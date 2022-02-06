İlim Yayma Vakfı'ndan 'Süleymaniye Camii önünde yükselen yurt' açıklaması: Fedakârlığa hazırız
© FlickrSüleymaniye Camii
© Flickr
İlim Yayma Vakfı, tarihi Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen yurt binası inşaatına yönelik tepkilerin sürmesi üzerine yazılı bir açıklamayla geri adım attı.
İlim Yayma Vakfı, tarihi Süleymaniye Camii'nin önünde yükselen yurt binası inşaatına yönelik tepkilerin sürmesi üzerine bir açıklama yaptı.
Vakfın sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, "Süleymaniye, İstanbul’un ruhudur. İlim Yayma Vakfı’nın varlık sebebi, bu ruhun korumasıdır. Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşları, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ediyoruz" denildi.
Kamuoyuna Duyuru #Süleymaniye pic.twitter.com/oKLezyAy94— İLİM YAYMA VAKFI (@IlimYaymaVakfi) February 6, 2022
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camii önünde yükselen İlim Yayma Vakfı’na ait yurt binası inşaatıyla ilgili İstanbul 4 Numaralı Koruma Bölge Kurulu'na başvurmuştu. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nın başvurusunda, Süleymaniye önünde yükselen yapının yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğu savunulmuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İlim Yayma Vakfı’nın yurt binası ile ilgili olarak başlayan Süleymaniye Camii silueti tartışması için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Süleymaniye Camii’nin ruhunu bozan ve silüetinin önüne geçen yapı konusunda mülk sahiplerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek konusunda yaptıkları açıklama kamusal vicdana ve yasal dayanaklara uyma konusunda olumlu bir gelişmedir. Binanın yapıldığı parsel ve adanın onaylı olduğu söylenen avan projesi İBB tarafından onaylanmamıştır. Alanda avan proje yapma ve onaylama yetkilisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Bu yapının yapıldığı alan ve yapı bu proje içerisinde tekrar ele alınacaktır. Paydaşlarla iş birliği içerisinde Süleymaniye Camii’nin tarihi kimliğine uygun yenileme avan projeleri hazırlayacağız. Bunun dışında Süleymaniye'nin tarihsel kimliğine ve değerine aykırı proje ve uygulamalara, yenileme alanları avan proje onay makamı olarak izin vermeyeceğiz.”
Paydaşlarla iş birliği içerisinde Süleymaniye Camii’nin tarihi kimliğine uygun yenileme avan projeleri hazırlayacağız. Bunun dışında Süleymaniye'nin tarihsel kimliğine ve değerine aykırı proje ve uygulamalara, yenileme alanları avan proje onay makamı olarak izin vermeyeceğiz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 6, 2022