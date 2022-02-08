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https://tr.sputniknews.com/20220208/adalet-bakani-bozdagin-masasindaki-taslak-evlilik-yilina-gore-nafaka-suresi-1053588512.html
Adalet Bakanı Bozdağ’ın masasındaki taslak: Evlilik yılına göre nafaka süresi
Adalet Bakanı Bozdağ’ın masasındaki taslak: Evlilik yılına göre nafaka süresi
Adalet Bakanı Bozdağ’ın incelemeye aldığı nafaka düzenlemesinin detayları belli oldu. 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T07:33+0300
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türkiye
bekir bozdağ
boşanma
nafaka
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Adalet Bakanı Bozdağ’ın göreve gelmesinin ardından nafaka konusu da öncelikli gündem maddeleri arasına alındı. Bozdağ’ın, taslak düzenlemeyi incelemesinin ardından AK Parti kurmaylarıyla bir toplantı yapması bekleniyor. Bozdağ’ın çalışmaların sonunda taslağı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunması planlanıyor. Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre, taslağın ana hatları şöyle:
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bekir bozdağ, boşanma, nafaka

Adalet Bakanı Bozdağ’ın masasındaki taslak: Evlilik yılına göre nafaka süresi

07:33 08.02.2022 (güncellendi: 07:35 08.02.2022)
© Fotoğraf : DHAboşanma davası
boşanma davası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Fotoğraf : DHA
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Adalet Bakanı Bozdağ’ın incelemeye aldığı nafaka düzenlemesinin detayları belli oldu. 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl nafaka verilmesi planlanıyor. Süre sonunda nafaka alan eşin maddi olumsuzlukları devam ediyorsa ‘ara süre’ uygulanacak ve 2-3 yıl daha nafaka alabilecek.
Adalet Bakanı Bozdağ’ın göreve gelmesinin ardından nafaka konusu da öncelikli gündem maddeleri arasına alındı. Bozdağ’ın, taslak düzenlemeyi incelemesinin ardından AK Parti kurmaylarıyla bir toplantı yapması bekleniyor. Bozdağ’ın çalışmaların sonunda taslağı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunması planlanıyor.
Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre, taslağın ana hatları şöyle:
Düzenleme ile “nafaka ödeme süresine üst sınır konulması” ve “evlilik süresine göre nafaka ödenmesi” sağlanacak.
2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl, 15 yılın üzerindeki evliliklerde evlilik süresi dikkate alınarak nafaka verilmesi planlanıyor.
Süre sınırında takdirin tarafların durumuna göre hâkimde olacağı belirtiliyor. Hâkim, nafakayla ilgili karar verirken, ‘eşlerin iş ve gelir durumunu’ dikkate alacak.
AK Partili kurmaylar, “Mevcut kanunda ‘Hakimler süresiz nafaka kararı verir’ diye bir ifade yok. Nafaka hâkim takdirinde fakat, Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile zamanla süresiz nafakanın uygulanması söz konusu oluyor. Bu nedenle mevcut kanunda yasal sınır koymanın gerekliliği ortaya çıktı” değerlendirmesi yaptı.
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