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Kırım'da depremin öncülerini tespit etmek için yöntem geliştirdi
Kırım'da depremin öncülerini tespit etmek için yöntem geliştirdi
Kırım Astrofizik Gözlemevi’nden (KrAO) bilim insanları, jeomanyetik alanlardaki değişimlere ilişkin ölçümleri kullanarak, yaklaşan bir depremin öncülerini... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T18:42+0300
2022-02-07T18:42+0300
dünya
kırım
deprem
sismik arama
sismik hareket
araştırma
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KrAO Bilimsel Araştırmalar Direktör Yardımcısı Aleksandr Volvaç Sputnik’e yaptığı açıklamada, depremin öncülerini tespite yönelik bir yöntem geliştirildiğini söyledi.Volvaç, “Araştırmanın merkezi olan Katsiveli’den (Kırım’ın güney kıyısı) üç bin kilometreye kadar yarıçapa sahip bir alan için bir yöntem geliştirildi. Bu yöntem depremden hemen önce meydana gelen belirli elektromanyetik alanlardaki özel varyasyonların ölçülmesiyle, sismik olayların ‘son hazırlık’ sürecinin oluşumunu tespit etmeye yarıyor” ifadelerini kullandı.Volvaç, aşırı sismik olayların gerçekleşeceğinin göstergesinin, yerel jeomanyetik alanlardaki değişiklikler olduğunu ifade etti.Volvaç’a göre, bu araştırmalar beklenen depremden ortalama bir gün ila 5-6 saat öncesindeki bir zaman içerisinde öncülerin tespit edilmesini sağlıyor. Araştırmalar 2020 yılıdan bu yana Kırım’daki birkaç yerde yürütüldü, sonuçlar bu süre zarfında dünyada gerçekleşen 20’den fazla deprem konusunda doğrulandı.Volvaç, şimdiki görevlerinin de depremin yönünün belirlenmesi, sismin aktivitelerin sektörünün yerinin saptanması ve belirli bir coğrafi alandaki depremin önceden bilinmesi olduğunu kaydetti. Volvaç, “Şimdi de kısa süre önce Endonezya’da gerçekleşen sismik faaliyetleri inceliyoruz” dedi.
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kırım, deprem, sismik arama, sismik hareket, araştırma

Kırım'da depremin öncülerini tespit etmek için yöntem geliştirdi

18:42 07.02.2022
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© DHA
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Kırım Astrofizik Gözlemevi’nden (KrAO) bilim insanları, jeomanyetik alanlardaki değişimlere ilişkin ölçümleri kullanarak, yaklaşan bir depremin öncülerini tespite yönelik eşsiz bir yöntem geliştirdi.
KrAO Bilimsel Araştırmalar Direktör Yardımcısı Aleksandr Volvaç Sputnik’e yaptığı açıklamada, depremin öncülerini tespite yönelik bir yöntem geliştirildiğini söyledi.
Volvaç, “Araştırmanın merkezi olan Katsiveli’den (Kırım’ın güney kıyısı) üç bin kilometreye kadar yarıçapa sahip bir alan için bir yöntem geliştirildi. Bu yöntem depremden hemen önce meydana gelen belirli elektromanyetik alanlardaki özel varyasyonların ölçülmesiyle, sismik olayların ‘son hazırlık’ sürecinin oluşumunu tespit etmeye yarıyor” ifadelerini kullandı.
Volvaç, aşırı sismik olayların gerçekleşeceğinin göstergesinin, yerel jeomanyetik alanlardaki değişiklikler olduğunu ifade etti.
Volvaç’a göre, bu araştırmalar beklenen depremden ortalama bir gün ila 5-6 saat öncesindeki bir zaman içerisinde öncülerin tespit edilmesini sağlıyor. Araştırmalar 2020 yılıdan bu yana Kırım’daki birkaç yerde yürütüldü, sonuçlar bu süre zarfında dünyada gerçekleşen 20’den fazla deprem konusunda doğrulandı.
Volvaç, şimdiki görevlerinin de depremin yönünün belirlenmesi, sismin aktivitelerin sektörünün yerinin saptanması ve belirli bir coğrafi alandaki depremin önceden bilinmesi olduğunu kaydetti. Volvaç, “Şimdi de kısa süre önce Endonezya’da gerçekleşen sismik faaliyetleri inceliyoruz” dedi.
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