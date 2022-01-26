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Milli sporcudan Çıldır Gölü'nde buz pateni gösterisi
Milli sporcudan Çıldır Gölü'nde buz pateni gösterisi
Artistik buz pateni milli takım sporcusu İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde buz pateni performansını sergiledi. 26.01.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
buz pateni
çıldır gölü
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Milli sporcu Şentunalı, Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan Çıldır Gölü üzerinde sergilediği buz pateni performansını sosyal medya hesabından paylaştı. Şentunalı'nın videosu sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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buz pateni, çıldır gölü

Milli sporcudan Çıldır Gölü'nde buz pateni gösterisi

08:58 26.01.2022 (güncellendi: 09:16 26.01.2022)
© Twitter/TRTİklim Şentunalı
İklim Şentunalı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
© Twitter/TRT
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Artistik buz pateni milli takım sporcusu İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde buz pateni performansını sergiledi.
Milli sporcu Şentunalı, Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan Çıldır Gölü üzerinde sergilediği buz pateni performansını sosyal medya hesabından paylaştı.
Şentunalı'nın videosu sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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