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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220208/bakan-mus-farkli-alanlara-ve-sektorlere-odaklanan-yeni-destek-mekanizmalarimizi-paylasacagiz-1053616952.html
Bakan Muş: Farklı alanlara ve sektörlere odaklanan yeni destek mekanizmalarımızı paylaşacağız
Bakan Muş: Farklı alanlara ve sektörlere odaklanan yeni destek mekanizmalarımızı paylaşacağız
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlık olarak özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmalarını sürekli güncel tuttuklarını belirterek "Yakın gelecekte... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T17:00+0300
2022-02-08T17:00+0300
ekonomi
mehmet muş
ticaret bakanlığı
türkiye
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde ve Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen "TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni", TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.Ticaret Bakanı Mehmet Muş, törende yaptığı konuşmada, girişimciliğin, ekonomik gelişme ve kalkınmanın can damarı olduğunu ifade ederek, bir ülkede girişimci sayısı ve buna bağlı olarak kurulan şirket sayısı arttıkça, ekonomik büyümenin de ivme kazandığını söyledi.Girişimciliğin aynı zamanda bir yenilik geliştirmek ve bir değişime öncülük etmek demek olduğunu vurgulayan Muş, ödül almaya hak kazanan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, girişimciliğin ve sağlıklı rekabetin önemini kavramış, yeni fikirleri hayata geçirmiş ve sektöründe öncü hale gelmiş oyuncular olduğunu bildirdi. Muş, "Dikkate değer büyüme performansları gösteren şirketlerimizin ödüllendirildiği bu etkinliği, firmalarımızın hem yurt içinde hem de yurt dışında daha da görünür hale gelmelerine katkı sağlaması bakımından da oldukça değerli buluyorum. Biz başta bu 100 şirket olmak üzere tüm şirketlerimizi ve markalarımızı milli servetimiz olarak görüyoruz. Bu şirketler büyüdükçe ekonomimiz büyüyecek, ekonomimiz büyüdükçe ülkemiz dünya ekonomisi içinde daha üst sıralara tırmanmış olacaktır." diye konuştu.Devletin, ülke ekonomisinin gelişmesi adına alın teri döken girişimcilerin her zaman yanında olduğuna işaret eden Muş, şu değerlendirmede bulundu:'İstişareye büyük önem veriyoruz'Bakan Muş, geçen yıl hem ekonomik büyümede hem de ihracatta önemli başarılar elde ettiklerine dikkati çekerek, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında konumlanmasını sağlamanın en temel hedefleri olduğunu dile getirdi.Bu hedefe ulaşmak için atılması gereken her adımı reel sektörle birlikte atmaya devam edeceklerini belirten Muş, istişareye büyük önem verdiklerini söyledi.Muş, her sektörün sıkıntısını bir kuyumcu terazisi hassaslığıyla ele aldıklarına işaret ederek, "Çünkü ülke olarak en ileriyi, en yükseği, ufkun ötesini hedefliyoruz. Biz kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünüyor, her zaman büyük resme bakıyoruz." ifadelerini kullandı.Özel sektör ile her daim iç içe bir Bakanlık olarak, iş dünyasından gelen her türlü talep ve öneriye açık olduklarını vurgulayan Muş, şunları kaydetti:Bakan Muş, konuşmaların ardından, 2017-2019 yıllarında başvuranlar arasında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin temsilcilerine ödüllerini takdim etti.
https://tr.sputniknews.com/20210421/ticaret-bakanligi-gorevine-atanan-mehmet-mus-duzenlenen-devir-teslim-torenin-ardindan-gorevine-1044329043.html
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mehmet muş, ticaret bakanlığı, türkiye

Bakan Muş: Farklı alanlara ve sektörlere odaklanan yeni destek mekanizmalarımızı paylaşacağız

