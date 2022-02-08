Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220208/fransa-savunma-bakani-parly-silah-sevkiyatinin-ukrayna-gerilimini-tirmandirmasini-istemiyoruz-1053584717.html
Fransa Savunma Bakanı Parly: Silah sevkiyatının Ukrayna gerilimini tırmandırmasını istemiyoruz
Fransa Savunma Bakanı Parly: Silah sevkiyatının Ukrayna gerilimini tırmandırmasını istemiyoruz
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Ukrayna’ya silah yardımının bölgedeki gerilimi tırmandırmasını istemediklerini, ama bu ülkenin kendini savunma hakkını... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T01:31+0300
2022-02-08T01:31+0300
ukrayna krizi
fransa
ukrayna
florence parly
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103827/10/1038271027_0:171:3283:2018_1920x0_80_0_0_3725fe5812c8197f7d9c2fc6207cb20d.jpg
Avrupa Parlamentosu Savunma Komitesi toplantısında konuşan Parly, “Her ülkeye yönelik olduğu gibi, ihracatımızın gerilimi artırmasını istemiyoruz. Temel amacımız, tansiyonu düşürmek, gerilimin azalmasına yardımcı olmak” ifadesini kullandı.Aynı zamanda, “Ukrayna’nın savunma, toprak bütünlüğünü ve halkını koruma hakkının tanınması” gerektiğini dile getiren Fransız bakan, bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin genel güvenlik politikası kapsamında Ukrayna’ya destek sağlama kararı aldığını söyledi.
fransa
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103827/10/1038271027_182:0:3101:2189_1920x0_80_0_0_b1dcf4a94f73a4c17d03ec49eaded758.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, ukrayna, florence parly, rusya

Fransa Savunma Bakanı Parly: Silah sevkiyatının Ukrayna gerilimini tırmandırmasını istemiyoruz

01:31 08.02.2022
© REUTERS / Charles PlatiauFlorence Parly
Florence Parly - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Charles Platiau
Abone ol
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Ukrayna’ya silah yardımının bölgedeki gerilimi tırmandırmasını istemediklerini, ama bu ülkenin kendini savunma hakkını tanıdıklarını belirtti.
Avrupa Parlamentosu Savunma Komitesi toplantısında konuşan Parly, “Her ülkeye yönelik olduğu gibi, ihracatımızın gerilimi artırmasını istemiyoruz. Temel amacımız, tansiyonu düşürmek, gerilimin azalmasına yardımcı olmak” ifadesini kullandı.
Aynı zamanda, “Ukrayna’nın savunma, toprak bütünlüğünü ve halkını koruma hakkının tanınması” gerektiğini dile getiren Fransız bakan, bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin genel güvenlik politikası kapsamında Ukrayna’ya destek sağlama kararı aldığını söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce