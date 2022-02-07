Alevi Dernekleri Federasyonu’dan elektrik faturalarını ödememe kararı

Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Alevi Dernekleri Federasyonun bileşenleri olarak, elektrik faturalarını ödememe kararı aldık" açıklamasını yaptı.Çarşamba günü mahkemelere toplu olarak başvuracaklarını belirten Fırat, "Eşit yurttaşlık istiyoruz! Buyrun gelin elektriğimizi kesin. Cemevlerimiz ticarethane değil, ibadethanemizdir" dedi.'22 cemevini kapsıyor'Fırat, Independent Türkçe’ye konuya dair şu açıklamayı yaptı:AİHM kararı varAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cem Vakfı'nın cami, kilise ve sinagoglarda olduğu gibi elektrik faturasından muaf tutulma talebinin Türk mahkemeleri tarafından olumsuz karşılanması üzerine yaptığı başvuruda cemevlerinin de ibadethane olduğuna ayrımcılık yapılamayacağı yönünde karar vermişti.
Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Garip Dede Cemevi'nin Dedesi Celal Fırat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Alevi Dernekleri Federasyonu olarak elektrik faturalarını ödememe kararı aldıklarını duyurdu.
Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Alevi Dernekleri Federasyonun bileşenleri olarak, elektrik faturalarını ödememe kararı aldık" açıklamasını yaptı.
Çarşamba günü mahkemelere toplu olarak başvuracaklarını belirten Fırat, "Eşit yurttaşlık istiyoruz! Buyrun gelin elektriğimizi kesin. Cemevlerimiz ticarethane değil, ibadethanemizdir" dedi.
Alevi Dernekleri Federasyonun bileşenleri olarak, elektrik faturalarını ÖDEMEME kararı aldık. Çarşamba günü mahkemelere toplu olarak başvuracağız. Eşit yurttaşlık istiyoruz ! Buyrun gelin elektriğimizi kesin. CEMEVLERİMİZ TİCARETHANE DEĞİL,İBADETHANEMİZDİR. pic.twitter.com/MPLZG584Np
"Aldığımız karar su an için 22 cemevini kapsıyor. Ancak kısa sürede tüm ülkedeki cemevlerini kapsayacak. Birçok yerden arayıp biz de ödemeyeceğiz diyorlar"
AİHM kararı var
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cem Vakfı'nın cami, kilise ve sinagoglarda olduğu gibi elektrik faturasından muaf tutulma talebinin Türk mahkemeleri tarafından olumsuz karşılanması üzerine yaptığı başvuruda cemevlerinin de ibadethane olduğuna ayrımcılık yapılamayacağı yönünde karar vermişti.