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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu rock müziğinin öncülerinden Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleketini seven, sesiyle ve eserleriyle milletimizin gönlünde farklı bir yer edinen, Anadolu rock ozanı, Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca'yı vefatının yıl dönümünde saygıyla rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.Erdoğan, paylaşımında, Cem Karaca'nın fotoğrafının ve seslendirdiği "Allah Yar" şarkısının sözlerinin yer aldığı bir görsele de yer verdi.Cem Karaca, 2004'te 59 yaşında hayatını kaybetmişti.
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recep tayyip erdoğan, twitter , cem karaca

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı

22:07 08.02.2022 (güncellendi: 22:22 08.02.2022)
© AA / Emrah YorulmazTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra cami içerisinde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi. Erdoğan, ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra cami içerisinde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi. Erdoğan, ziyaretinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA / Emrah Yorulmaz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu rock müziğinin öncülerinden Cem Karaca'yı ölüm yıl dönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleketini seven, sesiyle ve eserleriyle milletimizin gönlünde farklı bir yer edinen, Anadolu rock ozanı, Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca'yı vefatının yıl dönümünde saygıyla rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında, Cem Karaca'nın fotoğrafının ve seslendirdiği "Allah Yar" şarkısının sözlerinin yer aldığı bir görsele de yer verdi.
Cem Karaca, 2004'te 59 yaşında hayatını kaybetmişti.
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