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https://tr.sputniknews.com/20220207/oytun-erbas-akraba-tartismalarina-aciklik-getirdi-pazarci-olan-annemin-babasi-1053556540.html
Oytun Erbaş, akraba tartışmalarına açıklık getirdi: Pazarcı olan annemin babası
Oytun Erbaş, akraba tartışmalarına açıklık getirdi: Pazarcı olan annemin babası
Doç. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı bir programda babasının pazarcı olduğunu söylemiş ancak babası banka müdürü çıkmıştı. “Dedem pazarcıydı” diyen Erbaş’ın... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T13:17+0300
2022-02-07T13:17+0300
yaşam
oytun erbaş
pazarcı
koronavirüs
baba
dede
veteriner
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Kendisini deneysel tıp uzmanı olarak tanıtan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın TVNET'te katıldığı Sert Sorular programındaki “Bana ‘pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler. İnsanlar neyi eleştiriyor biliyor musun? Bu kadar pragmatik şeyleri halka anlatmam röpteşambırlı doktorların işine gelmiyor. Biz Anadolu çocuğuyuz. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu” sözleri sosyal medyada eleştirilmişti.Erbaş’ın açıklamalarının ardından babası Bülent Erbaş’ı tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ailenin Sökeli değil, Ödemişli olduğunu, baba Erbaş’ın da programda bahsedildiği gibi pazarcı değil bankacı olduğunu ortaya çıkardı.Erbaş daha sonra yeni bir açıklama yaparak “Babam bankacı onunla il il gezdik. Dedemlerle büyüdüm ben, dedem esnaftır benim pazarcıdır. Pazarlarda pirinç sattım. Ödemişliyim" şeklinde açıklaması yapmıştı.Bu kez sosyal medyada Erbaş’ın dedesinin pazarcı değil, veteriner olduğu ileri sürüldü.Erbaş dedesinin veteriner olduğu iddialarına ilişkin Yeniçağ’dan Ümit Karadağ’a yaptığı açıklamada “O kim biliyor musun? Babamın babasının babası. Babamın dedesi yani veteriner. Babamın babası terzidir. Benim pazarcı olan annemin babası. Gerçek dedem yani. Babamın sayfasını bulmuşlar. Orada da Kuvayı Milliye Soma Cephesi komutanı baytar Osman Erbaş’ın oğludur yazıyor” yanıtını verdi.
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oytun erbaş, pazarcı, koronavirüs, baba, dede, veteriner

Oytun Erbaş, akraba tartışmalarına açıklık getirdi: Pazarcı olan annemin babası

13:17 07.02.2022
© İHAOytun Erbaş
Oytun Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© İHA
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Doç. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı bir programda babasının pazarcı olduğunu söylemiş ancak babası banka müdürü çıkmıştı. “Dedem pazarcıydı” diyen Erbaş’ın dedesinin de veteriner olduğu öne sürüldü. Erbaş, kafa karıştıran iddialar sonrası yeni bir açıklama yaptı.
Kendisini deneysel tıp uzmanı olarak tanıtan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın TVNET'te katıldığı Sert Sorular programındaki “Bana ‘pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler. İnsanlar neyi eleştiriyor biliyor musun? Bu kadar pragmatik şeyleri halka anlatmam röpteşambırlı doktorların işine gelmiyor. Biz Anadolu çocuğuyuz. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu” sözleri sosyal medyada eleştirilmişti.
Erbaş’ın açıklamalarının ardından babası Bülent Erbaş’ı tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ailenin Sökeli değil, Ödemişli olduğunu, baba Erbaş’ın da programda bahsedildiği gibi pazarcı değil bankacı olduğunu ortaya çıkardı.
Erbaş daha sonra yeni bir açıklama yaparak “Babam bankacı onunla il il gezdik. Dedemlerle büyüdüm ben, dedem esnaftır benim pazarcıdır. Pazarlarda pirinç sattım. Ödemişliyim" şeklinde açıklaması yapmıştı.
Bu kez sosyal medyada Erbaş’ın dedesinin pazarcı değil, veteriner olduğu ileri sürüldü.
Erbaş dedesinin veteriner olduğu iddialarına ilişkin Yeniçağ’dan Ümit Karadağ’a yaptığı açıklamada “O kim biliyor musun? Babamın babasının babası. Babamın dedesi yani veteriner. Babamın babası terzidir. Benim pazarcı olan annemin babası. Gerçek dedem yani. Babamın sayfasını bulmuşlar. Orada da Kuvayı Milliye Soma Cephesi komutanı baytar Osman Erbaş’ın oğludur yazıyor” yanıtını verdi.
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