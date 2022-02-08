https://tr.sputniknews.com/20220208/emniyete-gelen-ihbar-uzerine-tugba-ozerke-sorusturma-ciftlik-bank-paralarini-akliyor-1053589246.html

Emniyet'e gelen ihbar üzerine Tuğba Özerk'e soruşturma: 'Çiftlik Bank paralarını aklıyor'

Emniyet'e gelen ihbar üzerine Tuğba Özerk'e soruşturma: 'Çiftlik Bank paralarını aklıyor'

Emniyete, ”Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor” diye ihbar geldi. MASAK’ın yaptığı... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T08:46+0300

2022-02-08T08:46+0300

2022-02-08T08:46+0300

türkiye

tuğba özerk

çiftlik bank

mehmet aydın

para aklama

soruşturma

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Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, geçen aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbarda, şarkıcı Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu. Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

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tuğba özerk, çiftlik bank, mehmet aydın, para aklama, soruşturma