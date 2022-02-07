Aldattığı iddiasıyla 3 yaşındaki çocuğunun yanında eşini öldüren eski eşe, 'haksız tahrik' indirimi

"Mahkeme Halime Yüksel'in sosyal medya hesaplarından yaptığı yazışmalar ve bir takım soyut iddialar sebebiyle eşine karşı sadakatsiz bir tutum sergilediğine karar vererek haksız tahrik indiriminde bulundu. Bu cinayet 3 yaşının kızının gözleri önünde işlenen bir cinayet. Aynı zamanda buna ek olarak iyi hal indirimi yapıldı. Bunun nedeni de sanığın gelecekteki yaşamına etki düşünülerek iyi hal indirimi yapıldı.

Biz, bunu hukuk nezdinde asla normal karşılamıyoruz. Öncelikle hassas tahrik indiriminin kapsamı konusunda bir sıkıntı var. Haksız tahrik indirimi bizim olayımızda aldatma yok. Açıklamalar iddiadan ibaret. Ancak, aldatma olsa dahi maalesef Yargıtay aldatmayı haksız tahrik indirimi kapsamına sokuyor. Bu sadece boşanma davalarına konu olabilecek bir mevzu.

Bizim ülkemizde namus cinayetleri sıkça işlenmesine rağmen böyle bir indirim yapılabiliyor. Aslında bu her zaman yapılan bir şey oldu. Bu da adeta namus cinayetlerini işleyen sanıkların 'namusumu temizledim' diye göğsünü gere gere gezdiği bir ülkede yargının 'evet sen namusunu temizledin' diyerek bunu hukuki bir zemine taşıması anlamına geliyor.

Bu da toplum vicdanını çokça kanatıyor. Bir kadın olarak her şeyden önce benim vicdanımı kanatıyor. Ben bu açıdan mahkemenin çok yanlış karar verdiğini düşünüyorum. Biz bunu itiraz konusu yapacağız. İstinaf mahkemesine konuyu taşıyacağız."