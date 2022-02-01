Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220201/turkiye-uzay-ajansindan-meteor-aciklamasi-1053340483.html
Türkiye Uzay Ajansı'ndan meteor açıklaması
Türkiye Uzay Ajansı'ndan meteor açıklaması
Türkiye Uzay Ajansı, dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteorun görüntülendiğini açıkladı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T12:10+0300
2022-02-01T12:29+0300
türkiye
türkiye uzay ajansı
haberler
türkiye
meteor
göktaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052967752_0:0:813:457_1920x0_80_0_0_2fed85ea72500c12637a56c8e3914b2c.jpg
Türkiye Uzay Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir" denildi.Ne olmuştu?İstanbul’da semalarında gece saatlerinde yeşil ışık huzmesi gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Işık huzmesinin göktaşı olduğu değerlendirdi.. O anlar bir araç kamerasına da yansıdı. Görüntülerde gökyüzünden hızla inen yeşil bir ışık göze çarptı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1052967752_83:0:692:457_1920x0_80_0_0_5f752b08fe7b261c97d31c06f860c701.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye uzay ajansı, haberler, türkiye, meteor, göktaşı

Türkiye Uzay Ajansı'ndan meteor açıklaması

12:10 01.02.2022 (güncellendi: 12:29 01.02.2022)
© Fotoğraf : TUATürkiye Uzay Ajansı - TUA
Türkiye Uzay Ajansı - TUA - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
© Fotoğraf : TUA
Abone ol
Türkiye Uzay Ajansı, dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteorun görüntülendiğini açıkladı.
Türkiye Uzay Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir" denildi.

Ne olmuştu?

İstanbul’da semalarında gece saatlerinde yeşil ışık huzmesi gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.
Işık huzmesinin göktaşı olduğu değerlendirdi.. O anlar bir araç kamerasına da yansıdı. Görüntülerde gökyüzünden hızla inen yeşil bir ışık göze çarptı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce