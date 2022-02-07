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Adalet Bakanı Bozdağ: FETÖ'nün belini kıran en önemli etkenlerden birisi 2014'teki HSK seçimleridir
Adalet Bakanı Bozdağ: FETÖ'nün belini kıran en önemli etkenlerden birisi 2014'teki HSK seçimleridir
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi savcı ve hakimlerin darbecilere biat etmediğini belirterek “FETÖ'nün belini kıran en önemli... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T14:30+0300
2022-02-07T14:30+0300
politika
bekir bozdağ
fetö
hakimler ve savcılar yüksek kurulu (hsyk)
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Bakan Bozdağ, Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz, göreve yeni atanan Bozdağ’a hayırlı olsun diyerek, "Güvenilir, adil bir sistemin inşasında önemli bir rol oynayacağınızı biliyoruz" dedi.Yargıda Birlik Derneği'nin ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Bozdağ, yargıda birliğin Türk adalet sisteminde büyük bir başarıya imza attığını söyleyerek, FETÖ Türk yargısını ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini tahakküm altına almak istediğinde, Türk yargısının bağımsızlığını korumak için çalıştığını ifade etti. Bozdağ, terör örgütleriyle mücadelenin devam edeceğini belirterek, "FETÖ'nün belini kıran en önemli etkenlerden birisi 12 Ekim 2014'teki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimleridir. O dönem yaşadıklarımızı siz de biliyorsunuz. FETÖ’ye karşı yargıda birlikle beraber büyük bir mücadele verildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi savcılarımız, hâkimlerimiz sabaha kadar ayakta görevinin başında tarihi kararlara imza attılar. Türk yargısı darbecilere biat etmemiş ve meydan okumuştur. Yeni dönemde yargıda birlikte beraber neler yapabiliriz, adalete güveni nasıl artırabiliriz adına sizin öneri ve tavsiyelerinize ihtiyacımız vardır" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220203/hurriyet-yazari-selvi-bekir-bozdag-neden-secildi-1053414157.html
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bekir bozdağ, fetö, hakimler ve savcılar yüksek kurulu (hsyk)

Adalet Bakanı Bozdağ: FETÖ'nün belini kıran en önemli etkenlerden birisi 2014'teki HSK seçimleridir

14:30 07.02.2022
© AABekir Bozdağ
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi savcı ve hakimlerin darbecilere biat etmediğini belirterek “FETÖ'nün belini kıran en önemli etkenlerden birisi 12 Ekim 2014'teki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimleridir. O dönem yaşadıklarımızı siz de biliyorsunuz" dedi.
Bakan Bozdağ, Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz, göreve yeni atanan Bozdağ’a hayırlı olsun diyerek, "Güvenilir, adil bir sistemin inşasında önemli bir rol oynayacağınızı biliyoruz" dedi.
Yargıda Birlik Derneği'nin ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Bozdağ, yargıda birliğin Türk adalet sisteminde büyük bir başarıya imza attığını söyleyerek, FETÖ Türk yargısını ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini tahakküm altına almak istediğinde, Türk yargısının bağımsızlığını korumak için çalıştığını ifade etti.
Bozdağ, terör örgütleriyle mücadelenin devam edeceğini belirterek, "FETÖ'nün belini kıran en önemli etkenlerden birisi 12 Ekim 2014'teki Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimleridir. O dönem yaşadıklarımızı siz de biliyorsunuz. FETÖ’ye karşı yargıda birlikle beraber büyük bir mücadele verildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi savcılarımız, hâkimlerimiz sabaha kadar ayakta görevinin başında tarihi kararlara imza attılar. Türk yargısı darbecilere biat etmemiş ve meydan okumuştur. Yeni dönemde yargıda birlikte beraber neler yapabiliriz, adalete güveni nasıl artırabiliriz adına sizin öneri ve tavsiyelerinize ihtiyacımız vardır" dedi.
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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