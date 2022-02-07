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Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel yok
Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel yok
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yok" açıklaması yaptı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T09:05+0300
2022-02-07T09:24+0300
devlet bahçeli
politika
recep tayyip erdoğan kapısı
seçim
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MHP lideri Bahçeli, Kızılcahamam Kampı'nın basına kapalı bölümünde değerlendirmelerde bulundu.Bahçeli, "Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yoktur. Erdoğan'ın tekrar aday olmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır" dedi.“İnanıyorum ki, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır” diyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan’ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın" ifadelerini kullandı. Bahçeli, şöyle devam etti: “Bazı çevreler Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı yönünde husumetle pekişmiş karanlık propagandalarına şimdiden başlamıştır. Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanatoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız."
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devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan kapısı, seçim

Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel yok

09:05 07.02.2022 (güncellendi: 09:24 07.02.2022)
© İHA / Bahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© İHA /
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yok" açıklaması yaptı.
MHP lideri Bahçeli, Kızılcahamam Kampı'nın basına kapalı bölümünde değerlendirmelerde bulundu.
Bahçeli, "Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yoktur. Erdoğan'ın tekrar aday olmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır" dedi.
“İnanıyorum ki, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır” diyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan’ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, şöyle devam etti:
“Bazı çevreler Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı yönünde husumetle pekişmiş karanlık propagandalarına şimdiden başlamıştır. Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanatoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız."
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