https://tr.sputniknews.com/20220208/bakan-mus-farkli-alanlara-ve-sektorlere-odaklanan-yeni-destek-mekanizmalarimizi-paylasacagiz-1053616952.html

Bakan Muş: Farklı alanlara ve sektörlere odaklanan yeni destek mekanizmalarımızı paylaşacağız

Bakan Muş: Farklı alanlara ve sektörlere odaklanan yeni destek mekanizmalarımızı paylaşacağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlık olarak özel sektörün ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmalarını sürekli güncel tuttuklarını belirterek "Yakın gelecekte... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T17:00+0300

2022-02-08T17:00+0300

2022-02-08T17:00+0300

ekonomi

mehmet muş

ticaret bakanlığı

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052008032_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_56710969593739b7909caf0f8499978c.jpg

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde ve Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen "TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni", TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.Ticaret Bakanı Mehmet Muş, törende yaptığı konuşmada, girişimciliğin, ekonomik gelişme ve kalkınmanın can damarı olduğunu ifade ederek, bir ülkede girişimci sayısı ve buna bağlı olarak kurulan şirket sayısı arttıkça, ekonomik büyümenin de ivme kazandığını söyledi.Girişimciliğin aynı zamanda bir yenilik geliştirmek ve bir değişime öncülük etmek demek olduğunu vurgulayan Muş, ödül almaya hak kazanan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, girişimciliğin ve sağlıklı rekabetin önemini kavramış, yeni fikirleri hayata geçirmiş ve sektöründe öncü hale gelmiş oyuncular olduğunu bildirdi. Muş, "Dikkate değer büyüme performansları gösteren şirketlerimizin ödüllendirildiği bu etkinliği, firmalarımızın hem yurt içinde hem de yurt dışında daha da görünür hale gelmelerine katkı sağlaması bakımından da oldukça değerli buluyorum. Biz başta bu 100 şirket olmak üzere tüm şirketlerimizi ve markalarımızı milli servetimiz olarak görüyoruz. Bu şirketler büyüdükçe ekonomimiz büyüyecek, ekonomimiz büyüdükçe ülkemiz dünya ekonomisi içinde daha üst sıralara tırmanmış olacaktır." diye konuştu.Devletin, ülke ekonomisinin gelişmesi adına alın teri döken girişimcilerin her zaman yanında olduğuna işaret eden Muş, şu değerlendirmede bulundu:'İstişareye büyük önem veriyoruz'Bakan Muş, geçen yıl hem ekonomik büyümede hem de ihracatta önemli başarılar elde ettiklerine dikkati çekerek, Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında konumlanmasını sağlamanın en temel hedefleri olduğunu dile getirdi.Bu hedefe ulaşmak için atılması gereken her adımı reel sektörle birlikte atmaya devam edeceklerini belirten Muş, istişareye büyük önem verdiklerini söyledi.Muş, her sektörün sıkıntısını bir kuyumcu terazisi hassaslığıyla ele aldıklarına işaret ederek, "Çünkü ülke olarak en ileriyi, en yükseği, ufkun ötesini hedefliyoruz. Biz kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünüyor, her zaman büyük resme bakıyoruz." ifadelerini kullandı.Özel sektör ile her daim iç içe bir Bakanlık olarak, iş dünyasından gelen her türlü talep ve öneriye açık olduklarını vurgulayan Muş, şunları kaydetti:Bakan Muş, konuşmaların ardından, 2017-2019 yıllarında başvuranlar arasında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

https://tr.sputniknews.com/20210421/ticaret-bakanligi-gorevine-atanan-mehmet-mus-duzenlenen-devir-teslim-torenin-ardindan-gorevine-1044329043.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mehmet muş, ticaret bakanlığı, türkiye