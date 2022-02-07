https://tr.sputniknews.com/20220207/nebati-londrada-banka-ve-yatirimcilarin-ust-duzey-yoneticileri-ile-gorusmeler-cok-olumlu-gecti-1053579843.html

Bakan Nebati: Londra'da banka ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle görüşmeler olumlu geçti

Bakan Nebati: Londra'da banka ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle görüşmeler olumlu geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T22:35+0300

2022-02-07T22:35+0300

2022-02-07T22:37+0300

nureddin nebati

ekonomi

londra

ingiltere

yatırımcı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'daki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Nebati, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nureddin nebati, londra, ingiltere, yatırımcı