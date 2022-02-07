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https://tr.sputniknews.com/20220207/erdogan-sayin-gule-ifade-ettikleri-nazik-gecmis-olsun-temennileri-icin-cok-tesekkur-ediyorum-1053562557.html
Erdoğan: Sayın Gül’e ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum
Erdoğan: Sayın Gül’e ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum" dedi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T15:10+0300
2022-02-07T15:10+0300
2022-02-07T15:26+0300
politika
recep tayyip erdoğan
abdullah gül
türkiye
kovid-19
geçmiş olsun
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede; 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Erdoğan'dan Gül'e teşekkürTelefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, Gül'e teşekkürlerini iletti:
https://tr.sputniknews.com/20220120/ali-babacandan-abdullah-gul-aciklamasi-aktif-siyasette-yer-almayacak-1052940929.html
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recep tayyip erdoğan, abdullah gül, türkiye, kovid-19, geçmiş olsun
Erdoğan: Sayın Gül’e ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum 15:10 07.02.2022 (güncellendi: 15:26 07.02.2022) Abone ol Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede; 11’inci Cumhurbaşkanı Gül,
Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erdoğan'dan Gül'e teşekkür
Telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, Gül'e teşekkürlerini iletti:
"Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum."