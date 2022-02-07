Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220207/cristiano-ronaldo-instagramda-400-milyon-takipciye-ulasan-ilk-kisi-oldu-1053542689.html
Cristiano Ronaldo, Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu
Cristiano Ronaldo, Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu
Instagram'da takipçi sayısı 400 milyona ulaşan ilk kişi Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo'yu geçen tek hesap ise sosyal paylaşım sitesi Instagram'ın kendi... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T05:01+0300
2022-02-07T05:01+0300
2022-02-07T05:01+0300
yaşam
cristiano ronaldo
instagram
takipçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049648514_0:0:3261:1834_1920x0_80_0_0_578427e45a498b7eb65b201a573e47c5.jpg
Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, dünyada Instagram'da takipçi sayısı 400 milyon olan ilk kişi oldu.Ronaldo'dan daha fazla takipçi sayısı olan sadece bir hesap var; o da 469 milyon takipçiyle Instagram'ın kendi sayfası.Ronaldo'nun en yakın rakipleri ise bir başka futbol efsanesi, 306 milyon takipçisi olan PSG'den Lionel Messi ve 308 milyon Instagram kullanıcısı tarafından takip edilen Amerikalı model Kylie Jenner.Cristiano Ronaldo'nun her biri için ortalama 10 milyon 'beğenisi' olan 3242 gönderisi var. Bu arada sadece 501 kullanıcıyı takip ediyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049648514_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_b38b98a582b816d07c552259b9e27407.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cristiano ronaldo, instagram, takipçi
Cristiano Ronaldo, Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu Abone ol
Instagram'da takipçi sayısı 400 milyona ulaşan ilk kişi Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo'yu geçen tek hesap ise sosyal paylaşım sitesi Instagram'ın kendi hesabı.
Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, dünyada
Instagram'da takipçi sayısı 400 milyon olan ilk kişi oldu.
Ronaldo'dan daha fazla takipçi sayısı olan sadece bir hesap var; o da
469 milyon takipçiyle
Instagram'ın kendi sayfası.
Ronaldo'
nun en yakın rakipleri ise bir başka futbol efsanesi, 306 milyon takipçisi olan PSG'den
Lionel Messi
ve 308 milyon Instagram kullanıcısı tarafından takip edilen Amerikalı model
Kylie Jenner.
Cristiano Ronaldo'nun her biri için ortalama 10 milyon 'beğenisi' olan
3242 gönderisi var. Bu arada sadece 501 kullanıcıyı takip ediyor.