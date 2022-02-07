https://tr.sputniknews.com/20220207/suudi-arabistan-petrole-zam-yapti-1053547078.html

Suudi Arabistan petrole zam yaptı

Suudi Arabistan petrole zam yaptı

Suudi Aramco, Arab Light petrolünün fiyatını şubat ayına göre 60 sent artışla varil başına 2.80 dolara yükseltti. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T09:19+0300

2022-02-07T09:19+0300

2022-02-07T09:26+0300

ekonomi

suudi arabistan

brent petrolün varil fiyatı

aramco

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053547288_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_c0466ac94d053dcb2401a00162ffa418.jpg

Suudi Arabistan, Brent petrol fiyatlarının varil başına 95 dolar seviyesine yaklaşmasının ardından Asya, ABD ve Avrupa’daki müşterilerine sattığı petrolün fiyatını mart itibarıyla yükselttiğini duyurdu. BloombergHT'nin aktardığına göre ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, ABD’deki müşterilere sattığı petrolün varil fiyatını 30 sent artırırken, Avrupalı müşteriler varil başına 70 sent ile 2.30 dolar arasında daha fazla ödeme yapacak. Uzakdoğu ülkelerine gönderilen petrolün varil fiyatında da 30-70 sent arasında artışa gidildi. Aramco, Arab Light petrolünün fiyatını şubat ayına göre 60 sent artışla varil başına 2.80 dolara yükseltti. Brent petrolün varil fiyatı 2022 yılının başından bu yana yüzde 20’ye yakın değer kazandı ve 93 dolar seviyesini aştı.

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suudi arabistan, brent petrolün varil fiyatı, aramco, zam