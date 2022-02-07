Ege kıyıları ile Yunanistan adaları arasında feribot seferleri 2 yıl sonra yeniden başlıyor

"Geçtiğimiz yılın kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yunanistan Turizm Bakanı Vasilis Kikilyas’ın katılımlarıyla İzmir'de yapılan Türkiye-Yunanistan 9. Turizm Forumu ve 4. Turizm Karma Toplantısı'nda en büyük talebimiz, her iki kıyı arasında yılda bir milyona yakın yolcu taşıyan feribotlarımızın seferlerine yeniden başlamasıydı. Bu iki yıl boyunca feribotçu üyelerimiz çok zor günler yaşadı. Nihayet beklediğimiz sonucu almış olduk. Özellikle Yunan adalarındaki esnaf, Türk turistlerin yolunu dört gözle bekliyor. Her iki ülke, yeniden kurulan bu deniz yolundan azami derecede faydalanacaktır. Akdeniz'de kruvaziyer turizminin de hareketlendiği bir dönemde feribotlarımızın, ticari ve özel yatlarımızın seferlere başlaması kararı, 2022 turizm sezonunda deniz turizminde büyük bir canlanma yaratacaktır."