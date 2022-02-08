https://tr.sputniknews.com/20220208/cavusoglu-israille-normallesme-bazi-ulkelerin-yaptigi-gibi-filistin-davasi-pahasina-olmaz-1053612828.html
Çavuşoğlu: İsrail’le normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz
Çavuşoğlu: İsrail’le normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ziyareti için henüz Rusya’dan tarih önerisi gelmediğini belirterek bugünlerde... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T15:56+0300
2022-02-08T15:56+0300
2022-02-08T15:58+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
vladimir putin
rusya
recep tayyip erdoğan
israil
afganistan
taliban
izak herzog
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1044625905_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_4abf0a675cf8d2511afd2a53e891dc96.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya gelmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair pek çok başlığa değinen Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ziyaretine ilişkin Sputnik’in sorusuna “Henüz daha tarih önerisinde bulunulmadı. Bugünlerde gelir” açıklamasında bulundu.‘İsrail’le normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz’İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye ziyareti de merak ediliyor. Çavuşoğlu, “Olası ziyaretin hazırlıklarını yapmak için özel temsilciler karşılıklı ziyaretler yapacaklar. Bundan sonraki ilişkileri sürdürmek için bir özel temsilci değil de bu ziyaretlerin hazırlığını yapmak için görev yapacaklar. Çünkü yıllar sonra yapılacak olası bir ziyaretten bahsediyoruz. İsimler henüz daha belli olmadı” dedi.“Ziyaret için büyükelçi atanması gerekmiyor” diye devam eden Çavuşoğlu, şunları ekledi:‘İstanbul’daki Minsk toplantılarının tarihi henüz belli değil’Rusya, Ukrayna, AGİT ve Donbass temsilcilerin arasındaki Minsk toplantılarının İstanbul’da yapılacak olmasına da değinen Çavuşoğlu, “Tarihleri belli değil ancak biz taraf olmadığımız için biz sadece ev sahipliği yapacağız. Nerelerde olabilir diye yer baktılar, bizden beklentilerini söylediler. Biz de o beklentileri ile ilgili olumlu cevaplar verdik. Gerek lojistik bakımından gerekse gelecek gidecek insanların herhangi bir problemle karşılaşmaması bakımından. Bunlardan bazıları Donbass bölgesindeki ayrılıkçı dediğimiz gruplar. Sonuçta biz ev sahibi olarak üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendileri ne zaman isterlerse biz hazırız” dedi.Ermenistan ile ikinci görüşme için neden Viyana seçildi?Ermenistan'la normalleşme süreci müzakerelerini yürüten iki ülke özel temsilcilerinin ikinci toplantısının 24 Şubat'ta Viyana'da gerçekleşecek olmasına da değinen Çavuşoğlu, “Ermenistan, Viyana’yı istedi. İkinci toplantıyı de ya Viyana’da ya da Cenevre’de yapalım diye teklifte bulundular. 2009’da Cenevre’de başarısız bir süreç vardı, aynı durumun devamı olmasın diye Viyana konusunda karar alındı” ifadelerini kullandı.Cavuşoğlu, 11-13 Mart’ta gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu’na da Ermenistan’dan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Ermenistan'ın özel temsilcisi Ruben Rubinyan’ın, İsrail’den ise Dışişleri Bakanı Yair Lapid, enerji bakanının davet edildiğini söyledi. Ancak henüz katılım teyidi gelmediğini de ekledi.Erdoğan’ın BAE ziyaretiÇavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Şubat’taki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretine ilişkin ise “Cumhurbaşkanımızın sağlığı çok çok iyi, sesi de çok iyi geliyor. Zaten sürekli telefon görüşmeleri de gerçekleştiriyor. Ben de konuştum sesi çok şükür iyi. Ziyaret için negatife dönmesi lazım, testlerin sonucuna bağlı. Çünkü uzun zaman önceden kararlaştırılmış bir ziyaret. İnşallah o zamana kadar iyileşir” dedi.‘Afganistan ziyaretimizin tarihi Taliban ile anlaşmaya bağlı’Çavuşoğlu, olası Afganistan ziyaretine ilişkin ise şunları kaydetti:
rusya
israil
afganistan
ukrayna
minsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1044625905_127:0:2795:2001_1920x0_80_0_0_286ce4a1228b4a0b3a69350e71288264.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
mevlüt çavuşoğlu, vladimir putin, rusya, recep tayyip erdoğan, israil, afganistan, taliban, izak herzog, ukrayna, minsk, turan salcı
Çavuşoğlu: İsrail’le normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz
15:56 08.02.2022 (güncellendi: 15:58 08.02.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ziyareti için henüz Rusya’dan tarih önerisi gelmediğini belirterek bugünlerde gelmesini beklediklerini ifade etti. Çavuşoğlu, İsrail’le normalleşmenin ‘Filistin davası pahasına olmayacağını’ da söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir araya gelmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair pek çok başlığa değinen Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ziyaretine ilişkin Sputnik’in sorusuna “Henüz daha tarih önerisinde bulunulmadı. Bugünlerde gelir” açıklamasında bulundu.
