir şeyler, manyak manyak manyak şeyler. Ne kadar salak manyak aptal varsa müşteriler. Milyonlar satıyormuş. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni… Manyak manyak işler” sözlerden uyarlanan remix video sosyal medyada viral olmuştu.Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi ekibi, bu sözlerden yola çıkarak bir video klip hazırladı. Klip kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım aldı.
https://tr.sputniknews.com/20210907/cubbeli-ahmet-escinsellik-normal-gorulmeye-baslanirsa-gokten-tas-yagacak-1048699695.html
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sosyal medya, cübbeli ahmet hoca, haluk bilginer, tiyatro
Haluk Bilginer ve ekibi, 'Cübbeli Ahmet'in viral olan remixini seslendirdi: Öp beni, yut beni
16:35 04.12.2021 (güncellendi: 16:37 04.12.2021)
Ahmet Mahmut Ünlü’nün (Cübbeli Ahmet Hoca) bir konuşmasında geçen “Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni… Manyak manyak işler” sözlerinden uyarlanan ve sosyal medyada viral olan remix parça, tiyatro sanatçısı Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi ekibi tarafından seslendirildi
Cübbeli Ahmet Hoca diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün bir konuşmasında söylediği, “Şarkıcı çıkıyor, ‘1.400 tane eserim var’ diyor. Çalakalem yazmış bir şeyler, manyak manyak manyak şeyler. Ne kadar salak manyak aptal varsa müşteriler. Milyonlar satıyormuş. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni… Manyak manyak işler” sözlerden uyarlanan remix video sosyal medyada viral olmuştu.
Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi ekibi, bu sözlerden yola çıkarak bir video klip hazırladı. Klip kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım aldı.