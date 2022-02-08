https://tr.sputniknews.com/20220208/giresunda-fakulte-binasinda-yangin-1053605279.html

Giresun'da fakülte binasında yangın

Giresun'da fakülte binasında yangın

Giresun'un Keşap ilçesinde bulunan Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesinin çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T13:44+0300

2022-02-08T13:44+0300

2022-02-08T13:44+0300

türkiye

yangın

giresun

itfaiye

bina

fakülte

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Fakülte binasının çatısında saat 10.00 sıralarında bir yangın çıktı.Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.'Tek tesellimiz öğrenci bulunmaması'Olay yerinde incelemelerde bulunan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, okulların ara tatilde bulunmasının büyük bir faciayı önlediğini ifade etti.Rektör Can, “Şu anda tam olarak yangının neden çıktığını söyleyemeyiz ancak bacadan kaynaklı bir yangın olduğu öngörülüyor. İl müdahalede Giresun ve Keşap Belediyelerinin itfaiyeleri yeterli olmayınca Ordu ve çevre illerden takviye için destek çağrısında bulunuldu. Yoğun duman altında söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Havadan müdahale edilmesi yönünde bir talebimiz oldu ancak Trabzon’da böyle bir imkan olmadığının bilgisini aldık. Bina içerisinde önemli olan acil kurtarılacakları kurtardığımız gibi hiçbir personelimizde zarar görmedi. Tek tesellimiz okulların ara tatilde olması ve öğrenci bulunmamasıdır” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220207/kemerburgazda-su-dolum-tesisinde-yangin-1053565721.html

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yangın, giresun, itfaiye, bina, fakülte