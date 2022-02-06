https://tr.sputniknews.com/20220206/tua-baskani-yildirim-astrofotografcilar-icin-isik-kirliliginin-olmadigi-parklar-olusturacagiz-1053526951.html

TUA Başkanı Yıldırım: Astrofotoğrafçılar için ışık kirliliğinin olmadığı parklar oluşturacağız

TUA Başkanı Yıldırım: Astrofotoğrafçılar için ışık kirliliğinin olmadığı parklar oluşturacağız

TUA Başkanı Yıldırım, Milli Uzay Programı’nın stratejik hedeflerinden birisinin toplumda uzay farkındalığının artırılması olduğunu belirterek, “Büyük işler... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T13:54+0300

2022-02-06T13:54+0300

2022-02-06T14:07+0300

türkiye uzay ajansı

türkiye

park

fotoğraf muhabiri

ışık

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Uzay ve havacılık alanında dünyanın sayılı merkezlerinden biri olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin (GUHEM) uzay farkındalığını artırmak hedefiyle hazırladığı, ‘Yıldız Tozunun Peşinde’ sergisinin açılışı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti.GUHEM tarafından hazırlanan ve 800 m2 alana kurulan astrofotoğraf sergisinin açılış törenine TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, BTSO Meclis Üyeleri ve sergide eserleri yer alan astrofotoğrafçılar katıldı.Serginin açılış töreninde konuşan TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, GUHEM projesine ilk günden bu yana destek verdiklerini kaydederek toplumda uzay farkındalığı oluşturma misyonuna merkezin çok önemli katkılar sağladığının altını çizdi.‘Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz’“Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz” sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Başkan Yıldırım şöyle devam etti:‘Işık kirliliğinin olmadığı parklar oluşturmak istiyoruz’Yıldırım, GUHEM’de açılan serginin de toplumda uzay farkındalığı oluşturulması açısından önemli olduğuna değindi:GUHEM’in önemli bir vizyonun ürünü olduğunu ifade eden Yıldırım, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın projeye büyük bir emek verdiğine yakinen şahit olduğunu belirterek, şöyle devam etti:BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, GUHEM’in bir farkındalık merkezi olduğunu söyledi. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmayı hedefleyen Türkiye’nin uzay ve havacılık alanında söz sahibi olması gerektiğini belirtti:GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ise, “GUHEM uzay farkındalığı oluşturmak için çok önemli bir kurum. Her gün binlerce ziyaretçimizi ağırlıyoruz. Bunların yanında astronomi ile ilgili önemli çalışmalarımız var. ‘Yıldız Tozunun Peşinde’ sergisinde de yıldızları nasıl gördüğümüzü anlatmaya çalışıyoruz. Sergimize destekleri için BTSO, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.Açılış konuşmalarının ardından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, sergide yer alan Murat Sana imzalı Güneş fotoğrafını TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’a takdim etti. Program sonrası protokol üyeleri sergiyi gezerek, Halit Mirahmetoğlu’ndan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.Yıldız Tozunun Peşinde sergisi GUHEM’de 6 ay süre ile açık kalacak. Sergi, pazartesi günleri hariç saat 10.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220201/turkiye-uzay-ajansindan-meteor-aciklamasi-1053340483.html

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türkiye uzay ajansı, park, fotoğraf muhabiri, ışık