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Sporcular donan Eymir Gölü'nde buz pateni kaydı
Sporcular donan Eymir Gölü'nde buz pateni kaydı
Ankara’daki Eymir Gölü, soğuk hava nedeni ile buzla kaplandı. Buz pistine dönüşen gölü fırsat bile sporcular buzun üzerinde paten kaydı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T13:42+0300
2022-02-06T13:42+0300
yaşam
eymir gölü
paten
buz pateni
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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) sınırları içerisinde yer alan Eymir Gölü, yaşanan soğuk havalar nedeni ile buzla kaplandı. Durumu fırsat bilen sporcular buz üzerinde paten kaydı.'Donmuş olduğunu görünce sporcuları çağırıp burada da kaydık'Türkiye’nin farklı göl ve göletlerinde de kaydıklarını belirten buz pateni antrenörü Türker Turhan, “Çocuklarla beraber Eymir Gölü’ne geldik. İlk olarak Kuğulu Park’ta kaymıştık. Daha sonrasında Bolu’da kaydık. Ankara’da havalar uzun süre soğuk gidince Eymir Gölü’nü ziyaret ettik. Donmuş olduğunu görünce sporcuları çağırıp burada da kaydık” ifadelerine yer verdi.'Katıldığım yarışmaların çoğunda dereceye girdim'Buz patenine bir çizgi filmden etkilenerek başladığını aktaran milli buz pateni sporcusu Tuana Çağla İğdi (11), “Buz patenine 8 yıl önce başladım. Buz patenini ilk defa bir çizgi filmde görmüştüm. Buz üstünde kaydığımda mutlu hissediyorum ve çok eğlenebiliyorum. Şu anda çoğu hareketi yapabiliyorum. Katıldığım yarışmaların çoğunda dereceye girdim. Altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandım” diye konuştu.Buz pateni ile kaymak özgür hissettiriyorBuz patenine yaklaşık bir yıl önce başladıklarını belirten Ela (10) ve Lila (4) Ateşalp kardeşler de paten ile kaymaktan çok mutlu olduklarını dile getirdi. Doktora giderken buz pateni ile kayan bir kızla karşılaştığını ve oradan bu spora heveslendiğini de söyleyen 10 yaşındaki Ela Ateşalp, Lila'nın ise buz patenine kendisini kayarken gördüğünü ve ondan sonra başladığını kaydetti. Minik Lila ise buz üstünde kayarken özgür hissettiğini ve buz pateni ile sürekli kaymak istediğini dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220126/milli-sporcudan-cildir-golunde-buz-pateni-gosterisi-1053132885.html
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eymir gölü, paten, buz pateni

Sporcular donan Eymir Gölü'nde buz pateni kaydı

13:42 06.02.2022
© İHA / OĞUZHAN HALİL ÖZBEKSporcular donan Eymir Gölü'nde buz pateni kaydı
Sporcular donan Eymir Gölü'nde buz pateni kaydı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© İHA / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK
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Ankara’daki Eymir Gölü, soğuk hava nedeni ile buzla kaplandı. Buz pistine dönüşen gölü fırsat bile sporcular buzun üzerinde paten kaydı.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) sınırları içerisinde yer alan Eymir Gölü, yaşanan soğuk havalar nedeni ile buzla kaplandı. Durumu fırsat bilen sporcular buz üzerinde paten kaydı.

'Donmuş olduğunu görünce sporcuları çağırıp burada da kaydık'

Türkiye’nin farklı göl ve göletlerinde de kaydıklarını belirten buz pateni antrenörü Türker Turhan, “Çocuklarla beraber Eymir Gölü’ne geldik. İlk olarak Kuğulu Park’ta kaymıştık. Daha sonrasında Bolu’da kaydık. Ankara’da havalar uzun süre soğuk gidince Eymir Gölü’nü ziyaret ettik. Donmuş olduğunu görünce sporcuları çağırıp burada da kaydık” ifadelerine yer verdi.

'Katıldığım yarışmaların çoğunda dereceye girdim'

Buz patenine bir çizgi filmden etkilenerek başladığını aktaran milli buz pateni sporcusu Tuana Çağla İğdi (11), “Buz patenine 8 yıl önce başladım. Buz patenini ilk defa bir çizgi filmde görmüştüm. Buz üstünde kaydığımda mutlu hissediyorum ve çok eğlenebiliyorum. Şu anda çoğu hareketi yapabiliyorum. Katıldığım yarışmaların çoğunda dereceye girdim. Altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandım” diye konuştu.

Buz pateni ile kaymak özgür hissettiriyor

Buz patenine yaklaşık bir yıl önce başladıklarını belirten Ela (10) ve Lila (4) Ateşalp kardeşler de paten ile kaymaktan çok mutlu olduklarını dile getirdi. Doktora giderken buz pateni ile kayan bir kızla karşılaştığını ve oradan bu spora heveslendiğini de söyleyen 10 yaşındaki Ela Ateşalp, Lila'nın ise buz patenine kendisini kayarken gördüğünü ve ondan sonra başladığını kaydetti. Minik Lila ise buz üstünde kayarken özgür hissettiğini ve buz pateni ile sürekli kaymak istediğini dile getirdi.
İklim Şentunalı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
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Milli sporcudan Çıldır Gölü'nde buz pateni gösterisi
26 Ocak, 08:58
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