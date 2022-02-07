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https://tr.sputniknews.com/20220207/ege-kiyilari-ile-yunanistan-adalari-arasinda-feribot-seferleri-2-yil-sonra-yeniden-basliyor-1053581645.html
Ege kıyıları ile Yunanistan adaları arasında feribot seferleri 2 yıl sonra yeniden başlıyor
Ege kıyıları ile Yunanistan adaları arasında feribot seferleri 2 yıl sonra yeniden başlıyor
MEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan Ege kıyıları ile Yunanistan adaları arasındaki... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T23:44+0300
2022-02-07T23:44+0300
feribot
dünya
yunanistan
ege denizi
ada
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Yusuf Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, iki yıldır feribot seferlerinin durması nedeniyle Ege'nin iki yakasının adeta duvar olduğunu belirterek alınan bu kararla deniz turizminin yeniden başlayacağını aktardı.İki ülke arasında deniz turizmi araçlarının yeniden sefere başlaması konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Yunanistan otoritelerinin iki yıl boyunca yoğun bir çaba gösterdiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:
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feribot, yunanistan, ege denizi, ada

Ege kıyıları ile Yunanistan adaları arasında feribot seferleri 2 yıl sonra yeniden başlıyor

23:44 07.02.2022
© REUTERSİtalya'da yanan Norman Atlantic feribotu
İtalya'da yanan Norman Atlantic feribotu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS
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MEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan Ege kıyıları ile Yunanistan adaları arasındaki feribot seferlerinin iki yıl aradan sonra yeniden başlayacağını bildirdi.
Yusuf Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, iki yıldır feribot seferlerinin durması nedeniyle Ege'nin iki yakasının adeta duvar olduğunu belirterek alınan bu kararla deniz turizminin yeniden başlayacağını aktardı.
İki ülke arasında deniz turizmi araçlarının yeniden sefere başlaması konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Yunanistan otoritelerinin iki yıl boyunca yoğun bir çaba gösterdiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz yılın kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yunanistan Turizm Bakanı Vasilis Kikilyas’ın katılımlarıyla İzmir'de yapılan Türkiye-Yunanistan 9. Turizm Forumu ve 4. Turizm Karma Toplantısı'nda en büyük talebimiz, her iki kıyı arasında yılda bir milyona yakın yolcu taşıyan feribotlarımızın seferlerine yeniden başlamasıydı. Bu iki yıl boyunca feribotçu üyelerimiz çok zor günler yaşadı. Nihayet beklediğimiz sonucu almış olduk. Özellikle Yunan adalarındaki esnaf, Türk turistlerin yolunu dört gözle bekliyor. Her iki ülke, yeniden kurulan bu deniz yolundan azami derecede faydalanacaktır. Akdeniz'de kruvaziyer turizminin de hareketlendiği bir dönemde feribotlarımızın, ticari ve özel yatlarımızın seferlere başlaması kararı, 2022 turizm sezonunda deniz turizminde büyük bir canlanma yaratacaktır."
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