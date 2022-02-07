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https://tr.sputniknews.com/20220207/dis-beyazlatma-akimina-karsi-uzmanlar-uyardi-aluminyum-folyonun-icindeki-agir-metal-zehirleyebilir-1053551882.html
Diş beyazlatma akımına karşı uzmanlar uyardı: Alüminyum folyonun içindeki ağır metal zehirleyebilir
Diş beyazlatma akımına karşı uzmanlar uyardı: Alüminyum folyonun içindeki ağır metal zehirleyebilir
Sosyal medya hesaplarından diş beyazlatma videoları paylaşan kullanıcılara karşı uzmanlar uyarılarda bulundu. Evdeki imkanlarla diş beyazlatmanın mümkün... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T11:46+0300
2022-02-07T11:46+0300
yaşam
diş
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diş hekimi
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Sosyal medya sitelerinde son dönemde diş beyazlatma videoları yoğun ilgi görmeye başladı. Bu videoların bazılarında videoyu çeken kişi karbonat, diş macunu ve benzeri malzemeleri alüminyum folyoya dökerek dişlerine yapıştırıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise dişlerinin beyazlığının sırrının muz kabuğu, karbonat, limon veya tuz ile diş fırçalamak için olduğunu öne sürüyor.Özellikle alüminyum folyo kullanımına dikkat çeken diş hekimi Arzu Yalnız, "Evde eğer hekim kontrolü yoksa, hekimin verdiği aparatlar yoksa, evde diş beyazlatmak mümkün değil. Son zamanlarda bizim de sosyal medyada gördüğümüz, alüminyum folyonun içerisine çeşitli diş için zararlı malzemeleri koyarak ağızda tutulması hem sağlık açısında hem de dişler açısından çok tehlikelidir. Alüminyum folyonun içerisinde ağır metaller var bu zehirlenmeye götürür. İçine konulan limon, karbonat, sirke tarzı şeyler onun daha çok aşınmasına sebep olur ve tükürük yoluyla bunlar yutulur. Bu sağlık açısından çok tehlikeli, diş açısından da dişin minesini yumuşatan dişe zarar verip gerçek sağlıklı dokuyu aşındıran eylemlerdir bunlar" dedi.'Alerjik reaksiyon varsa ölümle sonuçlanabilir'Arzu Yalnız "Zehirler, ölüm kişiden kişiye değişir. Bu metallere karşı alerjik bir reaksiyonu varsa evet ölüme kadar götürebilir. Sirke, karbonat, limon aslında içerisinde asit içeren şeyler ile diş fırçalamak dişin minesini etkiler. Dişin minesi ne kadar kalın ve pürüzsüz ise dişin beyazlığı o kadar fazladır. Bu tarz şeylerle dişin minesine karşı bir saldırı gerçekleştiriyorsunuz. Dişin minesi aşındıkça diş daha da sararır. Dişi kaybetmenize kadar bu uygulamaların sonu. Bu tür sosyal medya akımları aslında pratik gibi gözükse de bir yanıltmacadır. Sonuç bazen filtre ile bazen de kişinin başka bir işlemi sonucunda olmuştur. Bu tür gençlerin kanmamasını öneririm. Bu tarz aldatmacalar sonucunda dişiniz 1 ton açıldıysa 3 ton geri koyulaşabilir" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220128/evde-estetik-akimi-sosyal-medyada-yayildi-hasari-kalici-olur-1053230247.html
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diş, sosyal medya, tiktok, instagram, diş hekimi

Diş beyazlatma akımına karşı uzmanlar uyardı: Alüminyum folyonun içindeki ağır metal zehirleyebilir

11:46 07.02.2022
© DHAdiş beyazlatma
diş beyazlatma - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© DHA
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Sosyal medya hesaplarından diş beyazlatma videoları paylaşan kullanıcılara karşı uzmanlar uyarılarda bulundu. Evdeki imkanlarla diş beyazlatmanın mümkün olmadığına dikkat çeken diş hekimi Yalnız
Sosyal medya sitelerinde son dönemde diş beyazlatma videoları yoğun ilgi görmeye başladı. Bu videoların bazılarında videoyu çeken kişi karbonat, diş macunu ve benzeri malzemeleri alüminyum folyoya dökerek dişlerine yapıştırıyor.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise dişlerinin beyazlığının sırrının muz kabuğu, karbonat, limon veya tuz ile diş fırçalamak için olduğunu öne sürüyor.
Özellikle alüminyum folyo kullanımına dikkat çeken diş hekimi Arzu Yalnız, "Evde eğer hekim kontrolü yoksa, hekimin verdiği aparatlar yoksa, evde diş beyazlatmak mümkün değil. Son zamanlarda bizim de sosyal medyada gördüğümüz, alüminyum folyonun içerisine çeşitli diş için zararlı malzemeleri koyarak ağızda tutulması hem sağlık açısında hem de dişler açısından çok tehlikelidir. Alüminyum folyonun içerisinde ağır metaller var bu zehirlenmeye götürür. İçine konulan limon, karbonat, sirke tarzı şeyler onun daha çok aşınmasına sebep olur ve tükürük yoluyla bunlar yutulur. Bu sağlık açısından çok tehlikeli, diş açısından da dişin minesini yumuşatan dişe zarar verip gerçek sağlıklı dokuyu aşındıran eylemlerdir bunlar" dedi.

'Alerjik reaksiyon varsa ölümle sonuçlanabilir'

Arzu Yalnız "Zehirler, ölüm kişiden kişiye değişir. Bu metallere karşı alerjik bir reaksiyonu varsa evet ölüme kadar götürebilir. Sirke, karbonat, limon aslında içerisinde asit içeren şeyler ile diş fırçalamak dişin minesini etkiler. Dişin minesi ne kadar kalın ve pürüzsüz ise dişin beyazlığı o kadar fazladır. Bu tarz şeylerle dişin minesine karşı bir saldırı gerçekleştiriyorsunuz. Dişin minesi aşındıkça diş daha da sararır. Dişi kaybetmenize kadar bu uygulamaların sonu. Bu tür sosyal medya akımları aslında pratik gibi gözükse de bir yanıltmacadır. Sonuç bazen filtre ile bazen de kişinin başka bir işlemi sonucunda olmuştur. Bu tür gençlerin kanmamasını öneririm. Bu tarz aldatmacalar sonucunda dişiniz 1 ton açıldıysa 3 ton geri koyulaşabilir" diye konuştu.
'Evde estetik' akımı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
YAŞAM
'Evde estetik' akımı sosyal medyada yayıldı: Hasarı kalıcı olur
28 Ocak, 12:04
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