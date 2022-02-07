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https://tr.sputniknews.com/20220207/nebati-londrada-banka-ve-yatirimcilarin-ust-duzey-yoneticileri-ile-gorusmeler-cok-olumlu-gecti-1053579843.html
Bakan Nebati: Londra'da banka ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle görüşmeler olumlu geçti
Bakan Nebati: Londra'da banka ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle görüşmeler olumlu geçti
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T22:35+0300
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nureddin nebati
ekonomi
londra
ingiltere
yatırımcı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'daki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Nebati, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
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nureddin nebati, londra, ingiltere, yatırımcı

Bakan Nebati: Londra'da banka ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle görüşmeler olumlu geçti

22:35 07.02.2022 (güncellendi: 22:37 07.02.2022)
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'daki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Bakan Nebati, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz."
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