https://tr.sputniknews.com/20220207/bahceli-cumhurbaskani-erdoganin-tekrar-aday-olamayacagi-iddiasinin-hicbir-temeli-yok-1053546642.html

Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel yok

Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yok" açıklaması yaptı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T09:05+0300

2022-02-07T09:05+0300

2022-02-07T09:24+0300

devlet bahçeli

politika

recep tayyip erdoğan kapısı

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052848342_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f55119dc08b8b20ad806b156b01890b5.jpg

MHP lideri Bahçeli, Kızılcahamam Kampı'nın basına kapalı bölümünde değerlendirmelerde bulundu.Bahçeli, "Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yoktur. Erdoğan'ın tekrar aday olmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır" dedi.“İnanıyorum ki, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır” diyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan’ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın" ifadelerini kullandı. Bahçeli, şöyle devam etti: “Bazı çevreler Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı yönünde husumetle pekişmiş karanlık propagandalarına şimdiden başlamıştır. Bir defa bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temeli, hiçbir nesnel gerçekliği yoktur. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanatoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan kapısı, seçim