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https://tr.sputniknews.com/20220207/google-chrome-8-yil-sonra-logosunu-degistirdi-1053551238.html
Google Chrome 8 yıl sonra logosunu değiştirdi
Google Chrome 8 yıl sonra logosunu değiştirdi
Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından Google Chrome'un logosu değişti. 2014 yılından beri ilk defa böyle bir değişikliğe gidilen Chrome'daki... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T11:38+0300
2022-02-07T11:38+0300
yaşam
google
chrome
google chrome
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değişiklik
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Google ve Gmail gibi dünyanın en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan Chrome, 2008'den bu yana internet dünyasında.2014 yılından beri ilk defa ikon tasarımında değişikliğe giden tarayıcının 2022 logosu ise 2014'le 'birebir aynı' olarak yorumlandı. Hatta 2022 tasarımın 2011'e daha çok benzediğini öne sürenler oldu.Google Chrome tasarımcısı Elvin Hu, yeni Google Chrome logosunu Twitter hesabı üzerinden yayınladı. "8 yıl sonra ilk kez Chrome'un logosunu güncelledik" diyen Hu, yeni logonun yakında cihazlarda görünmeye başlayacağını söyledi.
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google, chrome, google chrome, logo, değişiklik

Google Chrome 8 yıl sonra logosunu değiştirdi

11:38 07.02.2022
© AFP 2021 / KIMIHIRO HOSHINOGoogle Chrome
Google Chrome - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / KIMIHIRO HOSHINO
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Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından Google Chrome'un logosu değişti. 2014 yılından beri ilk defa böyle bir değişikliğe gidilen Chrome'daki yeni logo eskisiyle neredeyse birebir aynı.
Google ve Gmail gibi dünyanın en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan Chrome, 2008'den bu yana internet dünyasında.
2014 yılından beri ilk defa ikon tasarımında değişikliğe giden tarayıcının 2022 logosu ise 2014'le 'birebir aynı' olarak yorumlandı. Hatta 2022 tasarımın 2011'e daha çok benzediğini öne sürenler oldu.
Google Chrome tasarımcısı Elvin Hu, yeni Google Chrome logosunu Twitter hesabı üzerinden yayınladı. "8 yıl sonra ilk kez Chrome'un logosunu güncelledik" diyen Hu, yeni logonun yakında cihazlarda görünmeye başlayacağını söyledi.
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