https://tr.sputniknews.com/20220207/corumda-bir-kadin-eski-esi-tarafindan-oldurulmekten-silahin-tutukluk-yapmasiyla-kurtuldu-1053579726.html

Çorum'da bir kadın eski eşi tarafından öldürülmekten silahın tutukluk yapmasıyla kurtuldu

Çorum'da bir kadın eski eşi tarafından öldürülmekten silahın tutukluk yapmasıyla kurtuldu

Çorum'da boşandığı kadına kurusıkıdan bozma tabancayla ateş edip, başına silahın kabzası ve taşla vurarak yaralayan saldırgan tutuklandı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T22:35+0300

2022-02-07T22:35+0300

2022-02-07T22:35+0300

türkiye

kadına şiddet

silah

taş

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Alınan bilgiye göre, M.Ç, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Şenay Ç'nin evine gitti. Sokakta boşanmış çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, kurusıkıdan bozma tabancasını çıkartıp, Şenay Ç'ye doğru bir el ateş etti.M.Ç, daha sonra tutukluk yapan silahın kabzasıyla ve yerden aldığı taşlarla Şenay Ç'yi başından darbetti.Kavga sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşlar, Şenay Ç'yi eski eşinden kurtardı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ç'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Yaralanan Şenay Ç. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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kadına şiddet, silah, taş