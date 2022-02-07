https://tr.sputniknews.com/20220207/23-yil-sonra-ilk-kez-bir-pakistan-basbakani-rusyayi-ziyaret-edecek-1053572309.html

23 yıl sonra ilk kez bir Pakistan Başbakanı Rusya'yı ziyaret edecek

23 yıl sonra ilk kez bir Pakistan Başbakanı Rusya'yı ziyaret edecek

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın bu ay içinde iki günlük ziyaretle Rusya’yı ziyaret edeceği belirtildi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T18:43+0300

2022-02-07T18:43+0300

2022-02-07T18:43+0300

dünya

imran han

rusya

pakistan

görüşme

davet

vladimir putin

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Hindistan’ın Wion televizyonunun haberinde, “Pakistan Başbakanı İmran Han, 23 yıl sonra Rusya’ya ziyaret gerçekleştiren ülkenin ilk başbakanı olacak” ifadesine yer verildi.Moskova’daki görüşmeler sırasında, iki ülke arasındaki ilişkiler, savunma ile ilgili konular, Afganistan’daki durum ve Pakistan Akımı doğalgaz boru hattı projesi değerlendirilecek.Han’ın başkanlığındaki heyette ülke bakanları da yer alacak.Rusya’ya davetin Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptığı belirtildi.En son Rusya’yı ziyaret eden Pakistan lideri, Navaz Şerif olmuştu. Şerif 1999’da Moskova’ya gelmişti.

rusya

pakistan

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imran han, rusya, pakistan, görüşme, davet, vladimir putin