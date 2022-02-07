https://tr.sputniknews.com/20220207/dis-beyazlatma-akimina-karsi-uzmanlar-uyardi-aluminyum-folyonun-icindeki-agir-metal-zehirleyebilir-1053551882.html

Diş beyazlatma akımına karşı uzmanlar uyardı: Alüminyum folyonun içindeki ağır metal zehirleyebilir

Diş beyazlatma akımına karşı uzmanlar uyardı: Alüminyum folyonun içindeki ağır metal zehirleyebilir

Sosyal medya hesaplarından diş beyazlatma videoları paylaşan kullanıcılara karşı uzmanlar uyarılarda bulundu. Evdeki imkanlarla diş beyazlatmanın mümkün... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T11:46+0300

2022-02-07T11:46+0300

2022-02-07T11:46+0300

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Sosyal medya sitelerinde son dönemde diş beyazlatma videoları yoğun ilgi görmeye başladı. Bu videoların bazılarında videoyu çeken kişi karbonat, diş macunu ve benzeri malzemeleri alüminyum folyoya dökerek dişlerine yapıştırıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise dişlerinin beyazlığının sırrının muz kabuğu, karbonat, limon veya tuz ile diş fırçalamak için olduğunu öne sürüyor.Özellikle alüminyum folyo kullanımına dikkat çeken diş hekimi Arzu Yalnız, "Evde eğer hekim kontrolü yoksa, hekimin verdiği aparatlar yoksa, evde diş beyazlatmak mümkün değil. Son zamanlarda bizim de sosyal medyada gördüğümüz, alüminyum folyonun içerisine çeşitli diş için zararlı malzemeleri koyarak ağızda tutulması hem sağlık açısında hem de dişler açısından çok tehlikelidir. Alüminyum folyonun içerisinde ağır metaller var bu zehirlenmeye götürür. İçine konulan limon, karbonat, sirke tarzı şeyler onun daha çok aşınmasına sebep olur ve tükürük yoluyla bunlar yutulur. Bu sağlık açısından çok tehlikeli, diş açısından da dişin minesini yumuşatan dişe zarar verip gerçek sağlıklı dokuyu aşındıran eylemlerdir bunlar" dedi.'Alerjik reaksiyon varsa ölümle sonuçlanabilir'Arzu Yalnız "Zehirler, ölüm kişiden kişiye değişir. Bu metallere karşı alerjik bir reaksiyonu varsa evet ölüme kadar götürebilir. Sirke, karbonat, limon aslında içerisinde asit içeren şeyler ile diş fırçalamak dişin minesini etkiler. Dişin minesi ne kadar kalın ve pürüzsüz ise dişin beyazlığı o kadar fazladır. Bu tarz şeylerle dişin minesine karşı bir saldırı gerçekleştiriyorsunuz. Dişin minesi aşındıkça diş daha da sararır. Dişi kaybetmenize kadar bu uygulamaların sonu. Bu tür sosyal medya akımları aslında pratik gibi gözükse de bir yanıltmacadır. Sonuç bazen filtre ile bazen de kişinin başka bir işlemi sonucunda olmuştur. Bu tür gençlerin kanmamasını öneririm. Bu tarz aldatmacalar sonucunda dişiniz 1 ton açıldıysa 3 ton geri koyulaşabilir" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220128/evde-estetik-akimi-sosyal-medyada-yayildi-hasari-kalici-olur-1053230247.html

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diş, sosyal medya, tiktok, instagram, diş hekimi