https://tr.sputniknews.com/20220207/cristiano-ronaldo-instagramda-400-milyon-takipciye-ulasan-ilk-kisi-oldu-1053542689.html

Cristiano Ronaldo, Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu

Cristiano Ronaldo, Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu

Instagram'da takipçi sayısı 400 milyona ulaşan ilk kişi Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo'yu geçen tek hesap ise sosyal paylaşım sitesi Instagram'ın kendi... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T05:01+0300

2022-02-07T05:01+0300

2022-02-07T05:01+0300

yaşam

cristiano ronaldo

instagram

takipçi

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Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, dünyada Instagram'da takipçi sayısı 400 milyon olan ilk kişi oldu.Ronaldo'dan daha fazla takipçi sayısı olan sadece bir hesap var; o da 469 milyon takipçiyle Instagram'ın kendi sayfası.Ronaldo'nun en yakın rakipleri ise bir başka futbol efsanesi, 306 milyon takipçisi olan PSG'den Lionel Messi ve 308 milyon Instagram kullanıcısı tarafından takip edilen Amerikalı model Kylie Jenner.Cristiano Ronaldo'nun her biri için ortalama 10 milyon 'beğenisi' olan 3242 gönderisi var. Bu arada sadece 501 kullanıcıyı takip ediyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cristiano ronaldo, instagram, takipçi