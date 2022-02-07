https://tr.sputniknews.com/20220207/erdogan-sayin-gule-ifade-ettikleri-nazik-gecmis-olsun-temennileri-icin-cok-tesekkur-ediyorum-1053562557.html

Erdoğan: Sayın Gül’e ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum

Erdoğan: Sayın Gül’e ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum" dedi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T15:10+0300

2022-02-07T15:10+0300

2022-02-07T15:26+0300

politika

recep tayyip erdoğan

abdullah gül

türkiye

kovid-19

geçmiş olsun

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede; 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Erdoğan'dan Gül'e teşekkürTelefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, Gül'e teşekkürlerini iletti:

https://tr.sputniknews.com/20220120/ali-babacandan-abdullah-gul-aciklamasi-aktif-siyasette-yer-almayacak-1052940929.html

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recep tayyip erdoğan, abdullah gül, türkiye, kovid-19, geçmiş olsun