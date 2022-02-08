Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220208/abu-dhabi-islam-bankasi-turkiyeden-ziyade-misira-yatirim-yapmayi-planliyoruz-1053592113.html
Abu Dabi İslam Bankası: Türkiye'den ziyade Mısır'a yatırım yapmayı planlıyoruz
Abu Dabi İslam Bankası: Türkiye'den ziyade Mısır'a yatırım yapmayı planlıyoruz
Abu Dhabi İslam Bankası, Türkiye'ye de yatırımı değerlendirdiklerini fakat Mısır'ın umut vadeden bir pazar olarak bankanın yatırım listesinde kesin olarak yer... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T10:24+0300
2022-02-08T10:28+0300
ekonomi
abu dhabi
mısır
türkiye
yatırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053592032_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_e965489107c8d53ae3b138cd9b8adf3a.jpg
Abu Dhabi İslam Bankası CEO’su Muhammed Abdül Bary Bloomberg’e verdiği bir röportajda Türkiye’den ziyade Mısır’ın gelecek sunan bir pazar olduğunu söyledi.Türkiye’nin de değerlendirileceğini fakat bankanın planladığı yatırım listesinde üst sıralarda yer almadığını belirten Abdül Bary, “Mısır’da bir şubemiz var ve bize göre Mısır iyi büyüyen ve umut vadeden bir pazar. Mısır kesinlikle bankanın yatırım seçenekleri arasında yer alıyor” diye ekledi.Bankanın yatırım yapmayı planladığı alanlar arasında dijital varlıkların da bulunduğunu belirten Abdül Bary, 2022’de Fed’den 5 adet faiz artırımı beklediklerini söyledi.
abu dhabi
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053592032_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_28f39ee76f519f6e7f02d44d65250a4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abu dhabi, mısır, türkiye, yatırım

Abu Dabi İslam Bankası: Türkiye'den ziyade Mısır'a yatırım yapmayı planlıyoruz

10:24 08.02.2022 (güncellendi: 10:28 08.02.2022)
© REUTERSAbu Dhabi İslam Bankası
Abu Dhabi İslam Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© REUTERS
Abone ol
Abu Dhabi İslam Bankası, Türkiye'ye de yatırımı değerlendirdiklerini fakat Mısır'ın umut vadeden bir pazar olarak bankanın yatırım listesinde kesin olarak yer aldığını söyledi.
Abu Dhabi İslam Bankası CEO’su Muhammed Abdül Bary Bloomberg’e verdiği bir röportajda Türkiye’den ziyade Mısır’ın gelecek sunan bir pazar olduğunu söyledi.
Türkiye’nin de değerlendirileceğini fakat bankanın planladığı yatırım listesinde üst sıralarda yer almadığını belirten Abdül Bary, “Mısır’da bir şubemiz var ve bize göre Mısır iyi büyüyen ve umut vadeden bir pazar. Mısır kesinlikle bankanın yatırım seçenekleri arasında yer alıyor” diye ekledi.
Bankanın yatırım yapmayı planladığı alanlar arasında dijital varlıkların da bulunduğunu belirten Abdül Bary, 2022’de Fed’den 5 adet faiz artırımı beklediklerini söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce