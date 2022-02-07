Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220207/cristiano-ronaldo-instagramda-400-milyon-takipciye-ulasan-ilk-kisi-oldu-1053542689.html
Cristiano Ronaldo, Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu
Cristiano Ronaldo, Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu
Instagram'da takipçi sayısı 400 milyona ulaşan ilk kişi Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo'yu geçen tek hesap ise sosyal paylaşım sitesi Instagram'ın kendi... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T05:01+0300
2022-02-07T05:01+0300
yaşam
cristiano ronaldo
instagram
takipçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049648514_0:0:3261:1834_1920x0_80_0_0_578427e45a498b7eb65b201a573e47c5.jpg
Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, dünyada Instagram'da takipçi sayısı 400 milyon olan ilk kişi oldu.Ronaldo'dan daha fazla takipçi sayısı olan sadece bir hesap var; o da 469 milyon takipçiyle Instagram'ın kendi sayfası.Ronaldo'nun en yakın rakipleri ise bir başka futbol efsanesi, 306 milyon takipçisi olan PSG'den Lionel Messi ve 308 milyon Instagram kullanıcısı tarafından takip edilen Amerikalı model Kylie Jenner.Cristiano Ronaldo'nun her biri için ortalama 10 milyon 'beğenisi' olan 3242 gönderisi var. Bu arada sadece 501 kullanıcıyı takip ediyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049648514_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_b38b98a582b816d07c552259b9e27407.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cristiano ronaldo, instagram, takipçi

Cristiano Ronaldo, Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu

05:01 07.02.2022
© REUTERS / PHIL NOBLEŞampiyonlar Ligi'nde Old Trafford'da Manchester United formasıyla Villarreal'e gol atan Cristiano Ronaldo'nun sevinci
Şampiyonlar Ligi'nde Old Trafford'da Manchester United formasıyla Villarreal'e gol atan Cristiano Ronaldo'nun sevinci - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / PHIL NOBLE
Abone ol
Instagram'da takipçi sayısı 400 milyona ulaşan ilk kişi Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo'yu geçen tek hesap ise sosyal paylaşım sitesi Instagram'ın kendi hesabı.
Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, dünyada Instagram'da takipçi sayısı 400 milyon olan ilk kişi oldu.
Ronaldo'dan daha fazla takipçi sayısı olan sadece bir hesap var; o da 469 milyon takipçiyle Instagram'ın kendi sayfası.
Ronaldo'nun en yakın rakipleri ise bir başka futbol efsanesi, 306 milyon takipçisi olan PSG'den Lionel Messi ve 308 milyon Instagram kullanıcısı tarafından takip edilen Amerikalı model Kylie Jenner.
© Fotoğraf : Instagram/Cristiano RonaldoInstagram hesabı 400 milyon takipçiye ulaşan Cristiano Ronaldo, bu sayıya ulaşan dünyadaki ilk kişi oldu
Instagram hesabı 400 milyon takipçiye ulaşan Cristiano Ronaldo, bu sayıya ulaşan dünyadaki ilk kişi oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
Instagram hesabı 400 milyon takipçiye ulaşan Cristiano Ronaldo, bu sayıya ulaşan dünyadaki ilk kişi oldu
© Fotoğraf : Instagram/Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo'nun her biri için ortalama 10 milyon 'beğenisi' olan 3242 gönderisi var. Bu arada sadece 501 kullanıcıyı takip ediyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce