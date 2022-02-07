https://tr.sputniknews.com/20220207/azerbaycan-8-ermeni-tutsagi-serbest-birakti-1053559827.html

Azerbaycan, 8 Ermeni tutsağı serbest bıraktı

Azerbaycan, 8 Ermeni tutsağı serbest bıraktı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan’ın Fransa ve Avrupa Birliği ile, Ermenistan’la olan sınır krizine yönelik yeni görüşmeleri hızlandırmaya... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T14:23+0300

2022-02-07T14:23+0300

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Twitter’dan açıklama yapan Michel, “Azerbaycan’ın sekiz Ermeni tutsağı serbest bırakması ve Ermenistan’a iade etmesi; (Fransa Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve (Ermenistan Başkanı) Nikol Paşinyan arasındaki görüşmenin ardından gerçekleşen olumlu gelişmelerin bir başka göstergesi” ifadelerini kullandı.Michel, AB’nin bölgede istikrar ve refahı desteklediğini kaydetti.Dağlık Karabağ’da uzun yıllar süren krizin bir devamı olarak Eylül 2020’de çatışmalar yeniden şiddetlenmiş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.Taraflar ateşkes yönünde girişimler gerçekleştirmiş ancak 10 Kasım’da varılan üçlü anlaşma neticesinde bir başarıya ulaşılmıştı. Moskova’nın arabuluculuğunda Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes sağlamak, bulundukları noktalarda kalmak ve esirlerle cenazelerin takası konusunda anlaşmaya varmıştı.Bununla birlikte savaş zamanında Dağlık Karabağ’ın kontrolündeki Kelbecer ve Laçin bölgelerinin yanı sıra Ağdam bölgesinin bir kısmı Bakü’ye geçmişti. Laçin koridoru da dahil, bölgede Rus barış güçleri konuşlandırılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220201/azerbaycan-milli-meclisi-susa-beyannamesini-onayladi-1053348235.html

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