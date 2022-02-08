https://tr.sputniknews.com/20220208/abu-dhabi-islam-bankasi-turkiyeden-ziyade-misira-yatirim-yapmayi-planliyoruz-1053592113.html

Abu Dabi İslam Bankası: Türkiye'den ziyade Mısır'a yatırım yapmayı planlıyoruz

Abu Dabi İslam Bankası: Türkiye'den ziyade Mısır'a yatırım yapmayı planlıyoruz

Abu Dhabi İslam Bankası, Türkiye'ye de yatırımı değerlendirdiklerini fakat Mısır'ın umut vadeden bir pazar olarak bankanın yatırım listesinde kesin olarak yer... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T10:24+0300

2022-02-08T10:24+0300

2022-02-08T10:28+0300

ekonomi

abu dhabi

mısır

türkiye

yatırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053592032_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_e965489107c8d53ae3b138cd9b8adf3a.jpg

Abu Dhabi İslam Bankası CEO’su Muhammed Abdül Bary Bloomberg’e verdiği bir röportajda Türkiye’den ziyade Mısır’ın gelecek sunan bir pazar olduğunu söyledi.Türkiye’nin de değerlendirileceğini fakat bankanın planladığı yatırım listesinde üst sıralarda yer almadığını belirten Abdül Bary, “Mısır’da bir şubemiz var ve bize göre Mısır iyi büyüyen ve umut vadeden bir pazar. Mısır kesinlikle bankanın yatırım seçenekleri arasında yer alıyor” diye ekledi.Bankanın yatırım yapmayı planladığı alanlar arasında dijital varlıkların da bulunduğunu belirten Abdül Bary, 2022’de Fed’den 5 adet faiz artırımı beklediklerini söyledi.

abu dhabi

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abu dhabi, mısır, türkiye, yatırım