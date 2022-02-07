Google Chrome 8 yıl sonra logosunu değiştirdi

Google ve Gmail gibi dünyanın en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan Chrome, 2008'den bu yana internet dünyasında.2014 yılından beri ilk defa ikon tasarımında değişikliğe giden tarayıcının 2022 logosu ise 2014'le 'birebir aynı' olarak yorumlandı. Hatta 2022 tasarımın 2011'e daha çok benzediğini öne sürenler oldu.Google Chrome tasarımcısı Elvin Hu, yeni Google Chrome logosunu Twitter hesabı üzerinden yayınladı. "8 yıl sonra ilk kez Chrome'un logosunu güncelledik" diyen Hu, yeni logonun yakında cihazlarda görünmeye başlayacağını söyledi.
Google Chrome tasarımcısı Elvin Hu, yeni Google Chrome logosunu Twitter hesabı üzerinden yayınladı. "8 yıl sonra ilk kez Chrome'un logosunu güncelledik" diyen Hu, yeni logonun yakında cihazlarda görünmeye başlayacağını söyledi.