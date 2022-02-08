https://tr.sputniknews.com/20220208/cavusoglu-israille-normallesme-bazi-ulkelerin-yaptigi-gibi-filistin-davasi-pahasina-olmaz-1053612828.html

Çavuşoğlu: İsrail’le normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz

Çavuşoğlu: İsrail’le normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ziyareti için henüz Rusya’dan tarih önerisi gelmediğini belirterek bugünlerde... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T15:56+0300

2022-02-08T15:56+0300

2022-02-08T15:58+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

vladimir putin

rusya

recep tayyip erdoğan

israil

afganistan

taliban

izak herzog

ukrayna

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya gelmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair pek çok başlığa değinen Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ziyaretine ilişkin Sputnik’in sorusuna “Henüz daha tarih önerisinde bulunulmadı. Bugünlerde gelir” açıklamasında bulundu.‘İsrail’le normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz’İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye ziyareti de merak ediliyor. Çavuşoğlu, “Olası ziyaretin hazırlıklarını yapmak için özel temsilciler karşılıklı ziyaretler yapacaklar. Bundan sonraki ilişkileri sürdürmek için bir özel temsilci değil de bu ziyaretlerin hazırlığını yapmak için görev yapacaklar. Çünkü yıllar sonra yapılacak olası bir ziyaretten bahsediyoruz. İsimler henüz daha belli olmadı” dedi.“Ziyaret için büyükelçi atanması gerekmiyor” diye devam eden Çavuşoğlu, şunları ekledi:‘İstanbul’daki Minsk toplantılarının tarihi henüz belli değil’Rusya, Ukrayna, AGİT ve Donbass temsilcilerin arasındaki Minsk toplantılarının İstanbul’da yapılacak olmasına da değinen Çavuşoğlu, “Tarihleri belli değil ancak biz taraf olmadığımız için biz sadece ev sahipliği yapacağız. Nerelerde olabilir diye yer baktılar, bizden beklentilerini söylediler. Biz de o beklentileri ile ilgili olumlu cevaplar verdik. Gerek lojistik bakımından gerekse gelecek gidecek insanların herhangi bir problemle karşılaşmaması bakımından. Bunlardan bazıları Donbass bölgesindeki ayrılıkçı dediğimiz gruplar. Sonuçta biz ev sahibi olarak üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendileri ne zaman isterlerse biz hazırız” dedi.Ermenistan ile ikinci görüşme için neden Viyana seçildi?Ermenistan'la normalleşme süreci müzakerelerini yürüten iki ülke özel temsilcilerinin ikinci toplantısının 24 Şubat'ta Viyana'da gerçekleşecek olmasına da değinen Çavuşoğlu, “Ermenistan, Viyana’yı istedi. İkinci toplantıyı de ya Viyana’da ya da Cenevre’de yapalım diye teklifte bulundular. 2009’da Cenevre’de başarısız bir süreç vardı, aynı durumun devamı olmasın diye Viyana konusunda karar alındı” ifadelerini kullandı.Cavuşoğlu, 11-13 Mart’ta gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu’na da Ermenistan’dan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Ermenistan'ın özel temsilcisi Ruben Rubinyan’ın, İsrail’den ise Dışişleri Bakanı Yair Lapid, enerji bakanının davet edildiğini söyledi. Ancak henüz katılım teyidi gelmediğini de ekledi.Erdoğan’ın BAE ziyaretiÇavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Şubat’taki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretine ilişkin ise “Cumhurbaşkanımızın sağlığı çok çok iyi, sesi de çok iyi geliyor. Zaten sürekli telefon görüşmeleri de gerçekleştiriyor. Ben de konuştum sesi çok şükür iyi. Ziyaret için negatife dönmesi lazım, testlerin sonucuna bağlı. Çünkü uzun zaman önceden kararlaştırılmış bir ziyaret. İnşallah o zamana kadar iyileşir” dedi.‘Afganistan ziyaretimizin tarihi Taliban ile anlaşmaya bağlı’Çavuşoğlu, olası Afganistan ziyaretine ilişkin ise şunları kaydetti:

rusya

israil

afganistan

ukrayna

minsk

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mevlüt çavuşoğlu, vladimir putin, rusya, recep tayyip erdoğan, israil, afganistan, taliban, izak herzog, ukrayna, minsk, turan salcı