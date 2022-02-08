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https://tr.sputniknews.com/20220208/emniyete-gelen-ihbar-uzerine-tugba-ozerke-sorusturma-ciftlik-bank-paralarini-akliyor-1053589246.html
Emniyet'e gelen ihbar üzerine Tuğba Özerk'e soruşturma: 'Çiftlik Bank paralarını aklıyor'
Emniyet'e gelen ihbar üzerine Tuğba Özerk'e soruşturma: 'Çiftlik Bank paralarını aklıyor'
Emniyete, ”Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor” diye ihbar geldi. MASAK’ın yaptığı... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T08:46+0300
2022-02-08T08:46+0300
türkiye
tuğba özerk
çiftlik bank
mehmet aydın
para aklama
soruşturma
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Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, geçen aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbarda, şarkıcı Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu. Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
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tuğba özerk, çiftlik bank, mehmet aydın, para aklama, soruşturma

Emniyet'e gelen ihbar üzerine Tuğba Özerk'e soruşturma: 'Çiftlik Bank paralarını aklıyor'

08:46 08.02.2022
© Fotoğraf : TwitterTuğba Özerk
Tuğba Özerk - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Emniyete, ”Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor” diye ihbar geldi. MASAK’ın yaptığı incelemenin ardından Özerk hakkında soruşturma başlatıldı.
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, geçen aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbarda, şarkıcı Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu. Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.
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