Rus Dışişleri: Bild, Rusya’nın Ukrayna'yı topraklarına katma ‘planı’ ile tüm ahlak sınırlarını aştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gazeteci Vladimir Solovyov’un YouTube kanalında yayınlanan programında yaptığı açıklamada, tabloid formatlı Alman Bild gazetesinin Rusya'nın sözde Ukrayna'yı topraklarına katma ‘planını’ yayınlayarak insan ahlakının ve etiğinin olabilecek tüm sınırlarını aştığını söyledi.Zaharova, “Bir şekilde ince olmak, duyguları incitmemek ve ortakların en iyi niyetlerine dayanarak ilerlemek için kelimeleri ve cümleleri seçtiğimiz zamanlar geçti. Bugün itibarıyla o çok insani gerçek ahlakın, erdemliğin ve etiğin olabilecek tüm sınırlarını aştılar. Bild te, Ukrayna'ya yönelik ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olduğu iddia edilen bir saldırı planını yayınlayarak bunu yaptı” diye konuştu.Daha önce Alman Bild gazetesi, adı açıklanmayan gizli servislerin, Rusya'nın Ukrayna'yı topraklarına katması iddiasıyla ilgili ‘planı’ olduğuna dair raporunu yayınlamıştı. Aynı makalede, Almanya'daki Rus Büyükelçiliği tarafından yapılan, gazetedeki iddiaların ‘garip bir spekülasyon ve söylentiler karışımı’ olarak nitelendirildiği yorumdan da bahsediliyor.Bild’deki haber, Bloomberg haber ajansının dün gece yanlışlıkla “Rusya Ukrayna’yı işgal etti” şeklinde başlık atmasının ardından yayınlanmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Alman Bild gazetesinin Rusya'nın sözde Ukrayna'yı topraklarına katma ‘planını’ yayınlayarak insan ahlakının ve etiğinin olabilecek tüm sınırlarını aştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gazeteci Vladimir Solovyov’un YouTube kanalında yayınlanan programında yaptığı açıklamada, tabloid formatlı Alman Bild gazetesinin Rusya'nın sözde Ukrayna'yı topraklarına katma ‘planını’ yayınlayarak insan ahlakının ve etiğinin olabilecek tüm sınırlarını aştığını söyledi.
Zaharova, “Bir şekilde ince olmak, duyguları incitmemek ve ortakların en iyi niyetlerine dayanarak ilerlemek için kelimeleri ve cümleleri seçtiğimiz zamanlar geçti. Bugün itibarıyla o çok insani gerçek ahlakın, erdemliğin ve etiğin olabilecek tüm sınırlarını aştılar. Bild te, Ukrayna'ya yönelik ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış olduğu iddia edilen bir saldırı planını yayınlayarak bunu yaptı” diye konuştu.
Daha önce Alman Bild gazetesi, adı açıklanmayan gizli servislerin, Rusya'nın Ukrayna'yı topraklarına katması iddiasıyla ilgili ‘planı’ olduğuna dair raporunu yayınlamıştı. Aynı makalede, Almanya'daki Rus Büyükelçiliği tarafından yapılan, gazetedeki iddiaların ‘garip bir spekülasyon ve söylentiler karışımı’ olarak nitelendirildiği yorumdan da bahsediliyor.
Bild’deki haber, Bloomberg haber ajansının dün gece yanlışlıkla “Rusya Ukrayna’yı işgal etti” şeklinde başlık atmasının ardından yayınlanmıştı.