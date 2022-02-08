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Resmi Gazete'de yayımlandı: Hazine ve Maliye Bakanlığına 366 vergi müfettişi atandı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hazine ve Maliye Bakanlığına 366 vergi müfettişi atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek olan vergi müfettişleri ve vergi müfettişi yardımcıları ile ilgili atama kararı belli oldu. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T09:27+0300
2022-02-08T09:33+0300
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Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine 366 vergi müfettişinin ataması yapıldı. Vergi müfettişliklerine de yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 128 vergi müfettiş yardımcısı atandı.Tam liste için tıklayın
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Hazine ve Maliye Bakanlığına 366 vergi müfettişi atandı

09:27 08.02.2022 (güncellendi: 09:33 08.02.2022)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek olan vergi müfettişleri ve vergi müfettişi yardımcıları ile ilgili atama kararı belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine 366 vergi müfettişinin ataması yapıldı. Vergi müfettişliklerine de yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 128 vergi müfettiş yardımcısı atandı.
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