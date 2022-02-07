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Güney Afrika, Işık Festivali ile 'aydınlandı'
Güney Afrika, Işık Festivali ile 'aydınlandı'
Güney Afrika'da düzenlenen Brixton Işık Festivali'ne katılan çevre sakinleri, bir yandan etkinliğin tadını çıkarırken diğer yandan da ilginç görüntüler... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
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ışık
güney afrika
festival
şenlik
performans sanatı
eğlence
çocuk
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Güney Afrika'nın Johannesburg şehrine bağlı Brixton banliyösünde her sene düzenlenen Işık Festivali bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. 6 Şubat'ta çeşitli gösterilerle yapılan etkinlik, çoğu işçi sınıfından oluşan bölgenin sosyal uyumunu desteklemek için özel bir proje olarak görülüyor.
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фото, ışık, güney afrika, festival, şenlik, performans sanatı, eğlence, çocuk

Güney Afrika, Işık Festivali ile 'aydınlandı'

15:35 07.02.2022 (güncellendi: 15:37 07.02.2022)
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Güney Afrika'da düzenlenen Brixton Işık Festivali'ne katılan çevre sakinleri, bir yandan etkinliğin tadını çıkarırken diğer yandan da ilginç görüntüler oluşturdu.
Güney Afrika'nın Johannesburg şehrine bağlı Brixton banliyösünde her sene düzenlenen Işık Festivali bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. 6 Şubat'ta çeşitli gösterilerle yapılan etkinlik, çoğu işçi sınıfından oluşan bölgenin sosyal uyumunu desteklemek için özel bir proje olarak görülüyor.
© AFP 2021 / GUILLEM SARTORIO

Bölgeden çeşitli kuruluşlar ve işletmeler tarafından düzenlenen festivalin bu yılki versiyonuna yüzlerce kişi katıldı. Yerel halkın kostümleri oldukça dikkat çekti.

Bölgeden çeşitli kuruluşlar ve işletmeler tarafından düzenlenen festivalin bu yılki versiyonuna yüzlerce kişi katıldı. Yerel halkın kostümleri oldukça dikkat çekti. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2021 / GUILLEM SARTORIO

Bölgeden çeşitli kuruluşlar ve işletmeler tarafından düzenlenen festivalin bu yılki versiyonuna yüzlerce kişi katıldı. Yerel halkın kostümleri oldukça dikkat çekti.

© AFP 2021 / GUILLEM SARTORIO

Şenliğe katılan çocuklar da kostümleriyle organizasyona renk kattı.

Şenliğe katılan çocuklar da kostümleriyle organizasyona renk kattı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2021 / GUILLEM SARTORIO

Şenliğe katılan çocuklar da kostümleriyle organizasyona renk kattı.

© AFP 2021 / GUILLEM SARTORIO

Işıklarla donatılan sokaklarda, özel olarak hazırlanan insanlar havanın kararıp geçit töreninin başlamasını bekledi.

Işıklarla donatılan sokaklarda, özel olarak hazırlanan insanlar havanın kararıp geçit töreninin başlamasını bekledi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2021 / GUILLEM SARTORIO

Işıklarla donatılan sokaklarda, özel olarak hazırlanan insanlar havanın kararıp geçit töreninin başlamasını bekledi.

© AFP 2021 / GUILLEM SARTORIO

Festival sırasında ışıklı kostümler tasarlayan bölge sakinleri de geçit töreninde hazır bulundu.

Festival sırasında ışıklı kostümler tasarlayan bölge sakinleri de geçit töreninde hazır bulundu. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2021 / GUILLEM SARTORIO

Festival sırasında ışıklı kostümler tasarlayan bölge sakinleri de geçit töreninde hazır bulundu.

© AFP 2021 / GUILLEM SARTORIO

Bir performans sanatçısı da karanlığın içindeki tek figür olarak odakları üstünde topladı.

Bir performans sanatçısı da karanlığın içindeki tek figür olarak odakları üstünde topladı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2021 / GUILLEM SARTORIO

Bir performans sanatçısı da karanlığın içindeki tek figür olarak odakları üstünde topladı.

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