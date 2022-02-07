https://tr.sputniknews.com/20220207/donetsk-donbassa-polonyali-parali-askerler-geldi-1053571802.html

Donetsk: Donbass’a Polonyalı paralı askerler geldi

Donetsk: Donbass’a Polonyalı paralı askerler geldi

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DNR) Halk Milisi idaresinden yapılan açıklamada, Donbass’ta Ukrayna’nın kontrolünde... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T18:34+0300

2022-02-07T18:34+0300

2022-02-07T18:34+0300

ukrayna krizi

donbass

donetsk

donetsk halk milisleri idaresi

polonya

ukrayna

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DNR Halk Milisi sözcüsü, basın mensuplarına açıklamasında Donbass’ta Ukrayna’nın kontrolünde bulunan bölgeye Polonyalı askerlerin görüldüğü bilgisini verdi.“DNR Halk Milisi İstihbaratı, Ukrayna ordusu ortak kuvvetlerinin sözde operasyon bölgesine Polonyalı paralı askerlerin geldiği yönünde bilgi edindi” diyen sözcü, Popasnaya yerleşim biriminin yakınlarına her biri 20 silahlı kişiden oluşan ‘taktik tip karma üniformalı’ iki grubun fark edildiğini açıkladı.Sözcü, “Bu kişilerin Lehçe konuştuğu ve (Ukrayna) 24. Mekanize Tugayının sorumluluk alanında görev almak üzere geldikleri tespit edildi” dedi ve şöyle devam etti:“Görevleri, Ukrayna özel harekat kuvvetleri ile birlikte yaşam destek, sosyal altyapıyı tesislerini devre dışı bırakmaya ve yerel halka korku salmaya yönelik noktasal sabotaj ve terör eylemlerini gerçekleştirmek.”Ukrayna güçlerinin olası taarruzundan önce paralı askerlerin, DNR birliklerini karşılık vermeye zorlamak için sivil altyapı tesislerine mümkün olduğunca büyük hasar vermeye çalışacaklarını söyleyen yetkili, “Ukrayna tarafı, dünya kamuoyunun gözünde kendini haklı göstererek bu eylemleri çatışma başlatmak için bahane olarak kullanmaya çalışacak. Polonyalılar, Ukraynalı askerlerin eğitimi ile ilgili eğitim görevinde yer almak üzere gönderilen eğitmenler kisvesi altında Ukrayna’ya geldi” tespitinde bulundu.Polonya’nın açıklamalarının barış ve istikrara katkıda bulunmayıp, gerilimi tırmandırdığını ve Kiev’i Donbass nüfusuna soykırım yapmaya ittiğini savunan sözcü, Polonya’nın Kiev'e askeri yardım konusundaki açıklamalarının sadece AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) başkanlığı ile değil, aynı zamanda Varşova'nın AGİT üyeliğiyle de bağdaşmadığını sözlerine ekledi.‘Bölgeye Sağ Sektör üyelerinden oluşan birlikler de geldi’Donbass’a ayrıca Ukraynalı aşırı sağcı neo-Nazi örgütü Sağ Sektör üyelerinden oluşan birliklerin de intikal ettiğini söyleyen yetkili, “Sağ Sektör militanlarından, her biri 70-80 kişiden oluşan iki birlik, 54. Münferit mekanize ve 56. Münferit motorize piyade tugaylarının hizmetine geldi. Tüm militanlar savaş deneyimine sahip ve İngiliz eğitmenlerin rehberliğinde eğitilmiştir” ifadelerini kullandı.Milliyetçilerin Donetsk’in kuzey ve batı yakalarında konuşlanan birliklere dağıtıldığını ifade eden yetkili, “Ukrayna komutanlığı yalnızca Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin başkentinin yakınlarındaki gruplarını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda sivillerin ölümüne rağmen şehirde savaşacak ve görevleri yerine getirmeye devam edecek, ideolojik olarak motive olmuş milliyetçilerden oluşan saldırı grupları oluşturuyor” vurgusunu yaptı.

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donbass, donetsk, donetsk halk milisleri idaresi, polonya, ukrayna