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https://tr.sputniknews.com/20220207/avrupa-merkez-bankasi-baskani-lagarde-enflasyon-yakin-gelecekte-yuksek-seviyede-kalacak-1053575416.html
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Enflasyon yakın gelecekte yüksek seviyede kalacak
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Enflasyon yakın gelecekte yüksek seviyede kalacak
Avrupa Merkez Bankası (ECB) yüksek enflasyonun sürmesini bekliyor. ECB Başkanı Lagarde, "Enflasyon büyük ihtimalle yakın gelecekte yüksek seviyede kalacak... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T20:10+0300
2022-02-07T20:10+0300
ekonomi
avrupa merkez bankası (ecb)
enflasyon
christine lagarde
avrupa parlamentosu (ap)
koronavirüs
omicron
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin ‘Parasal Diyalog’ oturumuna video konferans yöntemiyle katıldı. Lagarde, burada yaptığı konuşmada, kısa vadede enflasyon görünümüne ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğunu söyledi.Geçen yılın son çeyreğinde Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle uygulanan tedbirler neticesinde büyümenin kız kaybettiğini anımsatan Lagarde, buna rağmen Euro Bölgesi gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) salgın öncesi seviyelerine yaklaştığını belirtti.Lagarde, mevcut salgın dalgası ve uygulanan kısıtlamaların bu yılın başındaki büyüme verilerini olumsuz etkilemesini beklediğine işaret ederek, "Arz darboğazları ve yüksek enerji maliyetlerinin kısa vadede ekonomik aktiviteyi azaltması bekleniyor" dedi.Mevcut salgın dalgasının ekonomik faaliyete öncekilerden daha az zarar verdiğini söyleyen Lagarde, darboğazların hafiflemeye başladığına dair işaretler olmakla birlikte bunun bir süre daha devam edeceğini anlattı.'Enerji enflasyondaki artışın ana nedeni olmaya devam ediyor'Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun ocak ayında yüzde 5,1'e çıktığını anımsatarak, "Enflasyon büyük ihtimalle yakın gelecekte yüksek seviyede kalacak. Enerji fiyatları enflasyondaki artışın ana nedeni olmaya devam ediyor" diye konuştu.Enerji maliyetlerinin birçok sektörde fiyatları yukarı taşıdığına işaret eden Lagarde, mevsimsel faktörler, artan nakliye ve gübre maliyetleri nedeniyle gıda fiyatlarının da yükseldiğini anımsattı.Lagarde, çok sayıda mal ve hizmetin fiyatlarının belirgin şekilde yükselmesiyle birlikte fiyat artışının daha yaygın hal aldığını ifade etti.Salgınla ilgili belirsizliklerin bir miktar azaldığını anlatan Lagarde, jeopolitik gerilimlerin arttığını ve sürekli yüksek enerji maliyetlerinin tüketim ve yatırım üzerinde beklenenden daha güçlü bir yavaşlamaya neden olabileceğini belirtti.Lagarde, "Aralık ayı beklentilerimizle karşılaştırıldığında, özellikle kısa vadede enflasyon görünümüne ilişkin riskler yukarı yönlü seyretmektedir. Fiyat baskıları beklenenden daha yüksek ücret artışlarına yol açar veya ekonomi daha hızlı tam kapasiteye dönerse, enflasyon daha yüksek olabilir" değerlendirmesinde bulundu.Özellikle yüksek enerji fiyatlarının ekonomiye nasıl yansıyacağını ve genel görünümü nasıl etkileyeceğini dikkatle inceleyeceklerini vurgulayan Lagarde, "Enflasyonun daha önce beklenenden daha uzun süre yüksek kalması ancak bu yıl içinde düşüşe geçmesi olası" ifadesini kullandı.Euro Bölgesi'nde ocak ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı. Enflasyon, ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkmış oldu. Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki yükseliş dikkati çekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220120/avrupa-merkez-bankasi-baskani-lagarde-enflasyon-2022de-kademeli-olarak-gerileyecek-1052952327.html
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avrupa merkez bankası (ecb), enflasyon, christine lagarde, avrupa parlamentosu (ap), koronavirüs, omicron

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Enflasyon yakın gelecekte yüksek seviyede kalacak

20:10 07.02.2022
© REUTERSChristine Lagarde
Christine Lagarde - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) yüksek enflasyonun sürmesini bekliyor. ECB Başkanı Lagarde, "Enflasyon büyük ihtimalle yakın gelecekte yüksek seviyede kalacak. Enerji fiyatları enflasyondaki artışın ana nedeni olmaya devam ediyor" dedi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin ‘Parasal Diyalog’ oturumuna video konferans yöntemiyle katıldı. Lagarde, burada yaptığı konuşmada, kısa vadede enflasyon görünümüne ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğunu söyledi.
Geçen yılın son çeyreğinde Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle uygulanan tedbirler neticesinde büyümenin kız kaybettiğini anımsatan Lagarde, buna rağmen Euro Bölgesi gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) salgın öncesi seviyelerine yaklaştığını belirtti.
Lagarde, mevcut salgın dalgası ve uygulanan kısıtlamaların bu yılın başındaki büyüme verilerini olumsuz etkilemesini beklediğine işaret ederek, "Arz darboğazları ve yüksek enerji maliyetlerinin kısa vadede ekonomik aktiviteyi azaltması bekleniyor" dedi.
Mevcut salgın dalgasının ekonomik faaliyete öncekilerden daha az zarar verdiğini söyleyen Lagarde, darboğazların hafiflemeye başladığına dair işaretler olmakla birlikte bunun bir süre daha devam edeceğini anlattı.

'Enerji enflasyondaki artışın ana nedeni olmaya devam ediyor'

Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyonun ocak ayında yüzde 5,1'e çıktığını anımsatarak, "Enflasyon büyük ihtimalle yakın gelecekte yüksek seviyede kalacak. Enerji fiyatları enflasyondaki artışın ana nedeni olmaya devam ediyor" diye konuştu.
Enerji maliyetlerinin birçok sektörde fiyatları yukarı taşıdığına işaret eden Lagarde, mevsimsel faktörler, artan nakliye ve gübre maliyetleri nedeniyle gıda fiyatlarının da yükseldiğini anımsattı.
Lagarde, çok sayıda mal ve hizmetin fiyatlarının belirgin şekilde yükselmesiyle birlikte fiyat artışının daha yaygın hal aldığını ifade etti.
Salgınla ilgili belirsizliklerin bir miktar azaldığını anlatan Lagarde, jeopolitik gerilimlerin arttığını ve sürekli yüksek enerji maliyetlerinin tüketim ve yatırım üzerinde beklenenden daha güçlü bir yavaşlamaya neden olabileceğini belirtti.
Lagarde, "Aralık ayı beklentilerimizle karşılaştırıldığında, özellikle kısa vadede enflasyon görünümüne ilişkin riskler yukarı yönlü seyretmektedir. Fiyat baskıları beklenenden daha yüksek ücret artışlarına yol açar veya ekonomi daha hızlı tam kapasiteye dönerse, enflasyon daha yüksek olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Özellikle yüksek enerji fiyatlarının ekonomiye nasıl yansıyacağını ve genel görünümü nasıl etkileyeceğini dikkatle inceleyeceklerini vurgulayan Lagarde, "Enflasyonun daha önce beklenenden daha uzun süre yüksek kalması ancak bu yıl içinde düşüşe geçmesi olası" ifadesini kullandı.
Euro Bölgesi'nde ocak ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı. Enflasyon, ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkmış oldu. Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki yükseliş dikkati çekiyor.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
EKONOMİ
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Enflasyon 2022'de kademeli olarak gerileyecek
20 Ocak, 19:53
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