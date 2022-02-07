Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220207/suudi-arabistan-petrole-zam-yapti-1053547078.html
Suudi Arabistan petrole zam yaptı
Suudi Arabistan petrole zam yaptı
Suudi Aramco, Arab Light petrolünün fiyatını şubat ayına göre 60 sent artışla varil başına 2.80 dolara yükseltti. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T09:19+0300
2022-02-07T09:26+0300
ekonomi
suudi arabistan
brent petrolün varil fiyatı
aramco
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053547288_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_c0466ac94d053dcb2401a00162ffa418.jpg
Suudi Arabistan, Brent petrol fiyatlarının varil başına 95 dolar seviyesine yaklaşmasının ardından Asya, ABD ve Avrupa’daki müşterilerine sattığı petrolün fiyatını mart itibarıyla yükselttiğini duyurdu. BloombergHT'nin aktardığına göre ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, ABD’deki müşterilere sattığı petrolün varil fiyatını 30 sent artırırken, Avrupalı müşteriler varil başına 70 sent ile 2.30 dolar arasında daha fazla ödeme yapacak. Uzakdoğu ülkelerine gönderilen petrolün varil fiyatında da 30-70 sent arasında artışa gidildi. Aramco, Arab Light petrolünün fiyatını şubat ayına göre 60 sent artışla varil başına 2.80 dolara yükseltti. Brent petrolün varil fiyatı 2022 yılının başından bu yana yüzde 20’ye yakın değer kazandı ve 93 dolar seviyesini aştı.
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053547288_309:0:3038:2047_1920x0_80_0_0_3ee23de88839ae6cc6a39e3b94680fd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suudi arabistan, brent petrolün varil fiyatı, aramco, zam

Suudi Arabistan petrole zam yaptı

09:19 07.02.2022 (güncellendi: 09:26 07.02.2022)
© AP Photo / Amr NabilSuudi Arabistan- Petrol
Suudi Arabistan- Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Amr Nabil
Abone ol
Suudi Aramco, Arab Light petrolünün fiyatını şubat ayına göre 60 sent artışla varil başına 2.80 dolara yükseltti.
Suudi Arabistan, Brent petrol fiyatlarının varil başına 95 dolar seviyesine yaklaşmasının ardından Asya, ABD ve Avrupa’daki müşterilerine sattığı petrolün fiyatını mart itibarıyla yükselttiğini duyurdu.
BloombergHT'nin aktardığına göre ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, ABD’deki müşterilere sattığı petrolün varil fiyatını 30 sent artırırken, Avrupalı müşteriler varil başına 70 sent ile 2.30 dolar arasında daha fazla ödeme yapacak.
Uzakdoğu ülkelerine gönderilen petrolün varil fiyatında da 30-70 sent arasında artışa gidildi.
Aramco, Arab Light petrolünün fiyatını şubat ayına göre 60 sent artışla varil başına 2.80 dolara yükseltti.
Brent petrolün varil fiyatı 2022 yılının başından bu yana yüzde 20’ye yakın değer kazandı ve 93 dolar seviyesini aştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce