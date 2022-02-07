https://tr.sputniknews.com/20220207/guney-afrika-isik-festivali-ile-aydinlandi-1053561903.html

Güney Afrika, Işık Festivali ile 'aydınlandı'

Güney Afrika, Işık Festivali ile 'aydınlandı'

Güney Afrika'da düzenlenen Brixton Işık Festivali'ne katılan çevre sakinleri, bir yandan etkinliğin tadını çıkarırken diğer yandan da ilginç görüntüler... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

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multimedya

ışık

güney afrika

festival

şenlik

performans sanatı

eğlence

çocuk

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Güney Afrika'nın Johannesburg şehrine bağlı Brixton banliyösünde her sene düzenlenen Işık Festivali bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. 6 Şubat'ta çeşitli gösterilerle yapılan etkinlik, çoğu işçi sınıfından oluşan bölgenin sosyal uyumunu desteklemek için özel bir proje olarak görülüyor.

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фото, ışık, güney afrika, festival, şenlik, performans sanatı, eğlence, çocuk