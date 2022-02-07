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Adana'da bir binanın demir kapısı çalındı
Adana'da bir binanın demir kapısı çalındı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir binanın kapısı çalındı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T01:56+0300
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türkiye
adana
kapı
hırsızlık
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Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan apartmanın sakinleri, binanın demir kapısını yerinde bulamayınca durumu polise bildirdi.Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.İncelemede iki zanlının, çevredekilere aldırış etmeden söz konusu binanın demir kapısını sökerek uzaklaştıkları görüntülere rastlandı.Polis şüphelileri arıyor.
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adana, kapı, hırsızlık

Adana'da bir binanın demir kapısı çalındı

01:56 07.02.2022
© AADemir kapı
Demir kapı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir binanın kapısı çalındı.
Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan apartmanın sakinleri, binanın demir kapısını yerinde bulamayınca durumu polise bildirdi.
Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
İncelemede iki zanlının, çevredekilere aldırış etmeden söz konusu binanın demir kapısını sökerek uzaklaştıkları görüntülere rastlandı.
Polis şüphelileri arıyor.
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