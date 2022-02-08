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https://tr.sputniknews.com/20220208/gaziantepte-doktora-mermerle-saldiran-hasta-yakini-tutuklandi-1053588133.html
Gaziantep'te doktora mermerle saldıran hasta yakını tutuklandı
Gaziantep'te doktora mermerle saldıran hasta yakını tutuklandı
Gaziantep İslahiye'de, doktoru mermer isimlikle vurarak başından yaralayan hasta yakını "silahla kasten adam yaralama" suçundan tutuklandı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T07:21+0300
2022-02-08T07:21+0300
2022-02-08T07:21+0300
türkiye
gaziantep
doktor
saldırı
tutuklama
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İslahiye İlçe Devlet Hastanesi'ne 7 Ocak'ta gelen ve hastanenin iç hastalıkları uzmanı Dr. Sadık Oluk'a muayene olmak isteyen Nalan Y., kendisini muayene etmek istemeyen doktor ile tartışma yaşamıştı.Gün içerisinde hastaneye gelen Nalan Y.'nin erkek kardeşi Erkan Y., Oluk'un odasına girmiş ve mermerden yapılan masa isimliğiyle kafasına vurarak doktoru darp etmişti.Kafasına 8 dikiş atılan ve 10 gün iş göremez raporu alan Oluk'un şikayetçi olduğu zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.1 aydır aranan Erkan Y., avukatı ile adliyeye gelerek teslim oldu.Zanlı, sulh ceza hakimliği tarafından "silahla kasten adam yaralama" suçundan tutuklandı.
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gaziantep, doktor, saldırı, tutuklama
Gaziantep'te doktora mermerle saldıran hasta yakını tutuklandı Abone ol
Gaziantep İslahiye'de, doktoru mermer isimlikle vurarak başından yaralayan hasta yakını "silahla kasten adam yaralama" suçundan tutuklandı.
İslahiye İlçe Devlet Hastanesi'ne 7 Ocak'ta gelen ve hastanenin iç hastalıkları uzmanı Dr. Sadık Oluk'a muayene olmak isteyen Nalan Y., kendisini muayene etmek istemeyen doktor ile tartışma yaşamıştı.
Gün içerisinde hastaneye gelen Nalan Y.'nin erkek kardeşi Erkan Y., Oluk'un odasına girmiş ve mermerden yapılan masa isimliğiyle kafasına vurarak doktoru darp etmişti.
Kafasına 8 dikiş atılan ve 10 gün iş göremez raporu alan Oluk'un şikayetçi olduğu zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
1 aydır aranan Erkan Y., avukatı ile adliyeye gelerek teslim oldu.
Zanlı, sulh ceza hakimliği tarafından "silahla kasten adam yaralama" suçundan tutuklandı.