17:00 08.02.2022
© AATicaret Bakanı Mehmet Muş
Ticaret Bakanı Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlık olarak özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmalarını sürekli güncel tuttuklarını belirterek "Yakın gelecekte, farklı alanlara ve sektörlere odaklanan yeni destek mekanizmalarımızı sizlerle paylaşma fırsatı bulacağız" dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde ve Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen "TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni", TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, törende yaptığı konuşmada, girişimciliğin, ekonomik gelişme ve kalkınmanın can damarı olduğunu ifade ederek, bir ülkede girişimci sayısı ve buna bağlı olarak kurulan şirket sayısı arttıkça, ekonomik büyümenin de ivme kazandığını söyledi.
Girişimciliğin aynı zamanda bir yenilik geliştirmek ve bir değişime öncülük etmek demek olduğunu vurgulayan Muş, ödül almaya hak kazanan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, girişimciliğin ve sağlıklı rekabetin önemini kavramış, yeni fikirleri hayata geçirmiş ve sektöründe öncü hale gelmiş oyuncular olduğunu bildirdi.
Muş, "Dikkate değer büyüme performansları gösteren şirketlerimizin ödüllendirildiği bu etkinliği, firmalarımızın hem yurt içinde hem de yurt dışında daha da görünür hale gelmelerine katkı sağlaması bakımından da oldukça değerli buluyorum. Biz başta bu 100 şirket olmak üzere tüm şirketlerimizi ve markalarımızı milli servetimiz olarak görüyoruz. Bu şirketler büyüdükçe ekonomimiz büyüyecek, ekonomimiz büyüdükçe ülkemiz dünya ekonomisi içinde daha üst sıralara tırmanmış olacaktır." diye konuştu.
Devletin, ülke ekonomisinin gelişmesi adına alın teri döken girişimcilerin her zaman yanında olduğuna işaret eden Muş, şu değerlendirmede bulundu:
"Ticaret Bakanlığı olarak, özel sektörümüzün ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmalarını sürekli güncel tutmaktayız. İç ve dış ticaret süreçlerini bir bütün olarak ele alan Bakanlığımız isabetli kararlar almayı ve bu kararları hızlı şekilde uygulamayı öncelemektedir. Ülkemizin dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında konumlanmasını sağlamak hedefi doğrultusunda Bakanlığımız, elindeki politika araçları ile adil, şeffaf ve güvenilir bir ticaret ortamı tesis etmek üzere çalışmalarına devam etmektedir. Bu doğrultuda son dönemde, sizlerin de katkısıyla ekonomik büyümemizin sürdürülebilir temellere oturtulması, ticari hayatın kolaylaştırılması ve güvenin artırılması amacıyla çok önemli çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. İnşallah yakın gelecekte, farklı alanlara ve sektörlere odaklanan yeni destek mekanizmalarımızı sizlerle paylaşma fırsatı bulacağız."

'İstişareye büyük önem veriyoruz'

Bakan Muş, geçen yıl hem ekonomik büyümede hem de ihracatta önemli başarılar elde ettiklerine dikkati çekerek, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında konumlanmasını sağlamanın en temel hedefleri olduğunu dile getirdi.
Bu hedefe ulaşmak için atılması gereken her adımı reel sektörle birlikte atmaya devam edeceklerini belirten Muş, istişareye büyük önem verdiklerini söyledi.
Muş, her sektörün sıkıntısını bir kuyumcu terazisi hassaslığıyla ele aldıklarına işaret ederek, "Çünkü ülke olarak en ileriyi, en yükseği, ufkun ötesini hedefliyoruz. Biz kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünüyor, her zaman büyük resme bakıyoruz." ifadelerini kullandı.
Özel sektör ile her daim iç içe bir Bakanlık olarak, iş dünyasından gelen her türlü talep ve öneriye açık olduklarını vurgulayan Muş, şunları kaydetti:
"Devlet olarak biz üzerimize düşeni yapmaya ve siz girişimcilerimiz için yol açmaya devam edeceğiz. Biz attığımız her adımda tüm şirketlerimiz için adil ve eşit şartlar yaratmayı ve üst düzey bir rekabetçiliği mümkün kılmayı hedefliyoruz. Türk girişimcisini hep destekledik. Çünkü biz bu ülkenin refah artışını özel sektörün daha da güçlenmesinde görüyoruz. Bizler Ticaret Bakanlığı olarak her bir girişimcimize ya bir yol açacağız ya bir yol bulacağız ya da yol göstereceğiz."
Bakan Muş, konuşmaların ardından, 2017-2019 yıllarında başvuranlar arasında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin temsilcilerine ödüllerini takdim etti.
Ticaret Bakanlığı görevine atanan Mehmet Muş, düzenlenen devir teslim törenin ardından görevine başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2021
POLİTİKA
Ticaret Bakanlığı görevine atanan Mehmet Muş, düzenlenen devir teslim törenin ardından görevine başladı
21 Nisan 2021, 18:27
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