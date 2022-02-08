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https://tr.sputniknews.com/20220208/felcli-adam-omurgasindaki-elektrotlar-sayesinde-yeniden-yurudu-1053593466.html
Felçli adam omurgasındaki elektrotlar sayesinde yeniden yürüdü
Felçli adam omurgasındaki elektrotlar sayesinde yeniden yürüdü
Michel Roccati geçirdiği trafik kazasının ardından bacaklarındaki tüm hareketini kaybetti. Ancak yeni implantları artık ona bisiklet sürebilme imkanı verdi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T10:54+0300
2022-02-08T10:54+0300
yaşam
felç
omurga
implant
yürümek
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2017 yılında bir motosiklet kazasında felç olan bir adam, doktorların kaslarını yeniden harekete geçirmek için omurgasına elektrotlar yerleştirmesinden sonra yürüme yeteneğini yeniden kazandı.TRT Haber'in aktardığına göre Michel Roccati, omuriliğini kesen kazadan sonra bacaklarındaki tüm his ve hareketi kaybetti, ancak bir tabletten kablosuz olarak kontrol edilen elektrik stimülasyonu (vücutta uyarım) ile ayakta durabiliyor ve yürüyebiliyor.Araştırma ekibi, elektrikli implantın Roccati ve 29 ila 41 yaşlarında diğer iki hastanın ayakta durmalarına, yürümelerine, bisiklete binmelerine ve hatta yüzme havuzunda bacaklarını hareket ettirmelerine yardımcı olabileceğine dair umutları artırdığını söyledi.Rocatti, cihazı kaslarını güçlendirmeye ve formda kalmaya yardımcı olmak için rutin antrenman ve rehabilitasyonunun bir parçası olarak kullanıyor.Omurilik sinirlerine yerleştiriliyorLozan'daki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden bir sinirbilimci olan Prof Grégoire Courtine ve Lozan üniversite hastanesinde bir beyin cerrahı olan Prof Jocelyne Bloch tarafından geliştirilen sistem, omurilik sinirlerinin üstüne, altına yerleştirilen yumuşak, esnek bir elektrot kullanıyor.Elektrot, bacaklardaki ve gövdedeki farklı kasları kontrol eden omurilik sinirlerine elektrik darbeleri gönderiyor. Nabız ise, ayakta durmak, yürümek, bisiklete binmek veya yüzmek gibi belirli bir eylem için talimatlar veren tablet üzerindeki yazılım tarafından kontrol ediliyor.Cihaz, üç hastanın da ameliyattan sonraki saatler içinde ayakta durmasına yardımcı oldu, ancak performansları üç ila dört aylık uygulama ve eğitimle arttı.Bloch, "Başlangıçta mükemmel değildi, ancak daha akıcı bir yürüyüşe sahip olmak için çok erken antrenman yapabilirlerdi" diyerek, kadınlarda da benzer sonuçlar beklediğini sözlerine ekledi.
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felç, omurga, implant, yürümek

Felçli adam omurgasındaki elektrotlar sayesinde yeniden yürüdü

10:54 08.02.2022
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Fotoğraf bankasına girTekerlekli sandalye
Tekerlekli sandalye - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Michel Roccati geçirdiği trafik kazasının ardından bacaklarındaki tüm hareketini kaybetti. Ancak yeni implantları artık ona bisiklet sürebilme imkanı verdi.
2017 yılında bir motosiklet kazasında felç olan bir adam, doktorların kaslarını yeniden harekete geçirmek için omurgasına elektrotlar yerleştirmesinden sonra yürüme yeteneğini yeniden kazandı.
TRT Haber'in aktardığına göre Michel Roccati, omuriliğini kesen kazadan sonra bacaklarındaki tüm his ve hareketi kaybetti, ancak bir tabletten kablosuz olarak kontrol edilen elektrik stimülasyonu (vücutta uyarım) ile ayakta durabiliyor ve yürüyebiliyor.
Araştırma ekibi, elektrikli implantın Roccati ve 29 ila 41 yaşlarında diğer iki hastanın ayakta durmalarına, yürümelerine, bisiklete binmelerine ve hatta yüzme havuzunda bacaklarını hareket ettirmelerine yardımcı olabileceğine dair umutları artırdığını söyledi.
Rocatti, cihazı kaslarını güçlendirmeye ve formda kalmaya yardımcı olmak için rutin antrenman ve rehabilitasyonunun bir parçası olarak kullanıyor.

Omurilik sinirlerine yerleştiriliyor

Lozan'daki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden bir sinirbilimci olan Prof Grégoire Courtine ve Lozan üniversite hastanesinde bir beyin cerrahı olan Prof Jocelyne Bloch tarafından geliştirilen sistem, omurilik sinirlerinin üstüne, altına yerleştirilen yumuşak, esnek bir elektrot kullanıyor.
Elektrot, bacaklardaki ve gövdedeki farklı kasları kontrol eden omurilik sinirlerine elektrik darbeleri gönderiyor. Nabız ise, ayakta durmak, yürümek, bisiklete binmek veya yüzmek gibi belirli bir eylem için talimatlar veren tablet üzerindeki yazılım tarafından kontrol ediliyor.
Cihaz, üç hastanın da ameliyattan sonraki saatler içinde ayakta durmasına yardımcı oldu, ancak performansları üç ila dört aylık uygulama ve eğitimle arttı.
Bloch, "Başlangıçta mükemmel değildi, ancak daha akıcı bir yürüyüşe sahip olmak için çok erken antrenman yapabilirlerdi" diyerek, kadınlarda da benzer sonuçlar beklediğini sözlerine ekledi.
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