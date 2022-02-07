Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
KVKK'dan veri ihlali nedeniyle Yemeksepeti'ne 1 milyon 900 bin lira ceza kesildi
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220207/operatorler-koronaviruse-yakalaninca-belediye-baskani-kar-kuredi-1053561269.html
Operatörler koronavirüse yakalanınca belediye başkanı kar küredi
Operatörler koronavirüse yakalanınca belediye başkanı kar küredi
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, 2 operatör Koronavirüs’e yakalanınca AKP’li Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, iş makinesiyle kar küreyerek yolları açtı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T14:49+0300
2022-02-07T14:49+0300
yaşam
koronavirüs
kar küreme
rize
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053561307_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_1f1e5cb7b485dd91ca7e15968fca7dfd.jpg
Çamlıhemşin'de belediye çalışanı 2 operatör, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.Başka operatör olmayınca Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, iş makinesi ile kar küredi.Operatörlük belgesi de bulunan Haşimoğlu, kardan kapalı mahalle yollarını açıp, araçlarla ilçeye ulaşımı sağladı.Çamlıhemşin Belediye Başkanı Haşimoğlu, “Kar dolayısıyla mahallelerimizde yol açma çalışmalarımız devam ediyor ancak 2 operatörümüzün testi pozitif çıkınca iş başa düştü. Operatörlük belgem vardı, zaman zaman lazım olunca ben de üzerime düşeni yapıyorum. 2 gündür görev ben de. Okullar açıldı, yollarda açık olsun, diye çalışmalara devam ediyoruz. Bana da görev düştükçe yerimi alacağım” dedi.
rize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053561307_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_2010389b65e8c3c496add0a42392b826.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koronavirüs, kar küreme, rize

Operatörler koronavirüse yakalanınca belediye başkanı kar küredi

14:49 07.02.2022
© FotoğrafOperatörler Koronavirüs’e yakalanınca belediye başkanı kar küredi
Operatörler Koronavirüs’e yakalanınca belediye başkanı kar küredi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© Fotoğraf
Abone ol
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, 2 operatör Koronavirüs’e yakalanınca AKP’li Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, iş makinesiyle kar küreyerek yolları açtı.
Çamlıhemşin'de belediye çalışanı 2 operatör, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.
Başka operatör olmayınca Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, iş makinesi ile kar küredi.
Operatörlük belgesi de bulunan Haşimoğlu, kardan kapalı mahalle yollarını açıp, araçlarla ilçeye ulaşımı sağladı.
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Haşimoğlu, “Kar dolayısıyla mahallelerimizde yol açma çalışmalarımız devam ediyor ancak 2 operatörümüzün testi pozitif çıkınca iş başa düştü. Operatörlük belgem vardı, zaman zaman lazım olunca ben de üzerime düşeni yapıyorum. 2 gündür görev ben de. Okullar açıldı, yollarda açık olsun, diye çalışmalara devam ediyoruz. Bana da görev düştükçe yerimi alacağım” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce