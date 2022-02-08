https://tr.sputniknews.com/20220208/fransa-savunma-bakani-parly-silah-sevkiyatinin-ukrayna-gerilimini-tirmandirmasini-istemiyoruz-1053584717.html
Fransa Savunma Bakanı Parly: Silah sevkiyatının Ukrayna gerilimini tırmandırmasını istemiyoruz
Fransa Savunma Bakanı Parly: Silah sevkiyatının Ukrayna gerilimini tırmandırmasını istemiyoruz
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Ukrayna’ya silah yardımının bölgedeki gerilimi tırmandırmasını istemediklerini, ama bu ülkenin kendini savunma hakkını... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T01:31+0300
2022-02-08T01:31+0300
2022-02-08T01:31+0300
ukrayna krizi
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Avrupa Parlamentosu Savunma Komitesi toplantısında konuşan Parly, “Her ülkeye yönelik olduğu gibi, ihracatımızın gerilimi artırmasını istemiyoruz. Temel amacımız, tansiyonu düşürmek, gerilimin azalmasına yardımcı olmak” ifadesini kullandı.Aynı zamanda, “Ukrayna’nın savunma, toprak bütünlüğünü ve halkını koruma hakkının tanınması” gerektiğini dile getiren Fransız bakan, bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin genel güvenlik politikası kapsamında Ukrayna’ya destek sağlama kararı aldığını söyledi.
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Fransa Savunma Bakanı Parly: Silah sevkiyatının Ukrayna gerilimini tırmandırmasını istemiyoruz
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Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Ukrayna’ya silah yardımının bölgedeki gerilimi tırmandırmasını istemediklerini, ama bu ülkenin kendini savunma hakkını tanıdıklarını belirtti.
Avrupa Parlamentosu Savunma Komitesi toplantısında konuşan Parly, “Her ülkeye yönelik olduğu gibi, ihracatımızın gerilimi artırmasını istemiyoruz. Temel amacımız, tansiyonu düşürmek, gerilimin azalmasına yardımcı olmak” ifadesini kullandı.
Aynı zamanda, “Ukrayna’nın savunma, toprak bütünlüğünü ve halkını koruma hakkının tanınması” gerektiğini dile getiren Fransız bakan, bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin genel güvenlik politikası kapsamında Ukrayna’ya destek sağlama kararı aldığını söyledi.