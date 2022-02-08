https://tr.sputniknews.com/20220208/cay-ocaginda-unutulan-10-bin-tlyi-sosyal-medyadan-buldugu-sahibine-teslim-etti-1053597201.html

Çay ocağında unutulan 10 bin TL'yi sosyal medyadan bulduğu sahibine teslim etti

Çay ocağında unutulan 10 bin TL'yi sosyal medyadan bulduğu sahibine teslim etti

Bursa'da 21 yaşındaki Bayram Kaş, çalıştığı çay ocağında unutulan içinde 10 bin TL olan cüzdanı, sosyal medyadan bulduğu sahibi Salih Babaç'a teslim etti. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T12:00+0300

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türkiye

çay ocağı

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sosyal medya

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Osmangazi ilçesindeki bir çay ocağında çalışan garson Bayram Kaş, masada, bir müşterinin unuttuğu içerisinde 10 bin TL olan cüzdan buldu. Durumu patronuyla da paylaşan Kaş, polise haber verdi. Kaş, aynı zamanda sosyal medyadan da paylaşım yaparak da paranın sahibini aramaya başladı. Sosyal medyadaki paylaşımı gören 47 yaşındaki Salih Babaç, çay ocağına giderek Kaş'tan parayı teslim aldı. Parayı bulan Babaç, Bayram Kaş'a teşekkür etti.Telefon gelince masadan aceleyle kalktığını belirten Salih Babaç, “İş görüşmesi için her zaman geldiğimiz çay ocağına geldik. Aracımı bir deponun önüne park etmişim. Telefonum çaldı, aracımı çekmemi istediler. Ben de apar topar kalktım. Cüzdanımı burada unutmuşum, kaybettiğimin de farkında değildim. Bir arkadaşım aradı, cüzdanımın çay ocağında olduğunu söyledi. Arkadaşlar sağ olsun, sosyal medyadan ulaşmaya çalışmış bana. Geldim, cüzdanımı aldım. Çok mutlu oldum elbette. Maddiyattan çok manevi olarak çok mutluyum. Böyle genç arkadaşlara bu vatanın ihtiyacı var. Esnafım, bu yüzden cebimde yüklü nakit para oluyor. Bulamasaydım işlerim bir hafta aksayacaktı” dedi.

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