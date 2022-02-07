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https://tr.sputniknews.com/20220207/alevi-dernekleri-federasyonudan-elektrik-faturalarini-odememe-karari-1053577546.html
Alevi Dernekleri Federasyonu’dan elektrik faturalarını ödememe kararı
Alevi Dernekleri Federasyonu’dan elektrik faturalarını ödememe kararı
Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Garip Dede Cemevi'nin Dedesi Celal Fırat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T21:38+0300
2022-02-07T21:42+0300
türkiye
cemevi
alevi federasyonu
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Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Alevi Dernekleri Federasyonun bileşenleri olarak, elektrik faturalarını ödememe kararı aldık" açıklamasını yaptı.Çarşamba günü mahkemelere toplu olarak başvuracaklarını belirten Fırat, "Eşit yurttaşlık istiyoruz! Buyrun gelin elektriğimizi kesin. Cemevlerimiz ticarethane değil, ibadethanemizdir" dedi.'22 cemevini kapsıyor'Fırat, Independent Türkçe’ye konuya dair şu açıklamayı yaptı:AİHM kararı varAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cem Vakfı'nın cami, kilise ve sinagoglarda olduğu gibi elektrik faturasından muaf tutulma talebinin Türk mahkemeleri tarafından olumsuz karşılanması üzerine yaptığı başvuruda cemevlerinin de ibadethane olduğuna ayrımcılık yapılamayacağı yönünde karar vermişti.
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cemevi, alevi federasyonu

Alevi Dernekleri Federasyonu’dan elektrik faturalarını ödememe kararı

21:38 07.02.2022 (güncellendi: 21:42 07.02.2022)
Cemevi
Cemevi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
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Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Garip Dede Cemevi'nin Dedesi Celal Fırat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Alevi Dernekleri Federasyonu olarak elektrik faturalarını ödememe kararı aldıklarını duyurdu.
Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Alevi Dernekleri Federasyonun bileşenleri olarak, elektrik faturalarını ödememe kararı aldık" açıklamasını yaptı.
Çarşamba günü mahkemelere toplu olarak başvuracaklarını belirten Fırat, "Eşit yurttaşlık istiyoruz! Buyrun gelin elektriğimizi kesin. Cemevlerimiz ticarethane değil, ibadethanemizdir" dedi.

'22 cemevini kapsıyor'

Fırat, Independent Türkçe’ye konuya dair şu açıklamayı yaptı:
"Aldığımız karar su an için 22 cemevini kapsıyor. Ancak kısa sürede tüm ülkedeki cemevlerini kapsayacak. Birçok yerden arayıp biz de ödemeyeceğiz diyorlar"

AİHM kararı var

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cem Vakfı'nın cami, kilise ve sinagoglarda olduğu gibi elektrik faturasından muaf tutulma talebinin Türk mahkemeleri tarafından olumsuz karşılanması üzerine yaptığı başvuruda cemevlerinin de ibadethane olduğuna ayrımcılık yapılamayacağı yönünde karar vermişti.
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