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Türkiye Uzay Ajansı'ndan meteor açıklaması
Türkiye Uzay Ajansı'ndan meteor açıklaması
Türkiye Uzay Ajansı, dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteorun görüntülendiğini açıkladı. 01.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-01T12:10+0300
2022-02-01T12:10+0300
2022-02-01T12:29+0300
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Türkiye Uzay Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir" denildi.Ne olmuştu?İstanbul’da semalarında gece saatlerinde yeşil ışık huzmesi gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Işık huzmesinin göktaşı olduğu değerlendirdi.. O anlar bir araç kamerasına da yansıdı. Görüntülerde gökyüzünden hızla inen yeşil bir ışık göze çarptı.
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Türkiye Uzay Ajansı'ndan meteor açıklaması 12:10 01.02.2022 (güncellendi: 12:29 01.02.2022)
Türkiye Uzay Ajansı, dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteorun görüntülendiğini açıkladı.
Türkiye Uzay Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " Dün gece " denildi. Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir Ne olmuştu?
İstanbul’da semalarında gece saatlerinde yeşil ışık huzmesi gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.
Işık huzmesinin göktaşı olduğu değerlendirdi.. O anlar bir araç kamerasına da yansıdı. Görüntülerde gökyüzünden hızla inen yeşil bir ışık göze çarptı.