https://tr.sputniknews.com/20220208/almanyada-hukumetin-kovid-19-asisini-zorunlu-hale-getirme-plani-protesto-edildi-1053583014.html

Almanya'da hükümetin Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirme planı protesto edildi

Almanya'da hükümetin Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirme planı protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Kovid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmaları protesto edildi. Bavyera eyaletinde ise 15 Mart 2022'de... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T00:35+0300

2022-02-08T00:35+0300

2022-02-08T00:40+0300

koronavirüs

omicron

almanya

koronavirüs

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Berlin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı karşıtları sokağa indi. Tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan yaklaşık 300 eylemci, herkese aşı zorunluluğunun kanunlaştırılmasına karşı çıktı. Göstericiler, zorunlu aşının temel hak ve özgürlükler ilkesini ihlâl etmek olacağını ifade ederek, perakende satış yapan mağazalarda ve restoranlarda uygulanan 2G (aşılı veya hastalığı atlatmış) kuralının kaldırılmasını talep etti. Göstericiler, taşıdıkları ışıklar ve mumlar eşliğinde Berlin Katedrali'ne kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca ellerinde taşıdıkları pankartlarla hükümetin aşı politikasını eleştiren göstericilerin bazı dövizlerde ise “Bu çılgınlığa son verin” yazdığı görüldü. Göstericiler, 2G düzenlemesinin getirilmesiyle toplumun büyük bir bölümünün sosyal hayattan dışlandığını ve marjinalleştirildiğini iddia etti.Federal Hükümet'in eyalet başbakanlarıyla birlikte aldığı karar gereği şu anda Almanya'nın büyük bir bölümünde olduğu gibi başkent Berlin'de de yiyecek ve temel hijyen malzemesi satan işyerleri hariç 2G veya 2G + kuralı uygulanıyor.Almanya'da Bavyera eyaleti, sağlık personeli için aşı zorunluluğunu askıya alacakÖte yandan Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Münih'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Mart'ta sağlık personeli için yürürlüğe girecek aşı zorunluluğunun şu anki Omicron dalgasını bastırmak veya durdurmak için etkili bir araç olmadığını savundu.Söder, aşı zorunluluğunun sağlık personelin işinden ayrılmasına yol açarak sağlık alanındaki durumu kötüleştirebileceğini belirterek, "Bu çözüm getirmiyor, maalesef sorunlara yol açıyor." dedi.Bavyera'da aşı zorunluğu uygulamasının fiili olarak askıya alınması anlamına gelecek kapsamlı geçiş düzenlemelerinin getirileceği bilgisini paylaşan Söder, "Bunun (düzenlemelerin) kaç ay geçerli olacağına bakacağız" ifadesini kullandı.Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da Bavyera eyaletinin sağlık personeli için getirilen aşı zorunluluğunu askıya alma planına tepki göstererek, bunun sadece bağışıklık sistemi zayıf olan yaşlıların hayatını değil, aynı zamanda siyasetçilerin inandırıcılığını da tehlikeye atacağını söyledi.Lauterbach, Bavyera eyalet hükümetini aşı zorunluluğunu ciddiye almaya çağırdı.Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) temsilcileri de Bavyera hükümetinin aldığı kararı eleştirdi.SPD Milletvekili Heike Baehrens aşılamayı frenlemek yerine sağlık kurumlarında çalışanların aşı olmak için ikna edilmesini istedi. Yeşillerin Eş Genel Başkanı da yasanın hızlı ve vaktinde uygulanmasını talep etti.Almanya'da 10 Aralık 2021'de Enfeksiyondan Koruma Yasası’nda değişiklik yapılarak sağlık kurumlarında çalışanların 15 Mart 2022'ye kadar aşılandıklarını veya iyileştiklerini kanıtlamaları şartı getirilmişti.Ülkede genel aşı zorunluluğu getirilmesi konusunda ise Alman hükümeti, bir yasa teklifi hazırlamak istemiyor. Bunun yerine Federal Meclisteki grupların böyle bir teklifi sunması isteniyor. Hükümette yer alan partilerin meclis grupları genel aşı zorunluluğuna ilişkin yasa tasarları hazırlıklarını sürdürüyor.Özellikle muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise hükümetin, genel aşı zorunluğu konusunda yasa tasarısı hazırlamamakla sorumluluktan kaçtığı eleştirisinde bulunuyor.

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omicron, almanya, koronavirüs