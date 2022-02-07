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İsveç'te Orta Çağ dönemine ait 800 yıllık batık gemi bulundu
İsveç'te Orta Çağ dönemine ait 800 yıllık batık gemi bulundu
İsveç’te Göteborg Üniversitesi’nden arkeologlar, ülkenin güneybatısında bulunan Fjallbacka açıklarında yaptıkları dalışta 800 yıllık ahşap gemi kalıntısı... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T15:40+0300
2022-02-07T15:43+0300
batık
gemi
yaşam
isveç
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İsveç'te, Avrupa'da bulunan en eski gemi kalıntısı keşfedildi. Göteborg Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Fjallbacka açıklarındaki Dyngö adası yakınlarında bulunan geminin 1233-1240 yılları arasından kalma olduğu ifade edildi.Projenin yöneticisi Staffan von Arbin, “Ortaçağ Hansa Birliği ile ilgili yazılı kaynaklarda bu gemilerden sıklıkla bahsedilir, ancak bu tür gemiler Orta Çağ boyunca kuzey Avrupa'da yaygındı. Bu aynı zamanda şu ana kadar Avrupa'da bulunan en eski gemilerden biridir” dedi.Kalıntıların yüzeyinde yanık belirtileri varGeminin hikayesi ve neden battığının henüz bilinmediğini ifade eden Staffan von Arbin, “Belki gemi korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Yazılı kaynaklar bize, Bohuslan da dahil olmak üzere Norveç'in güney kıyılarında Orta Çağ boyunca yoğun korsan faaliyeti olan dönemler olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda basit bir kaza da olabilir, belki de gemi demirlemişken çıkan bir yangın. Geminin savaşta batırılmış olma ihtimali de var. 12. yüzyılın ilk on yılı, Norveç’te taht için yoğun iç mücadelelerin olduğu çalkantılı bir dönemdi” ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20210719/misirda-ptolemaios-donemine-ait-batik-bir-savas-gemisi-bulundu-1045004614.html
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batık, gemi, isveç

İsveç'te Orta Çağ dönemine ait 800 yıllık batık gemi bulundu

15:40 07.02.2022 (güncellendi: 15:43 07.02.2022)
© DHA800 yıllık batık gemi bulan Göteborg Üniversitesi’nden arkeologlar
800 yıllık batık gemi bulan Göteborg Üniversitesi’nden arkeologlar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© DHA
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İsveç’te Göteborg Üniversitesi’nden arkeologlar, ülkenin güneybatısında bulunan Fjallbacka açıklarında yaptıkları dalışta 800 yıllık ahşap gemi kalıntısı keşfetti. Bulunan kalıntıların, Avrupa’da şu ana kadar bulunan en eski gemi kalıntıları olduğu ifade edildi.
İsveç'te, Avrupa'da bulunan en eski gemi kalıntısı keşfedildi. Göteborg Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Fjallbacka açıklarındaki Dyngö adası yakınlarında bulunan geminin 1233-1240 yılları arasından kalma olduğu ifade edildi.
Projenin yöneticisi Staffan von Arbin,Ortaçağ Hansa Birliği ile ilgili yazılı kaynaklarda bu gemilerden sıklıkla bahsedilir, ancak bu tür gemiler Orta Çağ boyunca kuzey Avrupa'da yaygındı. Bu aynı zamanda şu ana kadar Avrupa'da bulunan en eski gemilerden biridir” dedi.

Kalıntıların yüzeyinde yanık belirtileri var

Geminin hikayesi ve neden battığının henüz bilinmediğini ifade eden Staffan von Arbin, “Belki gemi korsanlar tarafından saldırıya uğradı. Yazılı kaynaklar bize, Bohuslan da dahil olmak üzere Norveç'in güney kıyılarında Orta Çağ boyunca yoğun korsan faaliyeti olan dönemler olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda basit bir kaza da olabilir, belki de gemi demirlemişken çıkan bir yangın. Geminin savaşta batırılmış olma ihtimali de var. 12. yüzyılın ilk on yılı, Norveç’te taht için yoğun iç mücadelelerin olduğu çalkantılı bir dönemdi” ifadelerine yer verdi.
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