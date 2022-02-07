https://tr.sputniknews.com/20220207/operatorler-koronaviruse-yakalaninca-belediye-baskani-kar-kuredi-1053561269.html

Operatörler koronavirüse yakalanınca belediye başkanı kar küredi

Operatörler koronavirüse yakalanınca belediye başkanı kar küredi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, 2 operatör Koronavirüs’e yakalanınca AKP’li Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, iş makinesiyle kar küreyerek yolları açtı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T14:49+0300

2022-02-07T14:49+0300

2022-02-07T14:49+0300

yaşam

koronavirüs

kar küreme

rize

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Çamlıhemşin'de belediye çalışanı 2 operatör, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.Başka operatör olmayınca Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, iş makinesi ile kar küredi.Operatörlük belgesi de bulunan Haşimoğlu, kardan kapalı mahalle yollarını açıp, araçlarla ilçeye ulaşımı sağladı.Çamlıhemşin Belediye Başkanı Haşimoğlu, “Kar dolayısıyla mahallelerimizde yol açma çalışmalarımız devam ediyor ancak 2 operatörümüzün testi pozitif çıkınca iş başa düştü. Operatörlük belgem vardı, zaman zaman lazım olunca ben de üzerime düşeni yapıyorum. 2 gündür görev ben de. Okullar açıldı, yollarda açık olsun, diye çalışmalara devam ediyoruz. Bana da görev düştükçe yerimi alacağım” dedi.

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koronavirüs, kar küreme, rize