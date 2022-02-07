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Güney Afrika, Işık Festivali ile 'aydınlandı'
Güney Afrika, Işık Festivali ile 'aydınlandı'
Güney Afrika'da düzenlenen Brixton Işık Festivali'ne katılan çevre sakinleri, bir yandan etkinliğin tadını çıkarırken diğer yandan da ilginç görüntüler... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T15:35+0300
2022-02-07T15:35+0300
2022-02-07T15:37+0300
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ışık
güney afrika
festival
şenlik
performans sanatı
eğlence
çocuk
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Güney Afrika'nın Johannesburg şehrine bağlı Brixton banliyösünde her sene düzenlenen Işık Festivali bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. 6 Şubat'ta çeşitli gösterilerle yapılan etkinlik, çoğu işçi sınıfından oluşan bölgenin sosyal uyumunu desteklemek için özel bir proje olarak görülüyor.
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фото, ışık, güney afrika, festival, şenlik, performans sanatı, eğlence, çocuk
Güney Afrika, Işık Festivali ile 'aydınlandı' 15:35 07.02.2022 (güncellendi: 15:37 07.02.2022) Abone ol
Güney Afrika'da düzenlenen Brixton Işık Festivali'ne katılan çevre sakinleri, bir yandan etkinliğin tadını çıkarırken diğer yandan da ilginç görüntüler oluşturdu.
Güney Afrika'nın Johannesburg şehrine bağlı Brixton banliyösünde her sene düzenlenen Işık Festivali bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. 6 Şubat'ta çeşitli gösterilerle yapılan etkinlik, çoğu işçi sınıfından oluşan bölgenin sosyal uyumunu desteklemek için özel bir proje olarak görülüyor. © AFP 2021 / GUILLEM SARTORIO
Bölgeden çeşitli kuruluşlar ve işletmeler tarafından düzenlenen festivalin bu yılki versiyonuna yüzlerce kişi katıldı. Yerel halkın kostümleri oldukça dikkat çekti.
Bölgeden çeşitli kuruluşlar ve işletmeler tarafından düzenlenen festivalin bu yılki versiyonuna yüzlerce kişi katıldı. Yerel halkın kostümleri oldukça dikkat çekti.
© AFP 2021 / GUILLEM SARTORIO
Şenliğe katılan çocuklar da kostümleriyle organizasyona renk kattı.
Şenliğe katılan çocuklar da kostümleriyle organizasyona renk kattı.
© AFP 2021 / GUILLEM SARTORIO
Işıklarla donatılan sokaklarda, özel olarak hazırlanan insanlar havanın kararıp geçit töreninin başlamasını bekledi.
Işıklarla donatılan sokaklarda, özel olarak hazırlanan insanlar havanın kararıp geçit töreninin başlamasını bekledi.
© AFP 2021 / GUILLEM SARTORIO
Festival sırasında ışıklı kostümler tasarlayan bölge sakinleri de geçit töreninde hazır bulundu.
Festival sırasında ışıklı kostümler tasarlayan bölge sakinleri de geçit töreninde hazır bulundu.
© AFP 2021 / GUILLEM SARTORIO
Bir performans sanatçısı da karanlığın içindeki tek figür olarak odakları üstünde topladı.
Bir performans sanatçısı da karanlığın içindeki tek figür olarak odakları üstünde topladı.