https://tr.sputniknews.com/20220208/doga-koleji-istanbul-bilgi-universitesi-bunyesine-katildi-1053622779.html

Doğa Koleji, İTÜ'den ayrılarak İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesine katıldı

Doğa Koleji, İTÜ'den ayrılarak İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesine katıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi ETA Vakfı bünyesinde 2019 yılından bu yana eğitim hayatını sürdüren Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni bünyesinde... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T19:15+0300

2022-02-08T19:15+0300

2022-02-08T19:18+0300

istanbul teknik üniversitesi (itü)

doğa koleji

türkiye

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İstanbul Teknik Üniversitesi ETA Vakfı bünyesinde eğitim hayatını sürdüren Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliği ile güçlü bir kurumsal altyapı kurmayı, anaokulundan üniversiteye uzanan uluslararası ve yenilikçi bir eğitim modeli ile yoluna devam etmeyi hedeflediği açıkladı.İTÜ Rektörlük Binası’nda yapılan törende bir araya gelen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı, Doğa Koleji’nin devir işlemini ortak bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ'nün 250 yıllık bilgi birikimi ve deneyimiyle Türkiye'nin en önemli akademik kurumlarından biri olduğunu belirterek, "Üniversitemiz bu birikimini paylaşarak Doğa Koleji’ne 3 yılda önemli katkılarda bulunmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi ile yapılan iş birliği kapsamında Doğa Koleji’ni daha iyi noktalara taşımayı amaçlıyoruz. Bu iş birliğinin ülkemizin önemli bir değeri olan Doğa Koleji’ne hem ulusal hem de uluslararası ölçekte önemli olanaklar sunacağına, Doğa Koleji’nin bölgede daha etkili bir kurum olmasını sağlayacağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın eğitim camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Parlakçı ise Doğa Koleji’nin ülke çapına yayılmış 100’ü aşkın kampüsü, uzman akademik kadrosu ile Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

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istanbul teknik üniversitesi (itü), doğa koleji