https://tr.sputniknews.com/20220208/fransa-savunma-bakani-parly-silah-sevkiyatinin-ukrayna-gerilimini-tirmandirmasini-istemiyoruz-1053584717.html

Fransa Savunma Bakanı Parly: Silah sevkiyatının Ukrayna gerilimini tırmandırmasını istemiyoruz

Fransa Savunma Bakanı Parly: Silah sevkiyatının Ukrayna gerilimini tırmandırmasını istemiyoruz

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Ukrayna’ya silah yardımının bölgedeki gerilimi tırmandırmasını istemediklerini, ama bu ülkenin kendini savunma hakkını... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T01:31+0300

2022-02-08T01:31+0300

2022-02-08T01:31+0300

ukrayna krizi

fransa

ukrayna

florence parly

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103827/10/1038271027_0:171:3283:2018_1920x0_80_0_0_3725fe5812c8197f7d9c2fc6207cb20d.jpg

Avrupa Parlamentosu Savunma Komitesi toplantısında konuşan Parly, “Her ülkeye yönelik olduğu gibi, ihracatımızın gerilimi artırmasını istemiyoruz. Temel amacımız, tansiyonu düşürmek, gerilimin azalmasına yardımcı olmak” ifadesini kullandı.Aynı zamanda, “Ukrayna’nın savunma, toprak bütünlüğünü ve halkını koruma hakkının tanınması” gerektiğini dile getiren Fransız bakan, bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin genel güvenlik politikası kapsamında Ukrayna’ya destek sağlama kararı aldığını söyledi.

fransa

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, ukrayna, florence parly, rusya