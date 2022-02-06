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https://tr.sputniknews.com/20220206/karadeniz-sahil-yolunda-ulasim-yola-dusen-kayalar-nedeniyle-aksadi-1053517852.html
Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım yola düşen kayalar nedeniyle aksadı
Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım yola düşen kayalar nedeniyle aksadı
Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen kaya düşmesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu. Bir taksi sürücüsü yamaçtan kopan kayalardan bir... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T03:24+0300
2022-02-06T03:49+0300
türkiye
artvin
kaya
karayolu
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Kemalpaşa ilçesi Liman köyü tünel mevkiisinde, akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'na düştü. Karayolu bir süre araç trafiğine kapanırken, ihbarla gelen Karayolları ekipleri yola düşen kaya parçalarını kaldırdı. Yol, yapılan çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.Kaya parçalarının yola düştüğü anlar ise tünelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir taksinin geçişinden saniyeler sonra kaya parçalarının yola düştüğü, arkadan gelen araçların ise ani fren yaparak durduğu yer aldı. Kaya parçalarının düşmeye devam ettiği yolda sürücülerin araçları ile geriye doğru kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.
türkiye
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artvin, kaya, karayolu

Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım yola düşen kayalar nedeniyle aksadı

03:24 06.02.2022 (güncellendi: 03:49 06.02.2022)
© AAyola düşen kayalar
yola düşen kayalar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen kaya düşmesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu. Bir taksi sürücüsü yamaçtan kopan kayalardan bir kaç saniye farkla kurtuldu.
Kemalpaşa ilçesi Liman köyü tünel mevkiisinde, akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'na düştü.
Karayolu bir süre araç trafiğine kapanırken, ihbarla gelen Karayolları ekipleri yola düşen kaya parçalarını kaldırdı. Yol, yapılan çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaya parçalarının yola düştüğü anlar ise tünelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir taksinin geçişinden saniyeler sonra kaya parçalarının yola düştüğü, arkadan gelen araçların ise ani fren yaparak durduğu yer aldı. Kaya parçalarının düşmeye devam ettiği yolda sürücülerin araçları ile geriye doğru kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.
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