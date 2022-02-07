https://tr.sputniknews.com/20220207/google-chrome-8-yil-sonra-logosunu-degistirdi-1053551238.html

Google Chrome 8 yıl sonra logosunu değiştirdi

Google Chrome 8 yıl sonra logosunu değiştirdi

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından Google Chrome'un logosu değişti. 2014 yılından beri ilk defa böyle bir değişikliğe gidilen Chrome'daki... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T11:38+0300

2022-02-07T11:38+0300

2022-02-07T11:38+0300

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Google ve Gmail gibi dünyanın en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan Chrome, 2008'den bu yana internet dünyasında.2014 yılından beri ilk defa ikon tasarımında değişikliğe giden tarayıcının 2022 logosu ise 2014'le 'birebir aynı' olarak yorumlandı. Hatta 2022 tasarımın 2011'e daha çok benzediğini öne sürenler oldu.Google Chrome tasarımcısı Elvin Hu, yeni Google Chrome logosunu Twitter hesabı üzerinden yayınladı. "8 yıl sonra ilk kez Chrome'un logosunu güncelledik" diyen Hu, yeni logonun yakında cihazlarda görünmeye başlayacağını söyledi.

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