https://tr.sputniknews.com/20220206/iyi-partili-aydin-erdogan-tarafindan-gorevlendirilen-tansu-ciller-parti-kuruyor-1053521443.html

İYİ Partili Aydın: Erdoğan tarafından görevlendirilen Tansu Çiller parti kuruyor

İYİ Partili Aydın: Erdoğan tarafından görevlendirilen Tansu Çiller parti kuruyor

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, eski Başbakan Tansu Çiller'in yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu yönündeki iddiayı yorumladı. Çiller'in, İYİ... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T10:39+0300

2022-02-06T10:39+0300

2022-02-06T10:45+0300

koray aydın

politika

iyi parti

tansu çiller

recep tayyip erdoğan

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İktidar blokunun Haziran 2023'te yapılacağını belirttiği seçimlere iki yıldan az bir süre kala kulisleri hareketlendiren bir gelişme yaşandı. Eski Başbakan Tansu Çiller'in, yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu ileri sürüldü.Ekim 2017'den bu yana İYİ Parti Genel Başkanlığı'nda bulunan Meral Akşener, Çiller'in yürütmenin başında bulunduğu dönemde başbakan yardımcısı olarak görev yapıyordu.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, söz konusu iddiayı Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye yorumladı."Tansu Çiller'in parti kuracağı, hatta örgütlenmeyi tamamladığı iddiası var. Örneğin Can Ataklı bu konudan YouTube programında etraflıca söz etti. Bu parti kurulursa merkez sağda bir değişikliğe sebep olabilir mi?" sorusu üzerine Aydın, şunları söyledi:"Böyle bir partiyi kurmak istiyorlar ve bol vaatlerle insanları çekmeye çalışıyorlar. Bu partinin görev alanı, tek hedefi sadece İYİ Parti'dir, yüzde yüz böyledir, bunun şüphesi yok. Tansu Çiller, AK Parti'den oy koparan İYİ Parti'nin oylarını kırmaya çalışmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş, 'İYİ Parti'nin bulunduğu yerde ne yapabilirsen kardır' anlayışıyla iktidar tarafından desteklenen, maddi imkanları iktidar tarafından sağlanan bir proje kişisidir. Kuracağı parti de böyle bir projenin partisidir.'Şu anda parti kuracak zemini inşa edemedi'Ama şu anda parti kuracak zemini inşa edemedi çünkü görüşme yaptığı insanların yüzde 97'sinden karşılık alamıyor. Bu bakımdan, parti kursa bile sadece genel merkezi olan bir tabela partisi gibi olur. Şu anda siyasi alanda boşluk yok, Tansu Çiller'in de itibarı yok, ciddiye alan da yok. Biz de parti olarak ciddiye almıyoruz.'Konuyu takip ediyorum, Erdoğan'ın emir eri pozisyonunda biridir'Ben bu konuyu takip ediyorum, gördüğüm kadarıyla; sıfır diyecektim ama iyi bir rakam olur, ekside. O şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın emir eri pozisyonunda biridir, siyasal görevi Tayyip Erdoğan'ın verdiği görevdir. Benim tavsiyem; boşuna bu işlerle uğraşmasın, evine gitsin, evinde otursun, onun Türkiye'de artık yapacağı bir şey de kalmamıştır. Böyle ısmarlama kişilerin, Cumhurbaşkanı'ndan destek alarak siyaset yapmalarına payanda olacak insan sayısı kalmadı, oradan bir parti çıkmaz, konuşmaya bile gerek yok."

https://tr.sputniknews.com/20220205/iyi-partili-koray-aydin-hem-birinci-parti-olacagiz-hem-de-genel-baskanimizi-basbakan-yapacagiz-1053509977.html

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koray aydın, iyi parti, tansu çiller, recep tayyip erdoğan