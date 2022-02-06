Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220206/ilim-yayma-vakfindan-suleymaniye-camii-onunde-yukselen-yurt-aciklamasi-fedakrliga-haziriz-1053535430.html
İlim Yayma Vakfı'ndan 'Süleymaniye Camii önünde yükselen yurt' açıklaması: Fedakârlığa hazırız
İlim Yayma Vakfı'ndan 'Süleymaniye Camii önünde yükselen yurt' açıklaması: Fedakârlığa hazırız
İlim Yayma Vakfı, tarihi Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen yurt binası inşaatına yönelik tepkilerin sürmesi üzerine yazılı bir açıklamayla geri adım attı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T19:35+0300
2022-02-06T19:35+0300
türkiye
süleymaniye
süleymaniye camii
ilim yayma vakfı
yurt
inşaat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103916/77/1039167744_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0ce65772dd52b1746cf73f7a8688d079.jpg
İlim Yayma Vakfı, tarihi Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen yurt binası inşaatına yönelik tepkilerin sürmesi üzerine bir açıklama yaptı.Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, "Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi, bu ruhun korumasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz" denildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camii önünde yükselen İlim Yayma Vakfı’na ait yurt binası inşaatıyla ilgili İstanbul 4 Numaralı Koruma Bölge Kurulu'na başvurmuştu. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın başvurusunda, Süleymaniye önünde yükselen yapının yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğu savunulmuştu.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İlim Yayma Vakfı’nın yurt binası ile ilgili olarak başlayan Süleymaniye Camii silueti tartışması için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
türkiye
süleymaniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103916/77/1039167744_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8d551192977c76a9cdf1bf4a6d3d9f68.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleymaniye, süleymaniye camii, ilim yayma vakfı, yurt, inşaat

İlim Yayma Vakfı'ndan 'Süleymaniye Camii önünde yükselen yurt' açıklaması: Fedakârlığa hazırız

19:35 06.02.2022
© FlickrSüleymaniye Camii
Süleymaniye Camii - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© Flickr
Abone ol
İlim Yayma Vakfı, tarihi Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen yurt binası inşaatına yönelik tepkilerin sürmesi üzerine yazılı bir açıklamayla geri adım attı.
İlim Yayma Vakfı, tarihi Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen yurt binası inşaatına yönelik tepkilerin sürmesi üzerine bir açıklama yaptı.
Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, "Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi, bu ruhun korumasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz" denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camii önünde yükselen İlim Yayma Vakfı’na ait yurt binası inşaatıyla ilgili İstanbul 4 Numaralı Koruma Bölge Kurulu'na başvurmuştu. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın başvurusunda, Süleymaniye önünde yükselen yapının yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğu savunulmuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İlim Yayma Vakfı’nın yurt binası ile ilgili olarak başlayan Süleymaniye Camii silueti tartışması için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Süleymaniye Camii’nin ruhunu bozan ve silüetinin önüne geçen yapı konusunda mülk sahiplerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek konusunda yaptıkları açıklama kamusal vicdana ve yasal dayanaklara uyma konusunda olumlu bir gelişmedir. Binanın yapıldığı parsel ve adanın onaylı olduğu söylenen avan projesi İBB tarafından onaylanmamıştır. Alanda avan proje yapma ve onaylama yetkilisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Bu yapının yapıldığı alan ve yapı bu proje içerisinde tekrar ele alınacaktır. Paydaşlarla iş birliği içerisinde Süleymaniye Camii’nin tarihi kimliğine uygun yenileme avan projeleri hazırlayacağız. Bunun dışında Süleymaniye'nin tarihsel kimliğine ve değerine aykırı proje ve uygulamalara, yenileme alanları avan proje onay makamı olarak izin vermeyeceğiz.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce