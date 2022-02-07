Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220207/corumda-bir-kadin-eski-esi-tarafindan-oldurulmekten-silahin-tutukluk-yapmasiyla-kurtuldu-1053579726.html
Çorum'da bir kadın eski eşi tarafından öldürülmekten silahın tutukluk yapmasıyla kurtuldu
Çorum'da bir kadın eski eşi tarafından öldürülmekten silahın tutukluk yapmasıyla kurtuldu
Çorum'da boşandığı kadına kurusıkıdan bozma tabancayla ateş edip, başına silahın kabzası ve taşla vurarak yaralayan saldırgan tutuklandı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T22:35+0300
2022-02-07T22:35+0300
türkiye
kadına şiddet
silah
taş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053579820_0:62:1201:737_1920x0_80_0_0_2653b3aa3e49d05e4ef701b038993085.jpg
Alınan bilgiye göre, M.Ç, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Şenay Ç'nin evine gitti. Sokakta boşanmış çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, kurusıkıdan bozma tabancasını çıkartıp, Şenay Ç'ye doğru bir el ateş etti.M.Ç, daha sonra tutukluk yapan silahın kabzasıyla ve yerden aldığı taşlarla Şenay Ç'yi başından darbetti.Kavga sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşlar, Şenay Ç'yi eski eşinden kurtardı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ç'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Yaralanan Şenay Ç. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053579820_68:0:1131:797_1920x0_80_0_0_c041182eba4e8ade577d8546a308012c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadına şiddet, silah, taş

Çorum'da bir kadın eski eşi tarafından öldürülmekten silahın tutukluk yapmasıyla kurtuldu

22:35 07.02.2022
© AAÇorum'da bir kadın eski eşi tarafından öldürülmekten silahın tutukluk yapmasıyla kurtuldu
Çorum'da bir kadın eski eşi tarafından öldürülmekten silahın tutukluk yapmasıyla kurtuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
Abone ol
Çorum'da boşandığı kadına kurusıkıdan bozma tabancayla ateş edip, başına silahın kabzası ve taşla vurarak yaralayan saldırgan tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, M.Ç, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Şenay Ç'nin evine gitti. Sokakta boşanmış çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, kurusıkıdan bozma tabancasını çıkartıp, Şenay Ç'ye doğru bir el ateş etti.
M.Ç, daha sonra tutukluk yapan silahın kabzasıyla ve yerden aldığı taşlarla Şenay Ç'yi başından darbetti.
Kavga sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşlar, Şenay Ç'yi eski eşinden kurtardı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ç'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yaralanan Şenay Ç. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce