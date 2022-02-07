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https://tr.sputniknews.com/20220207/23-yil-sonra-ilk-kez-bir-pakistan-basbakani-rusyayi-ziyaret-edecek-1053572309.html
23 yıl sonra ilk kez bir Pakistan Başbakanı Rusya'yı ziyaret edecek
23 yıl sonra ilk kez bir Pakistan Başbakanı Rusya'yı ziyaret edecek
Pakistan Başbakanı İmran Han’ın bu ay içinde iki günlük ziyaretle Rusya’yı ziyaret edeceği belirtildi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T18:43+0300
2022-02-07T18:43+0300
2022-02-07T18:43+0300
dünya
imran han
rusya
pakistan
görüşme
davet
vladimir putin
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Hindistan’ın Wion televizyonunun haberinde, “Pakistan Başbakanı İmran Han, 23 yıl sonra Rusya’ya ziyaret gerçekleştiren ülkenin ilk başbakanı olacak” ifadesine yer verildi.Moskova’daki görüşmeler sırasında, iki ülke arasındaki ilişkiler, savunma ile ilgili konular, Afganistan’daki durum ve Pakistan Akımı doğalgaz boru hattı projesi değerlendirilecek.Han’ın başkanlığındaki heyette ülke bakanları da yer alacak.Rusya’ya davetin Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptığı belirtildi.En son Rusya’yı ziyaret eden Pakistan lideri, Navaz Şerif olmuştu. Şerif 1999’da Moskova’ya gelmişti.
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imran han, rusya, pakistan, görüşme, davet, vladimir putin
23 yıl sonra ilk kez bir Pakistan Başbakanı Rusya'yı ziyaret edecek Abone ol
Pakistan Başbakanı İmran Han’ın bu ay içinde iki günlük ziyaretle Rusya’yı ziyaret edeceği belirtildi.
Hindistan’ın
Wion
televizyonunun haberinde, “Pakistan Başbakanı İmran Han, 23 yıl sonra Rusya’ya ziyaret gerçekleştiren ülkenin ilk başbakanı olacak” ifadesine yer verildi.
Moskova’daki görüşmeler sırasında, iki ülke arasındaki ilişkiler, savunma ile ilgili konular, Afganistan’daki durum ve Pakistan Akımı doğalgaz boru hattı projesi değerlendirilecek.
Han’ın başkanlığındaki
heyette ülke bakanları da yer alacak.
Rusya’ya davetin Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptığı belirtildi.
En son R
usya’yı ziyaret eden Pakistan lideri, Navaz Şerif olmuştu. Şerif 1999’da Moskova’ya gelmişti.