‘İsrail’le normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz’
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye ziyareti de merak ediliyor. Çavuşoğlu, “Olası ziyaretin hazırlıklarını yapmak için özel temsilciler karşılıklı ziyaretler yapacaklar. Bundan sonraki ilişkileri sürdürmek için bir özel temsilci değil de bu ziyaretlerin hazırlığını yapmak için görev yapacaklar. Çünkü yıllar sonra yapılacak olası bir ziyaretten bahsediyoruz. İsimler henüz daha belli olmadı” dedi.
“Ziyaret için büyükelçi atanması gerekmiyor” diye devam eden Çavuşoğlu, şunları ekledi:
Büyükelçilikler zaten maslahatgüzar seviyesinde açık. Karşılıklı ziyaret ve diyalog ilişkileri belli bir noktaya getirmek için yapılır. Bizim İsrail ile ilişkilerimizde herhangi bir normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz. Oradaki pozisyonumuz her zaman net, en başından beri en net olan ülkeyiz. Bu ilişkilerin biraz daha normalleşmesi belki iki devletli çözüm konusunda Türkiye’nin rolünü daha da artırır. İki devletli çözüm dahi temel prensiplerimizden hiçbir zaman vazgeçmeyiz.
‘İstanbul’daki Minsk toplantılarının tarihi henüz belli değil’
Rusya, Ukrayna, AGİT ve Donbass temsilcilerin arasındaki Minsk toplantılarının İstanbul’da yapılacak olmasına da değinen Çavuşoğlu, “Tarihleri belli değil ancak biz taraf olmadığımız için biz sadece ev sahipliği yapacağız. Nerelerde olabilir diye yer baktılar, bizden beklentilerini söylediler. Biz de o beklentileri ile ilgili olumlu cevaplar verdik. Gerek lojistik bakımından gerekse gelecek gidecek insanların herhangi bir problemle karşılaşmaması bakımından. Bunlardan bazıları Donbass bölgesindeki ayrılıkçı dediğimiz gruplar. Sonuçta biz ev sahibi olarak üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik. Kendileri ne zaman isterlerse biz hazırız” dedi.
Ermenistan ile ikinci görüşme için neden Viyana seçildi?
Ermenistan'la normalleşme süreci müzakerelerini yürüten iki ülke özel temsilcilerinin ikinci toplantısının 24 Şubat'ta Viyana'da gerçekleşecek olmasına da değinen Çavuşoğlu, “Ermenistan, Viyana’yı istedi. İkinci toplantıyı de ya Viyana’da ya da Cenevre’de yapalım diye teklifte bulundular. 2009’da Cenevre’de başarısız bir süreç vardı, aynı durumun devamı olmasın diye Viyana konusunda karar alındı” ifadelerini kullandı.
Cavuşoğlu, 11-13 Mart’ta gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu’na da Ermenistan’dan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Ermenistan'ın özel temsilcisi Ruben Rubinyan’ın, İsrail’den ise Dışişleri Bakanı Yair Lapid, enerji bakanının davet edildiğini söyledi. Ancak henüz katılım teyidi gelmediğini de ekledi.
Erdoğan’ın BAE ziyareti
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Şubat’taki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretine ilişkin ise “Cumhurbaşkanımızın sağlığı çok çok iyi, sesi de çok iyi geliyor. Zaten sürekli telefon görüşmeleri de gerçekleştiriyor. Ben de konuştum sesi çok şükür iyi. Ziyaret için negatife dönmesi lazım, testlerin sonucuna bağlı. Çünkü uzun zaman önceden kararlaştırılmış bir ziyaret. İnşallah o zamana kadar iyileşir” dedi.
‘Afganistan ziyaretimizin tarihi Taliban ile anlaşmaya bağlı’
Çavuşoğlu, olası Afganistan ziyaretine ilişkin ise şunları kaydetti:
Afganistan ziyaretimizin tarihi, Taliban ile ortak şirket arasında varılacak nihai anlaşmaya bağlı. Çünkü bu anlaşmanın bakanlar huzurunda imzalanması gündeme gelebilir. Katar tarafından böyle bir teklif geldi ben de olur dedim. Bize katılmak isteyenleri de davet etmeyi düşünüyoruz. Prensip anlaşmaları var; 4 havaalanı gündemde, önce Kabil, 6 ay sonra Mezar-ı Şerif, 6 ay sonra Kandahar, 6 ay sonra Herat havaalanları. Böyle aşamalı bir şekilde 4 havalimanı olacak.