https://tr.sputniknews.com/20220206/ilim-yayma-vakfindan-suleymaniye-camii-onunde-yukselen-yurt-aciklamasi-fedakrliga-haziriz-1053535430.html

İlim Yayma Vakfı'ndan 'Süleymaniye Camii önünde yükselen yurt' açıklaması: Fedakârlığa hazırız

İlim Yayma Vakfı'ndan 'Süleymaniye Camii önünde yükselen yurt' açıklaması: Fedakârlığa hazırız

İlim Yayma Vakfı, tarihi Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen yurt binası inşaatına yönelik tepkilerin sürmesi üzerine yazılı bir açıklamayla geri adım attı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T19:35+0300

2022-02-06T19:35+0300

2022-02-06T19:35+0300

türkiye

süleymaniye

süleymaniye camii

ilim yayma vakfı

yurt

inşaat

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İlim Yayma Vakfı, tarihi Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen yurt binası inşaatına yönelik tepkilerin sürmesi üzerine bir açıklama yaptı.Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, "Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi, bu ruhun korumasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz" denildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camii önünde yükselen İlim Yayma Vakfı’na ait yurt binası inşaatıyla ilgili İstanbul 4 Numaralı Koruma Bölge Kurulu'na başvurmuştu. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın başvurusunda, Süleymaniye önünde yükselen yapının yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğu savunulmuştu.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İlim Yayma Vakfı’nın yurt binası ile ilgili olarak başlayan Süleymaniye Camii silueti tartışması için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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süleymaniye, süleymaniye camii, ilim yayma vakfı, yurt, inşaat