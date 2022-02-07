https://tr.sputniknews.com/20220207/altso-baskani-sahin-doviz-alim-belgesi-yabanci-yatirimciyi-ulkesinde-zor-duruma-sokabilir-1053581748.html

ALTSO Başkanı Şahin: Döviz alım belgesi yabancı yatırımcıyı ülkesinde zor duruma sokabilir

ALTSO Başkanı Şahin: Döviz alım belgesi yabancı yatırımcıyı ülkesinde zor duruma sokabilir

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, yabancı gerçek kişilerce satın alma yoluyla taşınmaz edinimlerinde döviz alım belgesi ibrasının zorunlu hale... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T23:43+0300

2022-02-07T23:43+0300

2022-02-07T23:43+0300

ekonomi

merkez bankası

alanya

ekonomi

döviz

ticaret

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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ALTSO) Mehmet Şahin, yabancı gerçek kişilerce satın alma yoluyla taşınmaz edinimlerinde döviz alım belgesi ibrasının zorunlu hale getirilmesinin sektöre olumsuz yansıyacağını belirterek, “Yatırım yapacak yabancı kendi ülkesinde sorun yaşamaktan çekindiği için yatırım yapmaktan vazgeçebileceği şeklinde endişelerimiz var. Biz yabancının parasını nasıl getirdiği ile ilgilenmiyoruz ve ülkemize daha fazla döviz kazandırmaya çalışıyoruz” dedi.Bu durumda alıcı konumundaki yabancının tüm pasaport bilgilerinin bankanın eline geçeceğine dikkat çeken Şahin, “Bilindiği üzere yabancı uyruklular ülkelerinden getirdikleri dövizleri bugüne kadar bankadan geçirmeden harcayabiliyorlardı. Şimdi yeni düzenleme ile tüm pasaport bilgileri banka tarafından sisteme işlenecek. Uluslararası bankacılık gereği yabancılar bu ödemelerden kendi ülkelerinin haberdar olmasını istemiyor. Yatırım yapacak yabancı kendi ülkesinde sorun yaşamaktan çekindiği için yatırım yapmaktan vazgeçebileceği şeklinde endişelerimiz var. Biz yabancının parasını nasıl getirdiği ile ilgilenmiyoruz ve ülkemize daha fazla döviz kazandırmaya çalışıyoruz. Bu durum yabancı yatırımcıyı kendi ülkesinde zor durumda bırakabilir” diye konuştu.‘Satıcı dövizi TL’ye çevirirse bu sorun aşılabilir’Çözüm için de alternatif seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Şahin, “Türk lirasını korumak ve değerlendirmek amacıyla alınan kararın arkasındayız. Ancak yabancıyı kayıt altına almak satışları durdurur ve ülkemizin döviz kaybına, sektörün de krize girmesine neden olur. Bunun yerine satıcının aldığı dövizi TL'ye çevirmesi gibi alternatif çözümler üretilebilir” diye konuştu.Şahin, konuya ilişkin çözüm önerilerini de sıralayarak, ilgili makamlar nezdinde girişimlere başladıklarını dile getirdi.Yeni genelge ne diyor?24 Ocak 2022 itibarıyla yürürlüğe giren genelge kapsamında yabancı gerçek kişilerce satın alma yoluyla taşınmaz edinimlerinde döviz alım belgesi ibrası zorunlu hale getirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Sermaye Hareketleri Genelgesi ve Sermaye Hareketleri Genelgesi'nin 13. maddesi ile Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama talimatlarla yabancıların alıcı olduğu işlemlerde Merkez Bankası'na döviz bozdurma zorunluluğu getirildi. Genelge metinlerinde teknik detayları anlatılan düzenlemeye göre yabancılar taşınmaz alım işlemlerinde öncelikle dövizlerini banka aracılığıyla Merkez Bankası'na satarak, sonrasında banka tarafından düzenlenen döviz alım belgesini tapu müdürlüğüne sunacak. Döviz alım belgesinde bozdurulan döviz karşılığı bedel resmi senede harca esas değer olarak yansıtılacak. Satış işlemlerinde döviz bozdurma belgesi yeterli olmakla birlikte taşınmaz edinimi suretiyle vatandaşlık edinimi ile ilgili olarak ayrıca alıcıdan satıcıya gerçekleştirilen havaleye ilişkin banka dekontunun da ibrazı gerekecek. Uygulamaya ilişkin karşılaşılabilecek tüm hususlar 2022/1 ve 2019/5 sayılı genelgeler ile detaylı bir şekilde açıklandı. Uygulamada ortaya çıkabilecek hususlar somut olaylar bazında değerlendirilecek.

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merkez bankası, alanya, ekonomi, döviz, ticaret